10 năm đi hát giành 2 giải quán quân, Đức Phúc hiện giàu có cỡ nào?

Đức Phúc đăng quang trong cuộc thi Giọng hát Việt 2015 . Mới đây nhất, anh lại khiến công chúng nức lòng khi giành chiến thắng tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 được tổ chức tại Nga. Đại diện Việt Nam xuất sắc giành giải thưởng 9 tỷ đồng.

Sau 10 năm đi hát, việc Đức Phúc đạt được 2 giải thưởng quán quân khiến ai cũng ngưỡng mộ. Giọng ca sinh năm 1996 này đang là một trong những nghệ sĩ trẻ có giá cát-xê cao ngất ngưởng. Với thu nhập từ nghệ thuật, nam ca sĩ từng tiết lộ bản thân đang sở hữu nhà vài tỷ đồng, xe hơi, 10 sổ tiết kiệm và rất nhiều đồ hiệu.

Nguồn thu nhập chính của Đức Phúc đến từ ca hát, hợp đồng quảng cáo và các nền tảng trực tuyến. Theo một số thống kê, cát-xê biểu diễn hiện tại của anh có thể lên đến khoảng 1 tỷ đồng cho một sự kiện. Bên cạnh đó, các kênh mạng xã hội cùng các hoạt động hợp tác thương hiệu cũng đem lại nguồn thu "khủng" cho nam ca sĩ.

Đức Phúc sở hữu khối tài sản lớn ở tuổi 29.

Ở tuổi 29, Đức Phúc sở hữu nhiều bất động sản lớn. Năm 2021, Đức Phúc tậu căn hộ rộng 120m2, gồm ba phòng ngủ tại TP Thủ Đức, trị giá hơn 10 tỷ đồng. Riêng chi phí làm nội thất bằng tiền mua căn hộ mới vì nhiều món anh phải đặt từ nước ngoài. Nam ca sĩ cũng tự lên ý tưởng thiết kế, giám sát thi công, tân trang toàn bộ không gian sống cho phù hợp nhu cầu sử dụng.

Trước đó, nam ca sĩ cũng từng sở hữu một căn hộ tại quận 7 khi mới 22 tuổi - chỉ ba năm sau ngày đăng quang Giọng hát Việt.

Nam ca sĩ hiện sở hữu căn hộ cao cấp tại TP.HCM.

Ngoài nhà cửa, Đức Phúc còn sở hữu một chiếc Range Rover Evoque trị giá hơn 3 tỷ đồng. Anh tậu xe này hồi tháng 11/2018. Khi ấy, nam ca sĩ không giấu nổi sự hạnh phúc vì có phương tiện đi lại, che nắng che mưa.

Trước đây khi không có xe, anh nhiều lần đi trễ vì phải đợi taxi. Nam ca sĩ khẳng định, những món đồ anh mua hoàn toàn là tiền túi chứ không hề vay mượn hay có sự hỗ trợ giúp đỡ từ gia đình.

"Mẹ tôi bán xôi, bố lái xe thì lấy đâu ra tiền hỗ trợ con cái. Chưa kể, gia đình tôi từng lâm vào cảnh nợ nần thì hiện tại, mỗi khi ai đó nhắc đến chữ "nợ", tôi ám ảnh lắm. Khi dồn đủ tiền, tôi mới dám mua chứ không vay mượn ai" , anh tâm sự.

Nam ca sĩ sở hữu xe hơi hạng sang.

Đến năm 2020, anh tiếp tục mua tặng bố mẹ một chiếc Toyota Fortuner giá hơn 1 tỷ đồng cùng căn hộ tại Hà Nội. Ngoài ra, Đức Phúc còn duy trì việc gửi tiền biếu bố mẹ hằng tháng để phụng dưỡng. Bên cạnh bất động sản và xe hơi, anh còn là tín đồ của hàng hiệu, thường xuyên sở hữu những món đồ đến từ các thương hiệu đình đám.

Có thu nhập tốt nên Đức Phúc cũng là nghệ sĩ rất năng nổ với các hoạt động thiện nguyện. Nam ca sĩ vừa chuyển 1 tỷ đồng đến Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương để ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại sau bão Bualoi.

Đức Phúc mua xe, mua nhà tặng bố mẹ.

Trong một buổi phỏng vấn, Erik - bạn thân của Đức Phúc đã khẳng định đàn em chính là người giàu nhất trong gia đình Hoa dâm bụt. Khi được hỏi, trong gia đình Hoa dâm bụt, ai kiếm tiền giỏi nhất, Erik cũng trả lời đó chính là Đức Phúc. "Phúc rất chăm chỉ đi show, gần như là show nào cũng đi. Dẫu có mệt mỏi, Phúc cũng đi", anh nói thêm.

Nhìn vào khối tài sản ở tuổi 29, có thể thấy thành công của Đức Phúc không đến từ may mắn nhất thời, mà là kết quả của quá trình làm việc kiên trì. Đức Phúc không chỉ được công nhận về tài năng mà còn là hình mẫu nghệ sĩ trẻ giàu nghị lực, biết vươn lên để xây dựng sự nghiệp và cuộc sống đáng mơ ước.

Đọc thêm