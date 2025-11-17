Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

17-11-2025 - 19:53 PM | Lifestyle

Sau 7 tháng kể từ khi vụ việc chấn động xảy ra, Hoa hậu Thùy Tiên "biến mất" khỏi mọi nền tảng mạng xã hội, khoá sạch các kênh tương tác với công chúng.

Cuối tháng 5/2025, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị bắt tạm giam vì tội Lừa đối khách hàng quy định tại khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự, với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt. Vụ việc này đã khiến hình ảnh của cô tụt dốc trầm trọng trong lòng công chúng.

Trước đó, kể từ tháng 4, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã bật chế độ Khoá bảo vệ trang Facebook cá nhân, ẩn trang Fanpage chính thức, kênh TikTok cá nhân và đặc biệt là xoá, ẩn gần 1.700 bài viết trên Instagram.

Các kênh mạng xã hội của Thùy Tiên biến mất- Ảnh 1.

Thuỳ Tiên khoá bảo vệ trang cá nhân và ẩn tất cả nền tảng MXH

Động thái "biến mất" này diễn ra song song với việc Thuỳ Tiên vướng vào vụ việc của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt và sau đó bị bắt tạm giam. 

Trong thời gian này, hàng loạt tài khoản mạo danh mang tên "Nguyễn Thúc Thùy Tiên" đã mọc lên, đăng tải lại hình ảnh của cô. Một số tài khoản thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi, thậm chí có clip đạt gần 1 triệu lượt xem.

Đáng lo ngại hơn, các tài khoản này không chỉ mạo danh mà còn cố tình cắt ghép nội dung, khơi lại chuyện đời tư, lan truyền thông tin sai lệch... 

Các kênh mạng xã hội của Thùy Tiên biến mất- Ảnh 2.

Dù đã khoá bảo vệ Facebook cá nhân, Hoa hậu Thuỳ Tiên vẫn giữ lại phần thông tin liên hệ công việc qua công ty quản lý là Sen Vàng. Riêng tài khoản Instagram cá nhân vẫn chưa khóa nhưng đã ẩn đi toàn bộ bài đăng, hình ảnh. 

Được biết, tài khoản này đã tụt 300k folllowers kể từ khi Thùy Tiên "biến mất" khỏi MXH, từ 2,8 triệu followers xuống còn 2,6 triệu followers sau 7 tháng. 

Các kênh mạng xã hội của Thùy Tiên biến mất- Ảnh 3.

Tài khoản Instagram của Thùy Tiên tụt 300k followers

Ngày 19/11, TAND TP.HCM dự kiến sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan CTCP Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.   

Trong đó, Lê Thành Công (thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Tuấn Linh (giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) và Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lừa dối khách hàng.

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện: Ai cũng có thể trở thành nạn nhân

Theo Khả Văn

Phụ nữ số

