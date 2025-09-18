Ca khúc Hồng Nhung cất tiếng hát khiến Trịnh Công Sơn phải đứng bật dậy, rơi cả kính

Trong một dịp chia sẻ, diva Hồng Nhung có nhắc tới một ca khúc cô từng hát khiến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phải đứng bật dậy vì quá bất ngờ.

Nữ ca sĩ kể: “Khi tôi đi thu cùng với anh Bảo Phúc, tôi có hát bài Còn mãi tìm nhau. Đến đoạn cuối bài nó thừa ra khoảng 8 khuông gì đấy thì tôi mới hát ‘ta là tá…’ thì anh Sơn ngồi ở cái thảm bên ngoài nghe – thấy tôi ‘ú ú…’ thì đứng lên nhìn vào bên trong, rơi cả kính. Thế là đến lúc ra tôi hỏi: Anh Sơn có sao không?. Anh Sơn bảo: Trời Hồng Nhung, Nhung làm cái improvisation (ngẫu hứng) này quá hay đi".

Vậy ca khúc Hồng Nhung hát hay như thế nào?

“Còn mãi tìm nhau” là một trong những sáng tác giàu chất triết lý và nỗi niềm khắc khoải của Trịnh Công Sơn. Bài hát xoáy sâu vào hành trình kiếm tìm nhau giữa cuộc đời đầy chia ly, vô thường. Trong từng ca từ: “Tìm trong cõi chia lìa… Tìm nhau trong hạnh phúc vô thường”, người nghe cảm nhận rõ sự day dứt của một trái tim khao khát gặp lại tri âm giữa dòng đời trôi nổi.

Hồng Nhung và Trịnh Công Sơn.

Nhạc Trịnh vốn nhiều ẩn dụ nhưng ở “Còn mãi tìm nhau”, hình ảnh tìm kiếm trở thành sợi chỉ xuyên suốt, phản ánh nỗi mong manh và khát vọng bất tận về tình yêu, về sự hiện hữu. Chính vì thế, ca khúc không chỉ là bản tình ca mà còn là một triết lý sống: Trong vô thường, con người vẫn khắc khoải đi tìm nhau, tìm chính mình.

Khi Hồng Nhung cất tiếng hát, chất giọng khỏe, vang nhưng giàu cảm xúc đã thổi thêm sức sống cho ca khúc. Cách cô ngẫu hứng ở đoạn kết khiến bài hát trở nên bay bổng, không chỉ tái hiện tâm hồn Trịnh Công Sơn mà còn chạm tới trái tim người nghe, biến nỗi buồn thành sự đồng cảm sâu lắng.

Khoảnh khắc ấy, sự thăng hoa của người hát đã chạm tới trái tim người viết nhạc, để rồi chính Trịnh Công Sơn – người từng lặng lẽ chứng kiến bao giọng ca thể hiện ca khúc của mình – cũng không thể ngồi yên.