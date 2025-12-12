Nam NSND nổi tiếng cả nước với vai diễn đào hoa, có hàng trăm “người tình màn ảnh” nhưng ngoài đời trái ngược bất ngờ

Tài tử "đào hoa nhất màn ảnh"

NSND Mạnh Cường được khán giả cả nước biết đến với loạt vai diễn đào hoa, đa tình trên màn ảnh. Ông sinh năm 1960 tại Hà Nội, từng theo học Khoa Sân khấu, trường Nghệ thuật Quân đội. Sau khi tốt nghiệp năm 1980, ông được phân công vào Đoàn Kịch nói Quân đội, nơi ông tham gia diễn xuất trong nhiều vở kịch nổi tiếng. Dù bắt đầu sự nghiệp với sân khấu kịch, ông lại được khán giả biết đến nhiều qua các bộ phim truyền hình.

Nam NSND

NSND Vũ Mạnh Cường và NSND Lê Khanh từng diễn chung phim

Nam diễn viên học thêm chuyên môn đạo diễn sân khấu và đạo diễn điện ảnh tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Năm 1997, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Những năm của thập niên 90, khán giả thường so sánh NSND Mạnh Cường với những tài tử như Lê Công Tuấn Anh, Chánh Tín và ca ngợi ông là người đàn ông điển trai nhất màn ảnh miền Bắc.

Đến năm 2008, ông trở lại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội làm giảng viên và chỉ 1 năm sau, nam diễn viên được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Khoa Sân khấu, Điện ảnh và Viết văn. Năm 2012, Mạnh Cường được điều về làm Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa với quân hàm Thượng tá. 5 năm sau, nam nghệ sĩ về lại Hà Nội làm Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học, nghệ thuật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019.

Nam diễn viên Mạnh Cường nhận danh hiệu NSND năm 2019

Làm việc với nhiều người đẹp của làng điện ảnh Việt Nam, nam diễn viên hóm hỉnh chia sẻ: "Tôi bước chân vào làm nghệ thuật từ năm 1977, đến năm 2017 là tròn 40 năm kỷ niệm. Đợt đó, vợ tôi có gợi ý tổ chức một buổi tiệc, gặp lại tất cả các bạn diễn nữ đã từng diễn chung với tôi trong 40 năm qua trên sân khấu kịch đến phim ảnh, cả những người từng đóng vợ, người yêu… nhưng con số đó nhiều lắm. Từ trong Nam đến ngoài Bắc cỡ phải đến hàng trăm người".

Trong suốt sự nghiệp, ông luôn giữ vững quan điểm sống đơn giản, không ồn ào, không đánh đổi nghề nghiệp để nhận lợi ích cá nhân. Những năm gần đây, nam diễn viên chuyển sang các vai người cha điềm đạm, trải đời nhưng vẫn có nét cuốn hút.

Ông góp mặt trong các bộ phim như Hướng dương ngược nắng, 11 tháng 5 ngày, Cả một đời ân oán, Anh có phải đàn ông không và Dưới bóng cây hạnh phúc... Dù chỉ đóng vai nhỏ, nam NSND vẫn nhận được sự ủng hộ từ khán giả và giữ vững hình ảnh đẹp về tài tử điện ảnh một thời trong lòng người hâm mộ.

Mạnh Cường trong phim giờ vàng "Cả một đời ân oán"

Vai diễn ấn tượng của NSND Mạnh Cường trong "Hướng dương ngược nắng"

NSND Mạnh Cường và NSND Ngọc Lan, diễn viên Khả Ngân trong phim "11 tháng 5 ngày".

NSND Mạnh Cường tham gia đóng MV ca nhạc

Hôn nhân viên mãn với mối tình đầu và cuộc sống bình dị ở tuổi U70

NSND Mạnh Cường rất kín tiếng về đời tư. Trái ngược với những vai diễn đào hoa trên màn ảnh, nam nghệ sĩ kết hôn với vợ là mối tình đầu, quen nhau từ năm 18 tuổi từ khi cả hai học chung tại Trường Nghệ thuật Quân đội. Dù từng chia tay trước khi ra trường, họ đã tái hợp và có cuộc sống hôn nhân viên mãn.

"Ban đầu là bạn, sau là yêu. Nhưng rồi, hồi đó, tôi cũng là một kẻ đa tình và nông nổi nên trước khi ra trường chúng tôi đã chia tay nhau. Tôi đến với những cuộc tình khác chóng vánh. Cô ấy thì sống lặng lẽ, khép kín hơn. Tôi ra trường đi làm nhưng nói thật là không nguôi quên hình ảnh người con gái đầu tiên trong đời mình", ông chia sẻ.

NSND Mạnh Cường phong độ ở tuổi U70, tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình

Nam diễn viên bị cuốn hút bởi nét dịu hiền, nhẹ nhàng và sự quan tâm của vợ. “Tôi là người mạnh mẽ nên khi gặp sự mềm mại đó tự nhiên bị cuốn hút ngay từ buổi đầu gặp và phải lòng nhau từ đó cho đến nay”, Mạnh Cường nhấn mạnh. Hiện tại, vợ chồng nam NSND đã lên chức ông bà và đang tận hưởng cuộc sống yên bình bên con cháu.

