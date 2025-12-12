Món cà phê Việt được thế giới liên tục gọi tên, khách Tây lần nào thử cũng “sốc”

Sức hút trên bản đồ ẩm thực thế giới

Ba món cà phê quen thuộc của Việt Nam – cà phê sữa đá, cà phê đen đá và cà phê trứng – vừa góp mặt trong top 10 thức uống hấp dẫn nhất Đông Nam Á, theo bảng xếp hạng mới công bố của chuyên trang ẩm thực Taste Atlas. Đây được xem như một “bản đồ ẩm thực” toàn cầu, chuyên tổng hợp và xếp hạng đặc sản các nước dựa trên đánh giá của chuyên gia và cộng đồng độc giả quốc tế.

Trong đó, cà phê sữa đá giữ vị trí thứ 3 giữa danh mục 62 loại đồ uống tiêu biểu của khu vực được cập nhật ngày 13/11. Taste Atlas mô tả món uống này là sự hòa quyện giữa cà phê rang đậm, sữa đặc và đá lạnh. Công thức truyền thống thường gắn liền với hạt robusta và phin nhôm, tạo nên hương vị hài hòa giữa vị đắng, độ ngọt và độ béo. Ngày nay, nhiều quán chuyển sang dùng espresso kết hợp sữa đặc để tối ưu thời gian phục vụ.

Đứng ở vị trí thứ 6 là cà phê đen Việt Nam. Dù cà phê đen phổ biến trên toàn thế giới, hương vị từ robusta của Việt Nam lại mang lại dấu ấn rất riêng. Robusta thường có vị đắng rõ, độ chua thấp, hậu vị kéo dài và được rang kỹ; một số nơi còn phối thêm hương bơ, đường hay cacao. Với nhiều người Việt, ly đen đá không đường vẫn là lựa chọn quen thuộc mỗi sáng.

Cà phê trứng – đặc sản của Hà Nội – cũng góp mặt trong top 10. Món uống này kết hợp lớp cà phê nóng bên dưới với phần kem mềm mịn làm từ lòng đỏ trứng đánh cùng sữa đặc. Ra đời từ thập niên 1950, cà phê trứng đến nay vẫn là một trong những thức uống thu hút du khách nhất của Thủ đô.

Bên cạnh ba món kể trên, nhiều đồ uống Việt khác tiếp tục được đánh giá cao như trà sen (12), yaourt đá (23)... Một số biến tấu hiện đại như cà phê muối hay cà phê cốt dừa cũng xuất hiện trong danh sách năm nay.

Khách Tây liên tục “sốc” vì trải nghiệm quá đặc biệt

Một đoạn clip chưa đầy 20 giây bất ngờ “gây bão” TikTok, thu hút hơn 2 triệu lượt xem và gần 300.000 lượt thả tim. Nhân vật chính là một chàng trai nước ngoài đang nâng ly cà phê sữa đá Việt Nam với vẻ mặt đầy phấn khích.

Ngay dưới video, phần bình luận trở thành “sân khấu trải nghiệm” của cộng đồng mạng về sức mạnh của cà phê Việt.

Một người dùng nhận hơn 29.000 lượt thích hài hước kể: “Đang làm nhiệm vụ cứu hộ, tôi uống một ly cà phê Việt Nam và suýt nữa thì người được cấp cứu lại là tôi”. Câu chuyện lập tức khiến dân mạng bật cười vì quá… đồng cảm.

Một tài khoản khác, được khoảng 3.000 lượt tim, thú nhận: “Tôi làm một ly trước khi vào phòng gym. Tập xong mới nhớ mình để quên xe ở nhà”. Hàng loạt người phía dưới cũng xác nhận từng rơi vào trạng thái “quên trước quên sau” sau khi thử cà phê Việt.

Một bình luận hơn 3.500 lượt thích ví von táo bạo: “Nó mạnh đến mức bạn có thể… ngửi thấy nó khi đi vệ sinh”. Một người khác lại khiến cộng đồng mạng “đứng hình” khi chia sẻ: “Sáng hôm qua vừa uống. Bây giờ 1 giờ sáng rồi mà vẫn chưa chợp mắt nổi”.

Không ít người còn dí dỏm nhận xét rằng cà phê Việt đủ mạnh để dùng làm… nhiên liệu máy bay. Một bình luận khác gây sốt với câu kết: “Uống xong tôi mới biết vì sao người Việt làm việc năng suất đến vậy”.

Ẩn sau tiếng cười là một thực tế thú vị: cà phê Việt Nam đang khiến thế giới phải chú ý. Với người Việt, đó chỉ là ly cà phê phin quen thuộc mỗi sáng. Nhưng với du khách, đó là trải nghiệm vị giác rất “đã”: vị đậm đặc trứ danh của robusta, hậu đăng đắng rõ rệt, mùi rang xay nồng nàn và chút ngọt béo khi thêm sữa đặc, đủ để nhịp tim tăng tốc và tinh thần như bật sáng thêm vài nấc.

Làn sóng ghi nhận từ quốc tế

Trong vài năm trở lại đây, cà phê Việt Nam liên tục thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Năm 2023, Taste Atlas từng đưa cà phê sữa đá lên vị trí thứ hai trong top 10 loại cà phê được yêu thích nhất thế giới. Trước đó, CNN đăng bài viết “Why the world is waking up to Vietnamese coffee”, lý giải sức hấp dẫn ngày càng lớn của văn hóa cà phê Việt trên thị trường toàn cầu. Năm 2022, tạp chí du lịch The Travel (Canada) cũng vinh danh Việt Nam là quốc gia sở hữu cà phê ngon nhất thế giới.

Trong bảng xếp hạng tháng 2/2023 của Taste Atlas, cà phê sữa đá Việt Nam một lần nữa gây chú ý khi đứng cùng ristretto của Italy ở vị trí số một trong danh sách 10 loại cà phê ngon nhất hành tinh.

Cà phê được người Pháp đưa vào Việt Nam từ năm 1857. Sau thời gian trồng thử tại miền Bắc, cây cà phê nhanh chóng tìm được “đất sống” ở Tây Nguyên, đặc biệt là Đắk Lắk, nơi khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp với giống robusta. Đến nay, diện tích trồng cà phê cả nước đạt khoảng 680.000 ha, trở thành một trong những loại cây công nghiệp mũi nhọn.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp, đến giữa tháng 11/2025, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,35 triệu tấn cà phê, thu về 7,64 tỷ USD, tăng 14,6% về sản lượng và 62,3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Từ một thức uống du nhập, cà phê đã trở thành biểu tượng văn hóa của người Việt: phin nhỏ giọt, vị đậm của robusta, sữa đặc, đá lạnh và những biến tấu sáng tạo. Cà phê Việt không chỉ gắn với nhịp sống đô thị mà còn góp phần định hình hình ảnh ẩm thực Việt trên trường quốc tế.

