NSND Trần Hiếu hồi phục trí nhớ sau bạo bệnh

19-11-2025 - 10:59 AM | Lifestyle

Sau bạo bệnh, hiện tình trạng sức khỏe NSND Trần Hiếu ổn hơn. Người thân cho biết ông đang phục hồi trí nhớ, tự tập đàn, hát mỗi lần học trò ghé thăm.

Video: NSND Trần Hiếu đàn, hát cùng vợ và học trò, hôm 17/11.

NSND Trần Hiếu trải qua đợt điều trị dài ngày ở Bệnh viện Trung ương quân đội 108 và Bệnh viện Lão khoa trung ương hồi tháng 9. Nam nghệ sĩ mắc ung thư giai đoạn 4, di căn xương, gây ra các vết nhiễm trùng ở hàm và phải nhập viện cấp cứu. Ông cũng bị suy thận nặng khiến cơ thể suy nhược.

Đầu tháng 10, ông xuất viện. Gần đây, nhiều học trò đến thăm, đăng tải hình ảnh của NSND Trần Hiếu. Chia sẻ với PV về sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu, vợ ông - bà Minh Ngà - nói tình trạng ổn hơn, nam nghệ sĩ dần hồi phục sức khỏe. "Trải qua bạo bệnh, anh đang phục hồi trí nhớ để thỏa đam mê ca hát suốt hơn 70 năm sự nghiệp biểu diễn và đào tạo. Anh cố gắng hát cho vợ, bạn bè và các học trò nghe. Cháu của ông cũng hỗ trợ rất nhiều, chủ động thuê một người giúp việc để phụ giúp tôi chăm NSND Trần Hiếu", bà Ngà nói.

NSND Trần Hiếu hồi phục trí nhớ sau bạo bệnh- Ảnh 1.

Ca sĩ Trọng Tấn thăm NSND Trần Hiếu.

Khi học trò đến thăm, NSND Trần Hiếu tranh thủ tập lại đàn piano, hát một số ca khúc mà ông yêu thích về Hà Nội. Ca sĩ Trọng Tấn cho biết khi anh tới thăm NSND Trần Hiếu ở nhà, ông vẫn minh mẫn, nhận ra từng học trò.

Nhân Ngày quốc tế người cao tuổi (1/10), NSND Trần Hiếu dù không thể đứng vững vẫn cố gắng tham gia chương trình giao lưu với bác sĩ, bệnh nhân ở Bệnh viện Lão khoa trung ương. Ông nhiều lần không nhớ lời hát, phải nhờ tới sự hỗ trợ của vợ. "Ông có lúc quên, lúc lại rất nhớ. Trước khi lên sân khấu ông đòi hát nhiều bài. Âm nhạc đã đi sâu vào tâm trí, là liều thuốc giúp ông lạc quan vượt qua bệnh tật", bà Minh Ngà nói với Tiền Phong.

Trước đây, khi sức khỏe vẫn ổn định, ông mở câu lạc bộ sinh hoạt văn nghệ cùng một số bạn bè tại nhà riêng. Năm 2020, NSND Trần Hiếu và vợ chuyển ra Hà Nội sống để tiện chữa bệnh.

NSND Trần Hiếu hồi phục trí nhớ sau bạo bệnh- Ảnh 2.

NSND Trần Hiếu cùng bạn bè.

NSND Trần Hiếu sinh năm 1936 tại Hà Nội. Năm 1954, ông tốt nghiệp khoa Thanh nhạc trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam). Sau đó ông về làm ca sĩ tại Nhà hát Ca múa nhạc trung ương.

NSND Trần Hiếu thành công khi hát nhiều thể loại như opera, nhạc cách mạng, nhạc trữ tình. Từ năm 1986 đến 1991, ông là diễn viên đơn ca ở Nhà hát Tuổi trẻ. Ông nổi tiếng với các ca khúc Con voi (Nguyễn Xuân Khoát), Hò kéo pháo (Hoàng Vân), Anh quân bưu vui tính (Đàm Thanh). Năm 1997, ông được Nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân.

NSND Trần Hiếu nhập viện

Theo Ngọc Ánh

Tiền phong

