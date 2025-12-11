Kohler Thông Minh Leap™ với công nghệ tiên tiến, mang đến chuẩn sống tiện nghi

Kohler chính thức giới thiệu Bồn Cầu Thông Minh Leap™ tại thị trường Việt Nam trong khuôn khổ Lễ Trao Giải PropertyGuru Vietnam Property Awards.

Công nghệ thông minh, cá nhân hóa và làm sạch độc quyền trên bồn cầu Leap™

Với hệ thống cảm biến tiên tiến, bồn cầu thông minh Leap™ mang đến sự tiện nghi ngay từ thao tác tiếp cận đầu tiên. Sản phẩm nổi bật với tính năng tự động đóng/mở nắp và xả nước, giúp hạn chế tiếp xúc trực tiếp, đảm bảo vệ sinh tối đa trong quá trình sử dụng.

Đặc biệt, Leap™ hỗ trợ nhiều chế độ rửa được cá nhân hóa bao gồm: rửa trước, rửa sau, massage và xung nhịp. Người dùng có thể tùy chỉnh dễ dàng để tận hưởng trải nghiệm làm sạch nhẹ nhàng và thoải mái theo nhu cầu riêng của mỗi thành viên.

Đáng chú ý, Leap™ duy trì vệ sinh tối ưu nhờ công nghệ Revolution 360° xả xoáy sạch toàn diện, giúp đánh bay mọi vết bẩn và giữ bề mặt bồn cầu luôn sạch sẽ. Bên cạnh đó, hệ thống khử mùi tự động sau mỗi lần sử dụng giúp không gian phòng tắm luôn thoáng đãng, dễ chịu, rất phù hợp với gia đình đông người hoặc các không gian nhỏ, kín.

Thiết kế công thái học: thoải mái tiện nghi trong từng điểm chạm

Bên cạnh công nghệ Revolution 360° độc quyền, Leap™ được trang bị nắp ngồi French Curve với thiết kế công thái học. Thiết kế này giúp ôm sát cơ thể, giảm áp lực lên các điểm tựa, tạo cảm giác dễ chịu khi ngồi. Tính năng sưởi ấm bệ ngồi là một điểm nhấn nổi trội, đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn bất kể điều kiện thời tiết.

Trang bị trong Leap™ còn bao gồm hệ thống sấy khô bằng khí ấm có thể tùy chỉnh nhiệt độ, là giải pháp thay thế tinh tế cho giấy vệ sinh truyền thống, không chỉ đảm bảo khô ráo nhanh chóng, vệ sinh mà còn góp phần tích cực vào việc giảm tiêu thụ giấy giúp bảo vệ môi trường.

Leap™ đem lại trải nghiệm trọn vẹn cho người dùng.

Tinh gọn cho không gian riêng tư

Với thiết kế liền khối, không két nước cùng đường nét tối giản và hiện đại, Leap™ dễ dàng trở thành điểm nhấn tinh tế, hòa hợp tự nhiên vào đa dạng phong cách thiết kế phòng tắm, tối ưu trải nghiệm thị giác cho không gian riêng tư.

Đặc biệt, kích thước tối ưu với độ sâu chỉ 680mm giúp Leap™ có khả năng thích ứng cao, phù hợp lắp đặt ngay cả trong chung cư hay căn hộ studio cần tối ưu diện tích mà vẫn giữ trọn tính thẩm mỹ, sự sang trọng và tiện nghi.

Sự lựa chọn linh hoạt cho các không gian cần tối ưu diện tích nhưng vẫn đảm bảo sự sang trọng và tiện nghi.

Công nghệ tiên tiến nâng tầm trải nghiệm không gian sống

Cân bằng một cách tinh tế giữa công năng vượt trội, trải nghiệm liền mạch và tính thẩm mỹ cao, Kohler đã kết hợp tài tình giữa công nghệ tiên tiến với thiết kế lấy trải nghiệm người dùng làm trung tâm trong định hướng phát triển sản phẩm và cụ thể hóa bằng sự ra mắt của Leap™. Vì vậy, Leap™ chính là lựa chọn lý tưởng hướng đến nhóm khách hàng có gu, đề cao ứng dụng công nghệ trong việc tối ưu trải nghiệm chăm sóc cá nhân hàng ngày. Đặc biệt, Leap™ sở hữu mức giá cạnh tranh hàng đầu trong phân khúc bồn cầu thông minh hiện nay, mang đến cơ hội trải nghiệm tiện nghi hiện đại cho nhiều người dùng hơn.

Giới thiệu Kohler

Được sáng lập từ năm 1873, với hơn 150 năm kinh nghiệm và hơn 60 nhà máy trên toàn thế giới, Kohler là tập đoàn danh tiếng hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực thiết kế, cải tiến và sản xuất sản phẩm phòng tắm và bếp; nội thất cao cấp và gạch. Kohler đã và đang tập trung phát triển theo chiều sâu thông qua những thiết kế được suy tính thấu đáo và ứng dụng công nghệ thông minh, không ngừng nâng cao chất lượng sống và trải nghiệm của người sử dụng.