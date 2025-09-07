Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giải xổ số độc đắc lớn thứ hai trong lịch sử Mỹ đã có chủ

07-09-2025 - 22:10 PM | Tài chính quốc tế

Hai người chơi ở Missouri và Texas đã cùng trúng giải độc đắc trị giá khoảng 1,8 tỷ đô la - giải thưởng lớn thứ hai trong lịch sử xổ số Mỹ - theo thông báo trên trang web của công ty xổ số Powerball ngày 7/9.

Giải xổ số độc đắc lớn thứ hai trong lịch sử Mỹ đã có chủ- Ảnh 1.

Dãy số trúng thưởng được quay tối 6/9 lần lượt là 11, 23, 44, 61, 62 và số Powerball là 17. Trước đó, giải xổ số này đã không tìm được người chiến thắng trong suốt 42 lần quay số kể từ ngày 31/5.

Danh tính người trúng giải không được tiết lộ. Giải thưởng sẽ được chia đều cho hai người.

Mỗi người chiến thắng có thể lựa chọn giữa khoản tiền mặt trả dần trong 30 năm trị giá 893,5 triệu đô la Mỹ, hoặc trả một lần trị giá 410,3 triệu đô la Mỹ sau khi trừ thuế.

Tỷ lệ trúng giải độc đắc Powerball là 1/292,2 triệu.

Giải thưởng 1,787 tỷ đô la Mỹ chỉ thấp hơn một chút so với giải thưởng kỷ lục 2,04 tỷ đô la Mỹ của một vé số được bán ra tại California vào tháng 11/2022.

Vé số Powerball, có giá 2 đô la Mỹ, được bán tại 45 tiểu bang, Quận Columbia, Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

