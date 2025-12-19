Thuỷ Tiên đáp trả

Từng là cặp đôi hoạt động sôi nổi, phủ sóng dày đặc cả trong thể thao lẫn giải trí, Thủy Tiên và Công Vinh vài năm gần đây lại chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Thế nhưng, nghịch lý là càng hạn chế xuất hiện, mỗi lần hai vợ chồng lộ diện lại càng trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng, với đủ luồng ý kiến trái chiều.

Mới đây nhất, Thủy Tiên đăng tải một đoạn clip đi cà phê cùng hội bạn thân. Cô hài hước nhắc đến việc bị soi chiếc túi hiệu dùng nhiều năm: "Trên mạng mà không nhắc là em không để ý luôn, tính ra clip này là kỷ lục xài đổ cổ của em luôn á. Túi dùng 12 năm, chồng dùng 17 năm".

Thuỷ Tiên và Công Vinh tình tứ đi xế sang, mang túi hiệu dạo phố (ảnh: FBNV)

Đây cũng là bài đăng hiếm hoi của nữ ca sĩ sau khoảng 6 tháng vắng bóng mạng xã hội, khiến nhiều khán giả để lại bình luận hỏi thăm, động viên và bày tỏ sự yêu mến. Tuy nhiên, bên cạnh những lời tích cực, phần bình luận cũng xuất hiện nhiều ý kiến tiêu cực, thậm chí nhắc lại ồn ào từ thiện đã xảy ra trong quá khứ. Không ít bình luận mang tính mỉa mai, châm chọc, hoài nghi, dù vụ việc đã được các cơ quan chức năng kết luận và khép lại từ lâu.

Trước những ý kiến này, Thủy Tiên không né tránh mà chọn cách đáp trả thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng. Khi một cư dân mạng đặt câu hỏi mang tính hoài nghi, nữ ca sĩ phản hồi: "Giống như bạn vậ, bạn hông tin cũng không sao hết, tin cũng được không tin cũng được, thế giới vẫn tốt đẹp có sao đâu". Cách trả lời điềm tĩnh, không đôi co gay gắt của Thủy Tiên nhận được sự đồng tình từ nhiều người, cho rằng cô đã học cách đối diện với thị phi bằng thái độ bình thản hơn.

Bài đăng nào của Thuỷ Tiên và Công Vinh cũng "có chuyện", khiến nữ ca sĩ phải nhiều lần đáp trả (ảnh: FBNV)

Từ câu chuyện của Thủy Tiên và Công Vinh, nhiều ý kiến cho rằng cộng đồng mạng cũng cần chọn lọc thông tin và tiết chế cảm xúc. Việc liên tục công kích, nhắc lại những ồn ào đã qua không chỉ khiến người trong cuộc thêm áp lực, mà còn vô tình biến mạng xã hội thành nơi nặng nề, tiêu cực. Sau cùng, dù là người nổi tiếng hay không, ai cũng cần được tôn trọng trong đời sống cá nhân và có quyền bước tiếp sau những biến cố đã khép lại.

Thuỷ Tiên lâu lắm rồi không xuất hiện ở sự kiện, nửa năm mới đăng ảnh (Ảnh: FBNV)

Ở hiện tại, cuộc sống của Thủy Tiên, Công Vinh khá kín đáo. Cả hai dành nhiều thời gian cho gia đình, con gái và những sinh hoạt đời thường, hạn chế xuất hiện ở sự kiện giải trí hay chia sẻ đời tư trên mạng xã hội như trước. Thuỷ Tiên cho biết muốn "book show" cô dự sự kiện phải nhắn sớm vì bận lịch đi chùa.

Lần gần nhất bị nhắc về việc kêu gọi 178 tỷ đồng, Thủy Tiên đáp trả: "Bộ Công an cũng yêu cầu chính quyền công an địa phương đối chiếu người dân, đúng sai có báo cáo, đối chiếu toàn bộ thu chi của tôi. Kết quả điều tra được Bộ Công an gửi Viện Kiểm sát tối cao kiểm tra hồ sơ, đồng ý công nhận kết quả và công bố tôi không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện. Những người dựa vào video cắt ghép, tự cho mình quyền phán xét thì tội cho tôi quá. Tôi là phụ nữ bình thường, nếu làm sai sẽ bị khởi tố, sao có thể tự do như vậy. Tôi muốn sống bình thường nhưng không chịu nổi với mọi người. Nếu sai, tôi bị trời phạt. Nếu không, những người chửi tôi hoài sẽ lãnh nghiệp của tôi".

Thời điểm công khai sao kê, Thuỷ Tiên thẳng thắn: "Tiên bao giờ cũng nói với cộng sự mình là mình làm gì cũng phải để lại uy tín, vì uy tín của mình có thể giúp được rất nhiều người khổ. Mình phải cố gắng không phải vì bản thân mình mà còn vì nhiều người khác đang trông chờ vào sự giúp đỡ của mình nữa, rồi 5 năm hay 50 năm nữa, chẳng còn ai biết mình là ai và mình chết đi, tài sản mình không mang theo được gì cả ngoài những nghiệp tốt xấu mình đã làm".