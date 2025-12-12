Cuộc sống ở tuổi U70 của nam danh ca nhảy đẹp nhất showbiz Việt

Ca sĩ Nguyễn Hưng sinh năm 1957, là con trai út của vũ sư Vũ Ánh Tuyết. Xuất thân từ vũ công, bởi vậy Nguyễn Hưng thu hút lượng người hâm mộ bởi phong cách trình diễn với những bước nhảy ấn tượng.

Nguyễn Hưng được xem là biểu tượng của dòng nhạc nhẹ ở thập niên 1990.

Thành công vang dội trong sự nghiệp của Nguyễn Hưng được đánh dấu bởi ca khúc Chỉ riêng mình ta. Sau khi trình diễn ca khúc này, Nguyễn Hưng trở thành hiện tượng và gây sốt.

Đến nay mỗi khi xuất hiện và biểu diễn ca khúc Chỉ riêng mình ta, dù ở độ tuổi nào, Nguyễn Hưng vẫn cuốn hút khán giả bởi chất giọng khỏe và vũ đạo điêu luyện.

Ở tuổi 68, Nguyễn Hưng vẫn giữ phong độ trẻ trung, thần thái sôi nổi khiến nhiều khán giả ngạc nhiên.

Nguyễn Hưng vẫn trẻ trung, phong độ ở tuổi 68.

Nói về bí quyết giữ gìn ngoại hình, ông cho rằng “trẻ lâu” đến từ việc sống vui, sống khỏe và sống lành mạnh. Với ông, nụ cười là cách tốt nhất để giữ tinh thần tích cực trước khi bước lên sân khấu. Nam danh ca cũng thẳng thắn chia sẻ bản thân có can thiệp thẩm mỹ "đơn giản, vừa phải”, xem việc làm đẹp là xu hướng tự nhiên của xã hội hiện đại.

“Chăm sóc khuôn mặt hay ngoại hình để mình đẹp hơn là nhu cầu chính đáng. Gạt bỏ suy nghĩ kiểu 'tôi không thích làm đẹp' đi, vì mỗi người đều có quyền trở nên tốt hơn”, danh ca nói.

Về hoạt động nghệ thuật, danh ca Nguyễn Hưng tiết lộ đang ngồi ghế giám khảo Miss Ocean World Business 2026. Nói về tiêu chí chấm thi, nam danh ca tiết lộ bản thân hướng đến vẻ đẹp tổng hòa như nhan sắc, phong thái, trí tuệ và chiều sâu nhân cách.

“Thần thái, phong cách trình diễn và sự tự tin mới là điều quan trọng. Thí sinh phải biết gom lại mọi thứ để chinh phục ban giám khảo và khán giả”, Nguyễn Hưng cho hay.

Nam ca sĩ vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật.

Cũng như đa số nghệ sĩ, Nguyễn Hưng khá kín tiếng chuyện hôn nhân. Định cư tại Mỹ nhiều năm, danh ca hiện sống cùng vợ và các con trong môi trường giản dị, tránh xa ồn ào.

Ông ưu tiên chăm sóc gia đình, tự tay làm vườn, nấu ăn và tập luyện mỗi ngày để giữ sức khỏe. Sự cân bằng này giúp ông vừa duy trì đam mê nghệ thuật, vừa có cuộc sống yên ấm sau ánh đèn sân khấu.

Dù đã ở ngưỡng U70, Nguyễn Hưng vẫn chưa nghĩ đến chuyện nghỉ hát. Ông khẳng định âm nhạc là “niềm vui sống”, là thói quen giống như tập thể dục mỗi ngày.

“Nếu ai kêu tôi đừng hát nữa thì tôi buồn lắm. Ca hát với tôi là cuộc sống, là thói quen không thể thiếu. Khi nào trời không cho hát nữa thì tôi mới dừng lại”, ông khẳng định.