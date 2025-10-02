Đức Phúc cảnh báo

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một poster sử dụng hình ảnh ca sĩ Đức Phúc để quảng bá cho hoạt động giao dịch tiền điện tử. Tấm poster đăng tải nhiều thông tin giao dịch, cùng hình ảnh Đức Phúc cầm cúp, khiến nhiều người lầm tưởng nam ca sĩ đang hợp tác cùng sàn giao dịch này.

Ngay lập tức, ekip Đức Phúc đã đăng bài đính chính, khẳng định hình ảnh nam ca sĩ hoàn toàn bị sử dụng trái phép. Theo đó, Đức Phúc không ký bất kỳ hợp đồng nào liên quan đến việc làm đại diện thương hiệu hay quảng bá cho hoạt động tiền điện tử. Toàn bộ nội dung xuất hiện trong poster đang lan truyền đều không có sự đồng ý từ phía Đức Phúc và công ty quản lý. Đồng thời, bài viết cũng gửi lời cảnh báo đến khán giả, đề nghị mọi người tỉnh táo, cảnh giác trước những thông tin và hình ảnh sai lệch trên mạng xã hội.

Ekip nhấn mạnh: "Công ty phát hiện 1 trang web/ tài khoản mạng xã hội đã tự ý sử dụng hình ảnh của ca sĩ Đức Phúc để quảng bá cho hoạt động giao dịch tiền điện tử trái phép, chưa được sự đồng ý từ phía công ty quản lý. Ca sĩ Đức Phúc hoàn toàn không ký kết hợp đồng sử dụng hình ảnh, hoặc bất kì nội dung quảng bá với sàn giao dịch này".

Ekip Đức Phúc đính chính thông tin sai sự thật về việc hợp tác với sàn giao dịch

Đức Phúc bước ra từ chương trình Giọng hát Việt 2015. Sau gần một thập kỷ, anh đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Việt nhờ loạt hit như Ánh Nắng Của Anh, Hơn Cả Yêu, Ngày Đầu Tiên…. Không chỉ nổi bật bởi chất giọng tình cảm, Đức Phúc còn ghi dấu ấn bằng sự chỉn chu trong sản phẩm âm nhạc, đầu tư hình ảnh chuyên nghiệp và đời tư không scandal.

Sau chiến thắng vang dội tại Intervision 2025 ở Nga, Đức Phúc trở thành cái tên được truyền thông và khán giả liên tục nhắc đến. Chiến thắng tại Intervision 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Đức Phúc. Anh là ca sĩ Việt Nam đầu tiên bước lên ngôi vị cao nhất tại đấu trường quốc tế này. Với phần trình diễn Phù Đổng Thiên Vương do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, Đức Phúc đã khiến hàng triệu khán giả quốc tế choáng ngợp bởi giọng hát kỹ thuật, giàu cảm xúc cùng sự dàn dựng công phu mang đậm bản sắc Việt. Một số kênh truyền thông Nga và quốc tế đồng loạt ca ngợi màn trình diễn này là: xứng đáng, tự tin, đậm bản sắc. Đức Phúc không chỉ mang về 422 điểm - số điểm cao nhất mùa giải, mà còn nhận phần thưởng 30 triệu ruble (tương đương hơn 9 tỷ đồng).

Chiến thắng của Đức Phúc ở Intervision 2025 là cột mốc vô cùng ý nghĩa của nam ca sĩ

Đức Phúc cho biết anh từng ngỡ ngàng, cứ ngỡ chiến thắng ở Intervision 2025 chỉ là giấc mơ. Nam ca sĩ tiết lộ thời điểm được công bố là quán quân, anh cũng không nhận ra người đó là mình. Đức Phúc nói: "Khi được gọi là quán quân Phúc cũng chưa biết, vì đứng bên trên đó không có phiên dịch nên Phúc vẫn chưa hiểu mọi người nói gì. Với kết quả trước mặt thì Phúc cũng không được xem hết nên cũng không biết. Nhưng đến khi Phúc hỏi các bạn xung quanh, mọi người nói bạn là quán quân đấy thì Phúc vỡ oà. Sau khi xong hết, Phúc mới bảo bạn phiên dịch đi cùng là 'cấu' vào người Phúc một cái được không, vì cứ ngỡ như đang mơ. Tôi thật sự hạnh phúc và tự hào vì đã đem về chiến thắng cho Việt Nam.

Phúc đã ở Nga hơn nửa tháng, tôi rất nhớ Việt Nam nhưng cũng vương vấn nước Nga vì tình cảm của các bạn khán giả ở đó và cả quốc tế dành cho Phúc rất nồng nhiệt, tuyệt vời. Mọi người phải có mặt ngay Intervision 2025 thì mới cảm nhận được tình cảm của các khán giả ủng hộ cho Đức Phúc và Việt Nam như thế nào, Phúc thật sự thấy hạnh phúc. Cảm xúc bây giờ của Phúc là vô cùng tự hào, biết ơn vì tình cảm của khán giả Việt Nam và quốc tế ủng hộ để tôi có chiến thắng như hôm nay".