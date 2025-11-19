Người xưa dặn kỹ: Trong nhà có 3 thứ này, phúc lộc dồi dào, con cháu 3 đời hưng thịnh

Trong văn hóa Á Đông, ngôi nhà không chỉ là nơi trú thân mà còn là nơi tụ khí, giữ lộc và nuôi dưỡng vận mệnh cho cả gia đình. Từ xa xưa, các bậc tiền nhân đã quan sát và đúc kết rằng "nhà vượng thì người giàu, khí thuận thì phúc đến". Những vật phẩm phong thủy được bài trí đúng cách trong nhà sẽ như mời phúc vào cửa, thu hút tài lộc và bảo vệ bình an cho mọi người. Dưới đây là 3 món đồ được người xưa đặc biệt ưa chuộng, có thể đặt trong nhà để gia tăng tài khí và sự may mắn.

1. Hồ lô - Hóa giải âm khí, hút vượng khí

Hồ lô là vật phẩm phong thủy phổ biến, mang ý nghĩa bảo vệ và thu hút tài lộc. Theo quan niệm, hồ lô có khả năng hóa giải năng lượng tiêu cực, giảm áp lực, xua đi những khí uế tích tụ trong không gian sống. Đồng thời, nó còn thu hút vượng khí, đặc biệt là phúc khí và tài khí, giúp gia đình bình an, sức khỏe ổn định và tiền bạc không bị thất thoát.

Người xưa thường treo hồ lô ở những vị trí trọng yếu trong nhà như đầu giường, phòng khách hoặc gần cửa chính, nơi khí lưu thông mạnh nhất. Việc đặt hồ lô ở những vị trí này không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn tạo ra một dòng khí hài hòa, từ đó mời phúc tự nhiên vào nhà mà không cần dùng nhiều vật dụng cầu kỳ.

2. Bát tụ bảo - Biểu tượng của sự tích lũy và giữ tài

Trong phong thủy, bát tụ bảo được xem là biểu tượng của sự tích lũy của cải. Hình dáng đặc trưng với phần miệng nhỏ, bụng to được lý giải là "gom tiền vào mà không để tiền thoát ra", thể hiện mong muốn giữ của, tích lộc cho gia chủ. Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa tượng trưng, bát tụ bảo còn có tác dụng kích hoạt tài khí trong nhà, đặc biệt phù hợp với những người làm kinh doanh, thương mại hay những ai muốn tăng thu nhập một cách bền vững.

Bên cạnh việc giữ tiền, bát tụ bảo còn giúp thu hút những khoản tài lộc bất ngờ, từ tiền thưởng, may mắn trong làm ăn đến những cơ hội đầu tư thuận lợi. Vị trí lý tưởng để đặt bát tụ bảo là phòng khách, phòng làm việc hoặc góc tài vị - thường là vị trí chéo với cửa chính. Chỉ cần đặt đúng chỗ, vật phẩm này được tin là giúp gia chủ sống đủ đầy và kinh tế ngày càng phát triển.

3. Cây xanh phong thủy - Hút tài lộc, trấn trạch, tăng sinh khí

Cây xanh không chỉ mang lại vẻ đẹp cho không gian mà còn là yếu tố quan trọng trong phong thủy. Người xưa thường lựa chọn các loại cây có ý nghĩa tài lộc và may mắn, ví dụ như cây kim tiền với lá căng bóng tượng trưng cho sự giàu sang, cây trúc phú quý hay trúc nhật biểu tượng cho sự hanh thông, thăng tiến, và cây phát lộc giúp tăng cường vận khí, tạo luân chuyển lộc trong nhà.

Về công dụng phong thủy, cây xanh giúp tăng sinh khí, làm không gian sống trở nên sinh động, "có hơi người" và từ đó hút tài khí tốt. Chúng còn có khả năng hấp thụ năng lượng xấu, cân bằng âm dương trong nhà, mang lại cảm giác thoải mái và giúp gia chủ tỉnh táo, sáng suốt trong công việc, làm ăn dễ gặp may. Góc tài vị, cửa sổ đón nắng hoặc gần cửa chính được xem là những vị trí lý tưởng để đặt cây, vừa đón ánh sáng tự nhiên, vừa thu hút tài lộc vào nhà.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Tổng hợp