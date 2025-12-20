Mẹ ruột Hoài Linh: "Tôi đâu dám nhìn Hoài Linh"

Mới đây, gia đình và anh em bạn bè đã tổ chức sinh nhật tròn 56 tuổi cho NSƯT Hoài Linh tại một biệt thự sang trọng, biệt lập. Trong tiệc sinh nhật có mặt anh em ruột và mẹ của Hoài Linh.

Được biết nhiều năm nay, nghệ sĩ Hoài Linh sống kín tiếng và ẩn dật, ngoài những lúc đi diễn, đóng phim, anh gần như chỉ ở nhà hoặc Nhà thờ Tổ. Vì vậy, các tiệc sinh nhật của nam nghệ sĩ cũng không rầm rộ, chỉ có người thân, gia đình và một số bạn bè.

Hoài Linh vẫn như mọi lần, ăn mặc giản dị chỉ có áo phông và quần vải bình thường, không cầu kỳ.

Tại tiệc sinh nhật, mẹ Hoài Linh chia sẻ: "Tôi vẫn nhớ, ngày 18/12/1969, tôi đau bụng mới đẻ ra ông Hoài Linh này. Trong khi trước đó tôi đã đẻ 7 người con rồi thì Hoài Linh là người con thứ 8 tôi đẻ ra. Tôi tạ ơn Chúa đã cho tôi một người con như Hoài Linh.

Hoài Linh là người con trai lớn trong gia đình, đã lo cho các em và cha mẹ đến nơi đến chốn. Trong gia đình tôi, Hoài Linh luôn là người lo liệu nhiều việc nhất, lo cho cả ông bà tổ tiên, lo cúng bái, làm mồ mả…

Trong đầu óc Hoài Linh con tôi lúc nào cũng lo lắng và nghĩ về ông bà tổ tiên để giành lấy việc lo cho tổ tiên, từ bên nội tới bên ngoại. Hoài Linh lúc nào cũng đau đáu, hỏi tôi: "Mẹ ơi, con muốn làm cái này, cái kia". Tôi thì luôn đồng ý với những gì Hoài Linh làm nên Hoài Linh chỉ cần nói ra là tôi đồng ý.

Hoài Linh và mẹ và em trai

Không chỉ tôi, mọi người trong gia đình đều đồng ý vì ông bà tổ tiên bao giờ cũng là quan trọng nhất. Phải lo được cho ông bà tổ tiên thì ngày hôm nay nhà tôi mới đầy đủ con cháu như vậy.

Tôi cũng cảm ơn các anh em đã đồng cam cộng khổ với Hoài Linh trong bao năm qua. Mẹ cảm ơn tình thương yêu của các con với mẹ, mới có được ngày hôm nay".

Hoài Linh đứng cạnh không nói gì, chỉ tỏ ra vô cùng xúc động, lặng người đi khi nghe mẹ nói. Nam nghệ sĩ luôn ít nói nếu không đứng trên sân khấu, dù mọi người có tiệc tùng đông vui thế nào anh cũng luôn trầm ngâm.

Cắt bánh sinh nhật xong, mẹ Hoài Linh lại chia sẻ thêm: "Sinh nhật Hoài Linh nhiều khi tôi cũng quên vì mấy hôm nay tôi bệnh, chóng mặt đau đầu. Tôi đâu dám nhìn Hoài Linh vì cứ nhìn là Hoài Linh lại bắt tôi đi nằm, sợ tôi mệt. Thành ra tôi sợ Hoài Linh. Mãi tới hôm nay Hoài Linh mới cho tôi ra đây.

Mẹ rất mừng vì hôm nay đầy đủ anh em của Hoài Linh. Không có tình cảm nào bằng các con, từ mấy chục năm nay chứ không phải riêng hôm nay. Các con luôn nhớ tới anh Bốn, lo cho anh Bốn và cho mẹ.

Hoài Linh năm nay cũng gần 60 tuổi rồi, mẹ mong những nguyện vọng của con sẽ thành hiện thực. Hoài Linh có hiếu lắm, mẹ muốn đi chơi đâu Hoài Linh cũng kiếm người đưa mẹ đi chứ không cho mẹ đi một mình".