Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 năm đi hát giành 2 giải quán quân, Đức Phúc hiện giàu có cỡ nào?

03-10-2025 - 20:55 PM | Lifestyle

Ở tuổi 29, Đức Phúc đang là một trong số những nam ca sĩ nổi tiếng nhất showbiz Việt vì thế khối tài sản của anh cũng "không phải dạng vừa".

Đức Phúc đăng quang trong cuộc thi Giọng hát Việt 2015 . Mới đây nhất, anh lại khiến công chúng nức lòng khi giành chiến thắng tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 được tổ chức tại Nga. Đại diện Việt Nam xuất sắc giành giải thưởng 9 tỷ đồng.

Sau 10 năm đi hát, việc Đức Phúc đạt được 2 giải thưởng quán quân khiến ai cũng ngưỡng mộ. Giọng ca sinh năm 1996 này đang là một trong những nghệ sĩ trẻ có giá cát-xê cao ngất ngưởng. Với thu nhập từ nghệ thuật, nam ca sĩ từng tiết lộ bản thân đang sở hữu nhà vài tỷ đồng, xe hơi, 10 sổ tiết kiệm và rất nhiều đồ hiệu.

Nguồn thu nhập chính của Đức Phúc đến từ ca hát, hợp đồng quảng cáo và các nền tảng trực tuyến. Theo một số thống kê, cát-xê biểu diễn hiện tại của anh có thể lên đến khoảng 1 tỷ đồng cho một sự kiện. Bên cạnh đó, các kênh mạng xã hội cùng các hoạt động hợp tác thương hiệu cũng đem lại nguồn thu "khủng" cho nam ca sĩ.

10 năm đi hát giành 2 giải quán quân, Đức Phúc hiện giàu có cỡ nào?- Ảnh 1.

Đức Phúc sở hữu khối tài sản lớn ở tuổi 29.

Ở tuổi 29, Đức Phúc sở hữu nhiều bất động sản lớn. Năm 2021, Đức Phúc tậu căn hộ rộng 120m2, gồm ba phòng ngủ tại TP Thủ Đức, trị giá hơn 10 tỷ đồng. Riêng chi phí làm nội thất bằng tiền mua căn hộ mới vì nhiều món anh phải đặt từ nước ngoài. Nam ca sĩ cũng tự lên ý tưởng thiết kế, giám sát thi công, tân trang toàn bộ không gian sống cho phù hợp nhu cầu sử dụng.

Trước đó, nam ca sĩ cũng từng sở hữu một căn hộ tại quận 7 khi mới 22 tuổi - chỉ ba năm sau ngày đăng quang Giọng hát Việt.

10 năm đi hát giành 2 giải quán quân, Đức Phúc hiện giàu có cỡ nào?- Ảnh 2.

10 năm đi hát giành 2 giải quán quân, Đức Phúc hiện giàu có cỡ nào?- Ảnh 3.

Nam ca sĩ hiện sở hữu căn hộ cao cấp tại TP.HCM.

Ngoài nhà cửa, Đức Phúc còn sở hữu một chiếc Range Rover Evoque trị giá hơn 3 tỷ đồng. Anh tậu xe này hồi tháng 11/2018. Khi ấy, nam ca sĩ không giấu nổi sự hạnh phúc vì có phương tiện đi lại, che nắng che mưa.

Trước đây khi không có xe, anh nhiều lần đi trễ vì phải đợi taxi. Nam ca sĩ khẳng định, những món đồ anh mua hoàn toàn là tiền túi chứ không hề vay mượn hay có sự hỗ trợ giúp đỡ từ gia đình.

"Mẹ tôi bán xôi, bố lái xe thì lấy đâu ra tiền hỗ trợ con cái. Chưa kể, gia đình tôi từng lâm vào cảnh nợ nần thì hiện tại, mỗi khi ai đó nhắc đến chữ "nợ", tôi ám ảnh lắm. Khi dồn đủ tiền, tôi mới dám mua chứ không vay mượn ai" , anh tâm sự.

10 năm đi hát giành 2 giải quán quân, Đức Phúc hiện giàu có cỡ nào?- Ảnh 4.

Nam ca sĩ sở hữu xe hơi hạng sang.

