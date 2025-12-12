Khách Hàn đến Việt Nam đi ăn đặc sản, sợ một loại rau đến mức... phải viết lên áo

Ẩm thực là một trong những yếu tố quan trọng, giúp đông đảo du khách nước ngoài thêm yêu việc du lịch Việt Nam. Nhiều người cho biết họ yêu thích ẩm thực Việt bởi sự kết hợp đa dạng giữa các nguyên liệu tưởng chừng dân giã, bình thường nhưng lại tạo ra hương vị món ăn hoàn hảo.

Tuy nhiên, cũng có không ít tình huống các vị khách từ nước khác đến Việt Nam nhất định nói không với một vài nguyên liệu cụ thể. Sau đây chính là một ví dụ, một chàng trai đến từ Hàn Quốc mặc chiếc áo với nhiều dòng chữ phiên dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Việt. Trong đó dòng chữ đầu tiên của danh sách anh in trên áo gây chú ý: Đừng cho rau mùi.

Ảnh l.s.wonnn

Ảnh minh hoạ

Thực tế, đây không phải là trường hợp duy nhất. Trước đó trên mạng xã hội cũng từng xuất hiện nhiều vị khách nước ngoài khác, đặc biệt là người Hàn mặc áo có thông điệp tương tự: Không ăn rau mùi hoặc không ăn rau thơm.

Vậy lý do thật sự là gì?

Vì sao nhiều người không ăn được rau mùi, rau thơm?

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khẩu vị của một bộ phận người Hàn hoàn toàn “không hợp” với rau mùi. Trong ẩm thực Hàn Quốc, rau mùi từng xuất hiện từ thời Goryeo nhưng không trở thành một nguyên liệu truyền thống. Qua nhiều thế hệ, họ không có thói quen ăn rau thơm có mùi đậm như người Việt. Khi đến Việt Nam – nơi rau mùi được sử dụng trong phở, bún, gỏi, nước chấm hay ngay cả trong bánh mì – nhiều người cảm thấy khó ăn, thậm chí “sợ hãi” trước mùi của nó.

Hiện tượng “ghét rau mùi” không chỉ xảy ra ở người Hàn Quốc, mà xuất hiện trên toàn thế giới. Nhiều nghiên cứu quốc tế – được trang Cleveland Clinic, Britannica và Tạp chí Flavour Journal trích dẫn – cho thấy nguyên nhân đến từ yếu tố di truyền.

Một nhóm du khách Hàn khác được ghi nhận trước đây, cũng mặc chiếc áo có thông điệp tương tự: Đừng cho rau thơm

Các nhà khoa học phát hiện một biến thể gen mang tên OR6A2, liên quan đến khả năng nhận diện các hợp chất aldehyde trong rau mùi. Trớ trêu thay, aldehyde cũng chính là hợp chất xuất hiện trong… xà phòng và nước rửa chén. Vì vậy, ở một số người, bộ não diễn giải mùi của rau mùi giống như mùi chất tẩy rửa, khiến họ cảm nhận vị soapy – “như xà phòng”.

Một nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người “thấy rau mùi có vị xà phòng” dao động từ 17% đến hơn 20% ở một số cộng đồng Đông Á. Điều này lý giải vì sao người Việt – vốn ăn rau thơm từ nhỏ – hoàn toàn không cảm thấy mùi khó chịu, trong khi nhiều du khách Hàn Quốc, Nhật Bản hay một số người châu Âu lại đặc biệt nhạy cảm.

Bên cạnh rau mùi, đây là những loại rau thơm phổ biến khác ở Việt Nam (Ảnh minh hoạ)

Rau mùi, rau thơm - Linh hồn của nhiều đặc sản Việt

Trong ẩm thực Việt, đặc biệt ở nhiều món đặc sản nổi tiếng, rau mùi, rau thơm lại được ví như "linh hồn", là một phần hương vị không thể tách rời. Trong đó, rau thơm bao gồm cả rau mùi trong đó, các loại khác có thể kể tới mùi tàu, húng quế, kinh giới, rau răm…

Một tô phở nóng luôn được rắc thêm ít rau mùi để dậy hương, bát canh chua chỉ tròn vị khi có thì là, còn đĩa bún riêu, bún ốc hay bún thịt nướng phải có húng quế, tía tô, kinh giới đi kèm. Trong bữa cơm gia đình, rau mùi thường được thả vào các món canh ngay khi tắt bếp để giữ trọn mùi thơm, trong khi rau răm, rau húng được ăn kèm với trứng vịt lộn, gỏi, các món chiên hoặc đồ nướng. Nhờ thói quen kết hợp linh hoạt ấy, ẩm thực Việt Nam luôn có sự cân bằng tự nhiên giữa vị béo – cay – chua – ngọt và hương thơm tươi mát đặc trưng mà hiếm nền ẩm thực nào sở hữu.

Ảnh minh hoạ

Trong mâm cơm thường ngày của người Việt cũng vậy, rau mùi và rau thơm xuất hiện ở hầu hết các món ăn theo những cách rất tự nhiên. Canh rau, canh khoai, canh bí sau khi múc ra bát luôn được rắc thêm vài lá rau mùi để tạo hương thơm dịu. Các món kho như cá kho, thịt kho tiêu thường được thêm hành lá, mùi tàu vào cuối để dậy mùi và làm món ăn bớt ngấy. Với những món xào — từ rau muống, bắp cải đến tim gan — người Việt hay bổ sung húng quế hoặc hành lá để cân bằng vị và giúp món ăn thơm hơn.

Ngay cả những món luộc như thịt luộc, rau luộc cũng thường ăn kèm rau răm hoặc tía tô để tạo cảm giác thanh mát. Nhờ những loại rau thơm quen thuộc ấy, bữa cơm gia đình Việt luôn hài hòa cả sắc – hương – vị, dù là những món đơn giản nhất.

Ảnh minh hoạ

Trong mỗi cuộc hành trình, những khác biệt nhỏ về khẩu vị lại trở thành câu chuyện thú vị giúp du khách hiểu hơn về văn hóa bản địa. Với người Hàn Quốc, rau mùi có thể là “nỗi sợ” cần cảnh báo từ xa. Còn với người Việt, đó là hương vị thân thuộc gắn liền với từng bữa ăn. Giữa sự đối lập ấy, ẩm thực Việt Nam càng trở nên sinh động và đáng khám phá hơn, bởi chính những bất ngờ trên bàn ăn lại là điều khiến du khách nhớ mãi.