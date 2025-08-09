Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhà không cần quá rộng nhưng phải biết để lại khoảng trống cho khí lưu thông.

Người xưa có câu: "Nhà có 6 chỗ trống, thiên thời địa lợi" nghe qua tưởng là chuyện phong thủy nhưng thực ra đó cũng là kinh nghiệm sống được đúc kết từ bao đời. Bất kể nhà rộng hay hẹp, 6 vị trí này nếu để thông thoáng thì vừa giúp không gian gọn gàng, vừa khiến cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái hơn rất nhiều.

6 vị trí trong nhà càng trống càng hưng thịnh, con cháu khỏe mạnh dễ thành tài- Ảnh 1.

1. Lối ra vào

Cửa chính là "miệng" của ngôi nhà, là nơi đón ánh sáng, khí lành và vận may. Nếu khu vực này bị lấp đầy bởi giày dép, thùng carton hay đồ linh tinh, bạn bước vào nhà sẽ cảm thấy ngột ngạt, thậm chí dễ vấp ngã. Đó là chưa kể dòng năng lượng tốt sẽ bị cản lại, không vào được bên trong. Theo phong thủy, cửa càng rộng và thoáng, gia chủ càng dễ gặp cơ hội tốt trong công việc và cuộc sống. 

6 vị trí trong nhà càng trống càng hưng thịnh, con cháu khỏe mạnh dễ thành tài- Ảnh 2.

Để giữ khoảng trống này, bạn nên đặt một chiếc tủ giày gọn gàng, có cánh đóng để che đồ. Giày dép cũ, hỏng thì nên bỏ đi, tránh tích tụ năng lượng xấu. Đặc biệt, giữ lối đi vào nhà rộng ít nhất 90cm sẽ tạo cảm giác chào đón, giúp mỗi lần về nhà là một lần nạp năng lượng mới.

6 vị trí trong nhà càng trống càng hưng thịnh, con cháu khỏe mạnh dễ thành tài- Ảnh 3.

2. Mặt bàn bếp

Bếp là "trái tim" của ngôi nhà, tượng trưng cho sức khỏe và sự ấm no. Một chiếc bàn bếp ngập chai lọ, xoong nồi sẽ khiến không gian trở nên bức bối, khó tạo cảm hứng nấu ăn. Theo thời gian, vết dầu mỡ, vết nước và nấm mốc sẽ âm thầm đe dọa sức khỏe gia đình bạn. Phong thủy cũng quan niệm, bếp gọn gàng sẽ giữ lửa êm ấm, giúp các thành viên hòa thuận.

6 vị trí trong nhà càng trống càng hưng thịnh, con cháu khỏe mạnh dễ thành tài- Ảnh 4.

Mẹo đơn giản để giữ bếp gọn gàng là cất đồ ít dùng lên tủ cao, đồ thường dùng thì để trong ngăn kéo ngay dưới bàn. Đừng tiếc bỏ những vật dụng hỏng hoặc quá cũ. Một chiếc lọ hoa nhỏ hoặc bát trái cây tươi giữa bàn sẽ vừa đẹp mắt, vừa tượng trưng cho sự sung túc.

6 vị trí trong nhà càng trống càng hưng thịnh, con cháu khỏe mạnh dễ thành tài- Ảnh 5.

3. Phòng khách

Phòng khách là nơi đón khách và cũng là trung tâm năng lượng của ngôi nhà. Khi kê quá nhiều đồ cồng kềnh như bộ sofa lớn, bàn trà to vào đây, dòng lưu thông khí bị chặn khiến không gian nặng nề, ngột ngạt. Người xưa tin rằng phòng khách thoáng đãng giúp tăng sự gắn kết giữa các thành viên, thu hút các mối quan hệ tốt.

6 vị trí trong nhà càng trống càng hưng thịnh, con cháu khỏe mạnh dễ thành tài- Ảnh 6.

Thế nên bạn hãy chọn sofa vừa phải, bàn trà gọn nhẹ và để lối đi rộng rãi để tạo sự thoáng đãng, việc dọn dẹp cũng nhờ thế mà nhẹ nhàng hơn. Đừng quên tận dụng ánh sáng tự nhiên, kết hợp vài món décor nhỏ xinh để căn phòng vừa thoáng vừa ấm. Khi ánh sáng và khí lành dễ dàng luân chuyển, vận may cũng dễ tìm đến.

6 vị trí trong nhà càng trống càng hưng thịnh, con cháu khỏe mạnh dễ thành tài- Ảnh 7.

4. Nhà tắm

Nhà tắm cũng là nơi cần để trống một phần, đặc biệt là sàn. Cây lau nhà, chổi ướt nếu để trong góc còn dễ sinh ẩm mốc và vi khuẩn. 

6 vị trí trong nhà càng trống càng hưng thịnh, con cháu khỏe mạnh dễ thành tài- Ảnh 8.

Tốt nhất nên để các dụng cụ này ở chỗ thông thoáng như ban công hoặc tủ chứa đồ riêng, vị trí cao để giữ sàn trống ráo. Giữ cho sàn khô ráo, sạch sẽ, kết hợp với thiết kế tách khu khô và khu ướt sẽ giúp không gian này luôn vệ sinh và an toàn.

6 vị trí trong nhà càng trống càng hưng thịnh, con cháu khỏe mạnh dễ thành tài- Ảnh 9.

5. Phòng trẻ em

Trẻ em cần không gian để vận động và khám phá. Nhưng nhiều phụ huynh lắp đặt quá nhiều tủ, kệ và đồ chơi khắp nơi khiến căn phòng trở nên chật chội, bí bách, lại hạn chế khả năng sáng tạo của trẻ. Trong phong thủy, khoảng trống cho trẻ còn tượng trưng cho tương lai rộng mở và sự phát triển tự do.

6 vị trí trong nhà càng trống càng hưng thịnh, con cháu khỏe mạnh dễ thành tài- Ảnh 10.

Vậy nên ba mẹ có thể chọn giường loại gọn, bàn học có thể điều chỉnh độ cao, tủ quần áo vừa đủ. Đồ chơi nên sắp xếp vào hộp hoặc giỏ để giữa phòng luôn rộng rãi. Một góc trống sẽ là "sân chơi" giúp trẻ vận động, sáng tạo và phát triển tự nhiên.

6 vị trí trong nhà càng trống càng hưng thịnh, con cháu khỏe mạnh dễ thành tài- Ảnh 11.

6. Phòng ngủ của người lớn

Phòng ngủ chật chội, lối đi hẹp khiến năng lượng khó lưu thông, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và tâm trạng. Nhiều người muốn tạo cảm giác đủ đầy nên còn kê giường lớn, thêm nhiều tủ và bàn khiến lối đi hẹp và không khí tù túng. Trong khi một phòng ngủ thoáng sẽ giúp gia chủ nghỉ ngơi tốt, từ đó dễ dàng đưa ra quyết định sáng suốt trong công việc và tài chính.

Thực tế, một chiếc giường 1m5 - 1m6 đã đủ cho hầu hết nhu cầu, quan trọng là đảm bảo khoảng cách tối thiểu 30cm mỗi bên giường và 80cm giữa giường với tủ hoặc tường. Khi thức dậy trong không gian rộng rãi, bạn sẽ thấy đầu óc minh mẫn, sẵn sàng đón cơ hội mới.

6 vị trí trong nhà càng trống càng hưng thịnh, con cháu khỏe mạnh dễ thành tài- Ảnh 12.

Nguồn: Toutiao

Tổ tiên nhắc: Cổng cao hơn nhà là "phá phong thủy", lộc lá đội nón ra đi, vận khí tuột dốc không phanh

Theo Lam Phương

