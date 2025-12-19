Mỹ Tâm đã có chồng?

Suốt hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm luôn được xem là một trong những nữ ca sĩ kín tiếng bậc nhất Vbiz về đời tư. Chính vì vậy, mọi chia sẻ hiếm hoi liên quan đến chuyện tình cảm của "Họa mi tóc nâu" đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.

Vào tháng 9/2023, ca sĩ sinh năm 1981 từng thừa nhận đã có chồng trước đông đảo khán giả. Cụ thể trong chuyến thiện nguyện trao học bổng ở Bến Tre, một người hâm mộ đã hỏi cô có gia đình hay chưa. Sau đó, Mỹ Tâm khẳng định: "Có chứ, con có chồng rồi đó chứ. Đối với con, khi con quen một người thì người đó là chồng con rồi, nên là con không nghĩ đến chuyện phải lấy nữa".

Cô chia sẻ thêm về chuyện kết hôn: "Chồng thì mình đâu có cần lấy chồng đâu mà chỉ cần có người yêu thương mình là được rồi. Ở chung là được, đâu có cần phải lấy nhau đúng không?".

Mỹ Tâm từng thừa nhận với khán giả đã có chồng vào năm 2023. Ảnh: FBNV

Cô chia sẻ quan điểm khi quen một người thì đã xác định đó là chồng của mình, không cần phải lấy nhau. Ảnh: FBNV

Trong một chương trình truyền hình, Mỹ Tâm từng chia sẻ về chuyện kết hôn. "Hồi 20 đặt mục tiêu 25 sẽ lập gia đình, rời qua 27, đến tầm 30 rồi dứt giá 35. Nhưng trước khi tới mốc 35 thì tôi nhận ra mình sai ngay từ đầu. Mình không cần đi tìm kiếm hạnh phúc bằng một đám cưới mà mình có thực sự hạnh phúc trong cuộc sống của mình hay không.

Đến giờ tôi không còn đặt ra hạn định về việc lập gia đình nữa. Ba mẹ hay hỏi sao con không làm sao đi chứ. Và tôi trả lời con đang hạnh phúc lắm, như vậy ba mẹ thấy vui là được rồi", Mỹ Tâm nói.

Có sự nghiệp thành công thế nhưng chuyện đời tư của Mỹ Tâm luôn là một ẩn số. Ảnh: FBNV

Trong suốt 8 năm qua, ca sĩ Mỹ Tâm vướng nghi vấn hẹn hò với diễn viên Mai Tài Phến. Sau khi hợp tác trong bộ phim Chị trợ lý của anh, Mai Tài Phến và Mỹ Tâm nhanh chóng vướng nghi vấn "phim giả tình thật". Cả hai liên tục bị cư dân mạng đặt vào tầm ngắm với loạt chi tiết được cho là của một cặp đôi kín tiếng, từ việc dùng đồ đôi, nhiều lần xuất hiện chung tại sân bay cho đến những tương tác bị cho là vượt mức đồng nghiệp thông thường.

Nhưng khi được hỏi về lý do lúc nào cũng xuất hiện bên Mỹ Tâm và có những hành động thể hiện tình cảm đặc biệt trong mỗi lần Mỹ Tâm tổ chức show diễn, thì Mai Tài Phến chỉ trả lời: "Ai đã theo dõi chị Tâm đều sẽ thấy những show của chị diễn rất cảm xúc, phải nói là đỉnh cao rồi, nên mình thích thì mình share thôi. Phến nghĩ với những điều mình thích thì cứ chia sẻ, mình đâu có làm gì sai.

Giống như khi xem một bộ phim hay, Phến cũng sẽ giới thiệu với bạn bè về bộ phim đó, thì mình yêu quý chị Tâm, thích những show diễn, những dự án của chị thì mình share cho mọi người biết. Phến cũng như những bạn fan khác của chị Tâm, fan cuồng luôn cũng được. Phến thấy vui, thích thì share thôi, mình thấy chuyện đó bình thường, nhiều khi những điều mình làm còn không bằng các bạn fan khác của chị Tâm".

Ca sĩ Mỹ Tâm và diễn viên Mai Tài Phến thân thiết sau khi hợp tác ở dự án âm nhạc, điện ảnh. Ảnh: FBNV

Cả hai bị tóm nhiều hint hẹn hò nhưng vẫn quyết giữ im lặng. Ảnh: Tổng hợp