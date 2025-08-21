Elon Musk đứng trước nguy cơ “mất cả chì lẫn chài”: Bị gọi hầu tòa vì bỏ tiền tài trợ "xổ số bầu cử" nhưng trớ trêu là mối quan hệ với ông Trump giờ chẳng tốt đẹp gì

Ngày 20-8, một thẩm phán liên bang tại Texas đã ra phán quyết trong vụ kiện tập thể, yêu cầu tỉ phú Elon Musk ra hầu tòa vì bị cáo buộc tổ chức "xổ số bầu cử" bất hợp pháp trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.

Theo hồ sơ vụ án, nguyên đơn Jacqueline McAferty, cư dân bang Arizona, cho rằng ông Musk và Ủy ban Hành động Chính trị (PAC) đã thu hút cử tri ở 7 bang chiến trường ký vào bản kiến nghị bằng cách hứa hẹn trao giải thưởng trị giá 1 triệu USD mỗi ngày, nhưng thực tế không có cơ hội nhận thưởng. Người tham gia còn phải cung cấp tên, địa chỉ, email và số điện thoại, những dữ liệu có giá trị trong vận động chính trị.

Trong phản hồi của mình, ông Musk lập luận rằng những người nhận tiền sẽ trở thành phát ngôn viên cho Ủy ban PAC và vì thế không thể coi đây là hình thức xổ số. Tuy nhiên, thẩm phán Robert Pitman cho rằng các tuyên bố về "trao thưởng" khiến người dân tin rằng họ tham gia một cuộc rút thăm ngẫu nhiên.

Đơn kiện được nộp vào đúng ngày bầu cử 5/11/2024. Trước đó một ngày, một thẩm phán tại Philadelphia cũng đã từ chối đình chỉ chương trình tặng quà của ông Musk vì chưa đủ cơ sở pháp lý.

Hiện tại, đại diện của cả ông Musk và Ủy ban PAC chưa có bình luận chính thức về vụ việc.

Tuy nhiên, thông tin này có thể là một đòn đánh đau với tỷ phú giàu nhất hành tinh, nhất là khi mối quan hệ giữa ông và Tổng thống Donald Trump đã trải qua nhiều biến động, từ sự hợp tác chặt chẽ đến những rạn nứt nghiêm trọng.

Trước năm 2025, Musk là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ Trump, đặc biệt trong chiến dịch tranh cử năm 2024. Ông đã đóng góp gần 300 triệu USD cho các chiến dịch của Trump và đảng Cộng hòa, trở thành nhà tài trợ lớn nhất trong kỳ bầu cử này. Musk cũng đảm nhận vai trò lãnh đạo tại Bộ Phòng chống Lãng phí Chính phủ (DOGE), nơi ông thực hiện các biện pháp cắt giảm chi tiêu và cải cách hành chính.

Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa Elon Musk và ông Trump bắt đầu nảy sinh vào tháng 5 năm 2025, khi Musk công khai chỉ trích dự luật "Big Beautiful Bill" của Tổng thống, cho rằng nó là "một sự lãng phí ghê tởm" và loại bỏ các khoản trợ cấp cho xe điện.

Ông Trump phản ứng bằng cách nói rằng ông "rất thất vọng" về Musk và ám chỉ rằng Musk có thể đã quên ơn mình. Musk đáp lại trên mạng xã hội rằng "nếu không có tôi, ông Trump đã thua bầu cử", cho thấy sự bất mãn sâu sắc.

Sau khi rời DOGE vào cuối tháng 5 năm 2025, Musk tuyên bố sẽ thành lập một đảng chính trị mới mang tên "America Party", nhằm thách thức hệ thống hai đảng hiện tại. Ông cho rằng đảng này sẽ tập trung vào các ghế Thượng viện và Hạ viện để thúc đẩy các cải cách.

Tuy nhiên, động thái này đã gây lo ngại trong nội bộ đảng Cộng hòa, đặc biệt là với Phó Tổng thống JD Vance, người được cho là ứng cử viên tiềm năng cho cuộc bầu cử năm 2028. Vance đã chỉ trích việc thành lập đảng mới là "một sai lầm lớn" và khuyên Musk nên làm việc trong khuôn khổ đảng Cộng hòa nếu có bất đồng.

Trước sức ép từ đảng Cộng hòa và lo ngại về ảnh hưởng đến các doanh nghiệp của mình, Musk đã tạm dừng kế hoạch thành lập "America Party". Ông hiện đang tập trung vào các công ty như Tesla, SpaceX và xAI, đồng thời duy trì mối quan hệ với Phó Tổng thống JD Vance. Mặc dù chưa chính thức từ bỏ ý định thành lập đảng mới, nhưng hiện tại, Musk có vẻ đang ưu tiên củng cố quan hệ với đảng Cộng hòa và chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2028.

