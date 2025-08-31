Trúng độc đắc 258 tỷ đồng, người phụ nữ chia cho 4 đồng nghiệp cũ

Sau 11 năm kiên trì theo đuổi giấc mơ làm giàu, một người phụ nữ tên Milly ở bang Indiana, Mỹ đã trúng giải độc đắc gần 9,9 triệu USD. Tuy nhiên thay vì giữ số tiền khổng lồ cho riêng mình, cô lại chia sẻ với 4 đồng nghiệp cũ, những người cùng cô chơi xổ số trong hơn một thập kỷ.

Nhóm bạn này được biết đến với cái tên thân mật “Nhóm xổ số của Milly”, gồm 5 thành viên là những người đã cùng làm việc tại một nhà máy ở Columbus. Mặc dù không còn làm việc chung nhưng tình bạn của họ vẫn tiếp tục và được gắn kết thêm bằng sở thích chơi xổ số.

Cả nhóm 5 người duy trì thói quen mua xổ số hàng ngày trong suốt 11 năm, không chỉ để hy vọng đổi đời mà còn để tìm kiếm niềm vui cùng nhau.

Ngày 16/8/2025, Milly mua tấm vé số trúng giải tại một trạm xăng địa phương. Vài ngày sau, cô đăng ảnh tấm vé lên nhóm chat và dùng ứng dụng xổ số để kiểm tra. Ngay lập tức, cô nhận ra số tiền thưởng quá lớn, đến mức không thể trả tại đại lý. Cảm giác hồi hộp dâng trào khi cô tra cứu các con số và nhận ra họ đã trúng giải độc đắc trị giá 9,9 triệu USD (khoảng 258 tỷ đồng).

Milly (áo hồng) nhận giải thưởng lớn và chọn cách chia đều cùng những người bạn thân.

Thông tin chấn động được Milly nhắn ngay vào nhóm: “Ôi Chúa ơi! Mọi người ơi, chúng ta trúng rồi. Chúng ta đã thắng!”.

Tin tức ấy lập tức thay đổi cuộc sống thường nhật của từng thành viên. Điện thoại của Tony, một thành viên trong nhóm đang sạc trên kệ bếp thì rung bần bật vì những tin nhắn tới tấp. Anh kể lại: "Tôi đang ngồi ăn tối thì đọc được tin nhắn chúng tôi đã trúng giải. Lúc đó, tôi không thể ăn thêm được nữa".

Kendra, thành viên khác trong nhóm cũng nhận được điện thoại nhưng không tin, phải đến khi thấy tin nhắn trúng giải, cô mới thốt lên: "Điều này không thể là thật".

Khi biết tin, Jenny, thành viên trong nhóm phải kìm nén cảm xúc và giữ bí mật trong suốt một tuần trước khi triệu tập con cái đến nhà để thông báo tin vui.

Roxanne, thành viên cuối cùng trong nhóm bạn may mắn, nhận được tin nhắn ngay trước chuyến bay đi Alaska. Cả nhóm bạn đã thể hiện sự trân trọng tình bạn bằng cách quyết định chờ cô trở về mới đi nhận tiền. Hành động này không chỉ khẳng định sự gắn kết mà còn cho thấy tiền bạc không thể làm sứt mẻ tình cảm chân thành của họ.

Ngày 28/8, cả nhóm đã cùng nhau xuất hiện tại Văn phòng trao thưởng. Tiền thưởng được chia đều, mỗi người nhận được một phần xứng đáng. Dù có những kế hoạch riêng, từ mua nhà, mua xe cho đến gửi tiết kiệm nhưng tất cả đều đồng lòng rằng chiến thắng này không chỉ mang lại sự giàu có mà còn làm khăng khít thêm tình bạn.