Đến năm 2020, anh tiếp tục mua tặng bố mẹ một chiếc Toyota Fortuner giá hơn 1 tỷ đồng cùng căn hộ tại Hà Nội. Ngoài ra, Đức Phúc còn duy trì việc gửi tiền biếu bố mẹ hằng tháng để phụng dưỡng. Bên cạnh bất động sản và xe hơi, anh còn là tín đồ của hàng hiệu, thường xuyên sở hữu những món đồ đến từ các thương hiệu đình đám.

Có thu nhập tốt nên Đức Phúc cũng là nghệ sĩ rất năng nổ với các hoạt động thiện nguyện. Nam ca sĩ vừa chuyển 1 tỷ đồng đến Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương để ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại sau bão Bualoi.

10 năm đi hát giành 2 giải quán quân, Đức Phúc hiện giàu có cỡ nào?- Ảnh 5.

Đức Phúc mua xe, mua nhà tặng bố mẹ.

Trong một buổi phỏng vấn, Erik - bạn thân của Đức Phúc đã khẳng định đàn em chính là người giàu nhất trong gia đình Hoa dâm bụt. Khi được hỏi, trong gia đình Hoa dâm bụt, ai kiếm tiền giỏi nhất, Erik cũng trả lời đó chính là Đức Phúc. "Phúc rất chăm chỉ đi show, gần như là show nào cũng đi. Dẫu có mệt mỏi, Phúc cũng đi", anh nói thêm.

Nhìn vào khối tài sản ở tuổi 29, có thể thấy thành công của Đức Phúc không đến từ may mắn nhất thời, mà là kết quả của quá trình làm việc kiên trì. Đức Phúc không chỉ được công nhận về tài năng mà còn là hình mẫu nghệ sĩ trẻ giàu nghị lực, biết vươn lên để xây dựng sự nghiệp và cuộc sống đáng mơ ước.

Đọc thêm
10 năm đi hát giành 2 giải quán quân, Đức Phúc hiện giàu có cỡ nào?- Ảnh 6.

10 năm đi hát giành 2 giải quán quân, Đức Phúc hiện giàu có cỡ nào?- Ảnh 7.

10 năm đi hát giành 2 giải quán quân, Đức Phúc hiện giàu có cỡ nào?- Ảnh 8.

10 năm đi hát giành 2 giải quán quân, Đức Phúc hiện giàu có cỡ nào?- Ảnh 9.

Theo Ngọc Thanh

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Chuyến tàu tuyết đẹp nhất Trung Quốc” chạy hơn 1.200 km, giá vé chỉ từ 540.000 đồng, du khách nhận xét: “Như khách sạn di động đi lạc vào thế giới cổ tích”

“Chuyến tàu tuyết đẹp nhất Trung Quốc” chạy hơn 1.200 km, giá vé chỉ từ 540.000 đồng, du khách nhận xét: “Như khách sạn di động đi lạc vào thế giới cổ tích” Nổi bật

Thế hệ thứ 3 kế thừa "tiệm may của các Đại sứ": Chàng Thạc sĩ bỏ ngang sự nghiệp Ngoại giao về nhà... cầm kéo và áp lực vô hình từ "cái bóng của cha"

Thế hệ thứ 3 kế thừa "tiệm may của các Đại sứ": Chàng Thạc sĩ bỏ ngang sự nghiệp Ngoại giao về nhà... cầm kéo và áp lực vô hình từ "cái bóng của cha" Nổi bật

Lý giải độ hot của bánh trung thu khóm dứa Phương Diêm Thuận, nhiều người xếp hàng vài tiếng vẫn không mua được

Lý giải độ hot của bánh trung thu khóm dứa Phương Diêm Thuận, nhiều người xếp hàng vài tiếng vẫn không mua được

20:42 , 03/10/2025
NSƯT Cát Tường nói thẳng về thông tin sắp lấy chồng đại gia ở tuổi U50

NSƯT Cát Tường nói thẳng về thông tin sắp lấy chồng đại gia ở tuổi U50

20:36 , 03/10/2025
Tình trạng của NS Hoài Linh tại đền thờ 100 tỷ trong ngày giỗ Tổ sân khấu

Tình trạng của NS Hoài Linh tại đền thờ 100 tỷ trong ngày giỗ Tổ sân khấu

20:35 , 03/10/2025
Hoa hậu H'Nen Niê giảm liền 9kg, khoe bụng phẳng lỳ sau 10 ngày sinh nở

Hoa hậu H'Nen Niê giảm liền 9kg, khoe bụng phẳng lỳ sau 10 ngày sinh nở

20:06 , 03/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên