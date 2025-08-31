Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2,5 tỷ người dùng Gmail nhận cảnh báo khẩn cấp

31-08-2025 - 07:49 AM | Sống

Những ngày gần đây, Google phát đi cảnh báo khẩn cấp đến 2,5 tỷ người dùng Gmail trên toàn cầu sau khi nhóm tin tặc khét tiếng ShinyHunters tấn công hệ thống Salesforce của Google.

Theo The Sun IBTimes , vụ tấn công này không làm lộ trực tiếp mật khẩu, nhưng nhiều thông tin liên hệ quan trọng như địa chỉ email và dữ liệu doanh nghiệp đã bị xâm nhập. Đây là mảnh đất màu mỡ để tội phạm mạng khai thác cho các chiêu trò lừa đảo qua email (phishing) và giả mạo cuộc gọi hỗ trợ kỹ thuật (vishing).

Hình thức lừa đảo đang gia tăng với tốc độ đáng báo động. Nhiều người dùng phản ánh nhận được cuộc gọi giả mạo từ đầu số 650, vốn gắn liền với khu vực Thung lũng Silicon, cùng lời giới thiệu tự xưng là nhân viên hỗ trợ của Google yêu cầu thay đổi mật khẩu ngay lập tức. Các email giả dạng cảnh báo “Suspicious sign-in prevented” (phát hiện đăng nhập đáng ngờ) cũng xuất hiện dày đặc, dẫn người dùng đến các trang web giả mạo để đánh cắp thông tin đăng nhập và cả mã xác thực hai yếu tố. Những chiêu thức này được Forbes Fox10TV ghi nhận là ngày càng tinh vi và khó nhận diện.

2,5 tỷ người dùng Gmail nhận cảnh báo khẩn cấp- Ảnh 1.

Chuyên gia khuyến nghị

Google đã nhiều lần khẳng định họ không bao giờ chủ động gọi điện cho người dùng về sự cố bảo mật tài khoản. Do đó, bất kỳ cuộc gọi nào có nội dung như vậy đều là giả mạo và cần được từ chối ngay lập tức. Các chuyên gia an ninh mạng cũng nhấn mạnh rằng tội phạm mạng thường tận dụng sự lo lắng của người dùng để ép họ hành động vội vàng, từ đó tự trao quyền kiểm soát tài khoản vào tay hacker.

Trước tình hình này, người dùng cần thực hiện ngay một số bước bảo vệ. Việc thay đổi mật khẩu sang một mật khẩu mạnh và độc nhất cho Gmail là điều tối thiểu phải làm. Song song với đó, việc kích hoạt xác thực hai yếu tố hoặc tốt hơn là chuyển sang sử dụng passkeys dựa trên sinh trắc học sẽ tạo thêm lớp bảo vệ. Công cụ Security Checkup của Google cũng nên được khai thác triệt để nhằm rà soát các ứng dụng, thiết bị và hoạt động đăng nhập bất thường. Đối với những ai thường xuyên xử lý thông tin nhạy cảm, Google khuyến nghị tham gia chương trình bảo vệ nâng cao (Advanced Protection Program) để chặn các tệp độc hại và ứng dụng trái phép xâm nhập.

Quan trọng không kém là việc duy trì thói quen cảnh giác: không nhấp vào liên kết trong các email hoặc tin nhắn khả nghi, mà hãy truy cập trực tiếp vào Gmail khi cần thao tác bảo mật. Song song với đó, thiết bị, trình duyệt và hệ điều hành cần được cập nhật thường xuyên để bịt các lỗ hổng có thể bị khai thác.

Sự kiện rò rỉ dữ liệu lần này là lời nhắc nhở nghiêm khắc rằng ngay cả những hệ thống công nghệ khổng lồ như Google cũng có thể trở thành mục tiêu của tội phạm mạng. Người dùng Gmail không thể trông chờ hoàn toàn vào nhà cung cấp dịch vụ mà cần chủ động tự bảo vệ mình. Chỉ bằng những bước đi đơn giản nhưng quyết đoán, mỗi cá nhân có thể giảm thiểu đáng kể nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu và giữ an toàn cho không gian số của mình.

Đã thanh toán phí ship 30K, cụ bà 61 tuổi tiếp tục đến ngân hàng BIDV chuyển khoản 600 triệu đồng để mua hàng: Công an xã tìm đến tận nơi để làm việc

Theo Thái An

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khoảnh khắc đắt giá xuất hiện chớp nhoáng khiến ai nấy nổi da gà, tổng duyệt cỡ này Đại lễ 2/9 còn đỉnh cỡ nào!

Khoảnh khắc đắt giá xuất hiện chớp nhoáng khiến ai nấy nổi da gà, tổng duyệt cỡ này Đại lễ 2/9 còn đỉnh cỡ nào! Nổi bật

Bức ảnh đứa trẻ ngồi học này có gì đặc biệt mà xem xong nhiều người phải thốt lên: Xa xỉ quá!

Bức ảnh đứa trẻ ngồi học này có gì đặc biệt mà xem xong nhiều người phải thốt lên: Xa xỉ quá! Nổi bật

Thấy 4 thứ này ở vùng đầu và mặt, đi khám ngay kẻo ung thư "ăn" hết phổi!

Thấy 4 thứ này ở vùng đầu và mặt, đi khám ngay kẻo ung thư "ăn" hết phổi!

07:23 , 31/08/2025
10 câu nói EQ thấp mà ai cũng từng nghe

10 câu nói EQ thấp mà ai cũng từng nghe

07:03 , 31/08/2025
Nhân vật mặc vest, đeo kính đen xuất hiện trên TV được "chụp màn hình" nhiều nhất hôm nay

Nhân vật mặc vest, đeo kính đen xuất hiện trên TV được "chụp màn hình" nhiều nhất hôm nay

05:44 , 31/08/2025
Cụ ông xúc động nhắn nhủ người thương giữa Hà Nội rợp trời cờ hoa: "Em yêu à, ở đây họ có một tình yêu to lớn, sâu sắc dành cho đất nước!"

Cụ ông xúc động nhắn nhủ người thương giữa Hà Nội rợp trời cờ hoa: "Em yêu à, ở đây họ có một tình yêu to lớn, sâu sắc dành cho đất nước!"

05:35 , 31/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên