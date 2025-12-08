Quá khứ được giấu kỹ của con rể tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Đám cưới của Tiên Nguyễn - ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đang là sự kiện được chú ý nhất những ngày này. Ngày 7/12, Tiên Nguyễn và Justin Cohen - doanh nhân gốc Dubai (người Canada) chính thức thành vợ chồng với những nghi thức đúng truyền thông tại tư gia vào buổi sáng và đãi khách tại trung tâm tiệc cưới cưới vào buổi tối.

Tại đây, Justin Cohen lần đầu tiên tiết lộ về mối quan hệ 5 năm của mình và Tiên Nguyễn. Và cũng chính vì quá trình yêu đương kín đáo này mà nhiều khoảnh khắc của cặp đôi trong quá khứ bỗng được chia sẻ trở lại và gây chú ý.

Tiên Nguyễn và Justin Cohen

Hóa ra Justin đã được Tiên Nguyễn cho lên sóng trên trang cá nhân từ nhiều năm trước. Chỉ là khi ấy, danh tính và mối quan hệ đều được giữ kín tuyệt đối, khiến những khoảnh khắc đó vô tình trở thành “manh mối” thú vị khi nhìn lại.

Năm 2022, Tiên Nguyễn chia sẻ loạt ảnh dự tiệc Halloween cùng bạn bè. Thời điểm đó Tiên Nguyễn hóa thân thành miêu nữ, chụp ảnh chung với Justin đang cosplay Batman. Trong vũ trụ DC, miêu nữ và Batman là một cặp đôi kinh điển, vừa là kẻ thù, vừa là người yêu, vừa là đồng minh quan trọng.

Màn cosplay của cặp đôi từ Halloween năm 2022

Khi ấy Tiên Nguyễn không tiết lộ danh tính Batman của mình và cũng chẳng có hint nào nên nhiều người chỉ cho rằng cả 2 chỉ là bạn trong hội chơi chung.

Giờ nhìn lại, hóa ra người đàn ông “bí ẩn” năm đó chính là chồng hiện tại của Tiên Nguyễn - một cú twist nhẹ nhàng nhưng đủ khiến dân mạng thích thú. Có thể thấy mối quan hệ của họ đã bắt đầu từ khá sớm, chỉ là không ai biết cặp đôi chính thức hẹn hò từ thời điểm nào.

Trong năm 2023 - 2025, Justin Cohen tiếp tục xuất hiện trong những lần đi chơi, đi ăn cưới cùng Tiên Nguyễn và gia đình.

Theo đó, vào cuối năm 2023, Justin đã dự đám cưới của Ashleigh Huynh - người chị em họ của Tiên Nguyễn. Sự kiện này có sự xuất hiện của bà Lê Hồng Thuỷ Tiên và Hiếu Nguyễn, lần lượt là mẹ và em trai của Tiên Nguyễn.

Justin và Tiên Nguyễn trong đám cưới họ hàng hồi cuối năm 2023 (Ảnh: Vogue Australia)

Đến cuối tháng 9/2025, vị hôn phu của Tiên Nguyễn đi “quẩy” cùng người yêu và người nhà cô. Sau khi đi chơi về, cả nhóm còn vào check-in cửa hàng tiện lợi.

Trong hình này, Justin Cohen không đứng cạnh Tiên mà ở rìa khung hình nhưng động tác giơ tay chữ V và cười vui vẻ nhìn vào ống kính cho thấy anh chàng hòa nhập và thân thiết với gia đình vợ từ rất lâu.

Tiên Nguyễn cùng với chồng sắp cưới (ngoài cùng bên trái) và một số người thân check-in camera cửa hàng tiện lợi

Sau khi thông báo kết hôn, Tiên Nguyễn cởi mở hơn trong việc chia sẻ hình ảnh của chồng sắp cưới. Tại một sự kiện của Chanel ở Singapore, cặp đôi diện đồ đen ton-sur-ton rất chỉn chu và nổi bật. Cũng trong khoảnh khắc này, Justin thoải mái đặt tay lên eo vợ sắp cưới, xác nhận cả hai đã sẵn sàng công khai thể hiện tình cảm.

Cặp đôi đi sự kiện hồi tháng 9/2025

Hiện tại, những hình ảnh quá khứ này được hé lộ không chỉ gây tò mò mà còn tạo cảm giác đáng yêu. Hóa ra cả hai đã đi cùng nhau qua nhiều khoảnh khắc nhưng vẫn giữ được sự riêng tư trọn vẹn, chỉ đến khi quyết định về chung một nhà mới chính thức công khai.

Tại đám cưới, sau khi cảm ơn gia đình 2 bên, Justin Cohen nói với Tiên Nguyễn: "Gửi đến vợ của anh! Anh nên nói gì với em bây giờ đây? Nhờ có em mà anh trở thành người đàn ông mạnh mẽ hơn nhiều. Em đã giúp anh tìm thấy chính mình và anh vô cùng trân trọng điều đó. Anh cũng muốn nói rằng chúng ta đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách và sau khi đã vượt qua những thăng trầm đó, chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đã 5 năm trôi qua, trải qua nhiều khó khăn khác nhau và anh nghĩ rằng anh và em đã mạnh mẽ hơn nhiều. Vì vậy bây giờ với tư cách là vợ chồng, anh muốn tiếp tục cuộc hành trình đó của anh và em để chúng ta cùng nhau trưởng thành".

Một lần nữa chúc mừng hạnh phúc của Tiên Nguyễn và Justin!

Từ hôm nay, cặp đôi chính thức thành vợ chồng! (Ảnh: Viết Thanh)

(Ảnh: IGNV)