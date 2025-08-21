Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chuyển về tổ ấm mới, hãy nhớ 10 điều này để gia đạo an khang, tài vận hưng thịnh

21-08-2025 - 21:36 PM | Lifestyle

Chuyển về nhà mới luôn là cột mốc đặc biệt. Ngoài niềm vui và sự háo hức, người xưa còn truyền lại 10 nghi thức nhỏ giúp khởi đầu thuận lợi, vừa mang ý nghĩa phong thủy, vừa khiến lòng ta thêm yên ổn.

Dọn về một ngôi nhà mới không chỉ là thay đổi không gian sống, mà còn là bắt đầu một hành trình mới của gia đình. Người Việt từ xưa đã có nhiều nghi thức truyền thống trong ngày tân gia, không phải để mê tín mà là để tăng thêm cảm giác an lành, may mắn và mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp. 

Từ việc đun sôi ấm nước, bật sáng đèn, đến việc trồng cây xanh hay mời bạn bè đến "nhà mới cho ấm cửa", tất cả đều gói trọn khát vọng về một cuộc sống hưng thịnh, an khang. Dưới đây là 10 nghi lễ giản dị mà ai chuyển về nhà mới cũng nên lưu ý.

1. Đun sôi ấm nước 

Ngay khi bước vào nhà mới, hãy đun một ấm nước. Nước sôi sùng sục tượng trưng cho "tài lộc dồi dào, phúc khí tràn đầy". Đây là lời chúc tốt đẹp gửi tới chính căn nhà và gia chủ.

Chuyển về tổ ấm mới, hãy nhớ 10 điều này để gia đạo an khang, tài vận hưng thịnh- Ảnh 1.

2. Bật sáng toàn bộ đèn 

Có nơi chọn bật đèn ngay khi bước vào, có nơi giữ đèn sáng suốt đêm đầu tiên. Ánh sáng rực rỡ không chỉ xua đi sự lạnh lẽo, mà còn mang ý nghĩa "đèn nhà ai nấy sáng", gia đình hưng thịnh lâu dài.

3. Cùng nhau nấu chè trôi nước hoặc nấu bánh trôi, bánh chay 

Món ăn tròn trịa tượng trưng cho sum vầy, trọn vẹn. Cùng nhau nấu một nồi chè trôi nước trong ngày đầu tiên ở nhà mới, gia đình sẽ thêm gắn kết, cuộc sống thêm viên mãn.

Chuyển về tổ ấm mới, hãy nhớ 10 điều này để gia đạo an khang, tài vận hưng thịnh- Ảnh 2.

4. Chuẩn bị nhiều bát đũa 

Đặt sẵn nhiều bát đũa, vừa để sẵn sàng đón khách, vừa mang ý nghĩa "gia đạo đông vui, con cháu đầy đàn". Nhà mới luôn cần thêm hơi ấm của người.

Chuyển về tổ ấm mới, hãy nhớ 10 điều này để gia đạo an khang, tài vận hưng thịnh- Ảnh 3.

5. Đặt một chiếc thang nhỏ ở cửa 

Chiếc thang không chỉ hữu dụng, mà theo phong thủy còn tượng trưng cho sự thăng tiến, "bước bước cao hơn". Một vật dụng nhỏ nhưng mang nhiều cát tường.

Chuyển về tổ ấm mới, hãy nhớ 10 điều này để gia đạo an khang, tài vận hưng thịnh- Ảnh 4.

6. Bày cây xanh – đặc biệt là trúc phú quý 

Nếu phân vân chưa biết chọn cây gì cho phòng khách, trúc phú quý là gợi ý hợp lý. Cái tên đã mang may mắn, lại dễ chăm sóc, xanh tươi quanh năm, giúp nhà thêm sinh khí.

Chuyển về tổ ấm mới, hãy nhớ 10 điều này để gia đạo an khang, tài vận hưng thịnh- Ảnh 5.

7. Thay gối mới 

Thay gối mới đồng nghĩa với "bắt đầu lại từ đầu". Đặt chiếc gối mới trên giường cũng như gửi gắm ước vọng một giấc ngủ an lành, một cuộc sống nhiều bình yên.

Chuyển về tổ ấm mới, hãy nhớ 10 điều này để gia đạo an khang, tài vận hưng thịnh- Ảnh 6.

8. Mở cửa sổ, mở vòi nước 

Không chỉ để không khí mới tràn vào và đẩy mùi cũ ra ngoài, việc mở vòi nước còn mang ý nghĩa "nước chảy thông suốt, cuộc sống hanh thông".

9. Mời người thân, bạn bè đến "ấm nhà" 

Bữa tiệc nhỏ ấm áp, không cần cầu kỳ, chính là cách để căn nhà mới bớt trống trải, thêm nhiều tiếng cười. Người xưa tin rằng càng nhiều người đến chúc mừng thì vận khí của gia chủ càng hanh thông.

Chuyển về tổ ấm mới, hãy nhớ 10 điều này để gia đạo an khang, tài vận hưng thịnh- Ảnh 7.

10. Quét dọn sạch sẽ 

Trước khi đặt chân ở hẳn, hãy quét dọn thật kỹ. Đây không chỉ là làm sạch bụi bẩn mà còn là cách "xua cũ đón mới", gói ghém lại quá khứ để mở ra một khởi đầu trong lành.

10 nghi thức này không hề rườm rà, cũng không phải chuyện mê tín, mà chính là những "nghi lễ tâm lý" để gia chủ thấy an lòng, để ngôi nhà mới thêm phần thiêng liêng. Một tổ ấm bắt đầu bằng sự chỉn chu và niềm tin chắc chắn sẽ đem đến những tháng ngày an khang, thịnh vượng.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)

Sau khi sống ở nhà mới được 1 năm, tôi nhận ra 4 thứ này đúng là "đỉnh nóc, kịch trần"

Theo Dương Huy Tường

Phụ nữ số

