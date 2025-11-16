Đông Nhi nói đúng 3 chữ, hé lộ số tiền được Trấn Thành mừng cưới

Mới đây, Đông Nhi xuất hiện trong chương trình A.I là AI, cô có những màn giao lưu gây chú ý với MC Trấn Thành và những khách mời Minh Hằng, Tóc Tiên, Minh Tuyết. Trong lúc "khui" danh tính "song trùng" ẩn sau lớp A.I, Trấn Thành và Đông Nhi bất ngờ nhắc vế đám cưới của cô và Ông Cao Thắng tại Phú Quốc vào năm 2019.

Cụ thể, Trấn Thành đã hỏi "song trùng" của Đông Nhi về việc anh đã chia sẻ gì trong đám cưới của cô. Trong khi nhân vật phía sau bức màn ấp úng không thể nói thì Đông Nhi liền trả lời: "Anh Thành rất dễ thương mọi người ơi, đám cưới thật của tôi, tôi mời anh Thành dẫn hôn và anh nhận lời ngay, anh không lấy tiền nữa".

Ngay sau đó, Trấn Thành còn tiết lộ thêm không những không lấy cát xê mà anh còn đi phong bì rất "nặng tay". Đông Nhi tiếp lời miêu tả về số tiền trong phong bì của Trấn Thành: "Nhiều, rất nhiều". Dù không tiết lộ con số cụ thể, nhưng với phản ứng của cả hai bên, khán giả dễ dàng đoán được khoản mừng cưới này hẳn nằm ở mức "không phải dạng vừa".

Đông Nhi tiết lộ Trấn Thành rất dễ thương, vừa nhận lời làm MC đám cưới, vừa đi tiền mừng rất nhiều

Biểu cảm ngại ngùng của Trấn Thành khi Đông Nhi tiết lộ nhận phong bì rất nhiều

Trấn Thành vốn nổi tiếng là nghệ sĩ chịu chi, chịu chơi và rất trọng nghĩa tình trong Vbiz. Anh từng nhiều lần tặng quà đắt đỏ cho đồng nghiệp thân thiết, hỗ trợ bạn bè trong các dự án nghệ thuật và luôn xuất hiện ở những sự kiện quan trọng của đàn em mà không đòi hỏi bất kỳ khoản thù lao nào. Không ít lần, các nghệ sĩ cũng tiết lộ Trấn Thành là một trong những "gười mừng cưới, tặng quà hào phóng nhất trong showbiz.

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won từng góp mặt trong đám cưới của vợ chồng Đông Nhi tại Phú Quốc

Vợ chồng Đông Nhi từng tổ chức hôn lễ thế kỷ, mời hàng trăm nghệ sĩ Việt ra Phú Quốc để dự cưới. khi đó, chi phí khách sạn, vé máy bay... cho dàn khách được vợ chồng Đông Nhi bao trọn gói

Trong tập 1 của chương trình A.I LÀ AI?, song trùng của Đông Nhi đưa ra nhiều thông tin gây chú ý. Theo đó, người này biết tường tận chuyện Đông Nhi rất luỵ ông xã Ông Cao Thắng, và cố gắng giữ khoảng cách với 4 khách mời còn lại để tránh lộ diện. Tuy nhiên, những cố gắng của phiên bản A.I này vẫn bị Tóc Tiên và Minh Hằng nhìn thấu thông qua động tác khi hát và diện mạo.

Để thử thách Đông Nhi và dàn khách mời, song trùng mạnh dạn chơi trò "thần giao cách cảm", kể đúng nội dung các bức ảnh về buổi đầu sự nghiệp của Đông Nhi. Các chị em được dịp ôn lại kỷ niệm xưa, như dịp Phạm Quỳnh Anh tổ chức một sự kiện tiệc cưới đặc biệt có Trấn Thành làm MC, hay khi các chị em cùng ngồi ghế sô pha chụp ảnh trước công ty giải trí lừng danh một thời. Song, để "chốt hạ" thử thách của bản thân, song trùng còn mang đến chiếc váy cưới bị rách mà Đông Nhi từng diện lúc lên xe hoa và ăn tiệc, khiến nữ ca sĩ càng chắc nịch danh tính người này là ai.

Ở đoạn kết, Đông Nhi, Tóc Tiên và Minh Hằng thống nhất ý kiến song trùng là nữ ca sĩ Khổng Tú Quỳnh. Khi cánh cửa mở ra, dàn khách mời đều "ngã ngửa" trước sự xuất hiện của Hoa hậu Tiểu Vy. Kết quả này khiến "bản gốc" Đông Nhi không thể chấp nhận, liên tục đòi song trùng thật lộ diện.

Đông Nhi xuất hiện 2 "song trùng" là Tiểu Vy và Khổng Tú Quỳnh

Sau những màn "tung hỏa mù" từ chương trình, song trùng thật chính là Khổng Tú Quỳnh. Với mối quan hệ thân thiết từ khi mới vào nghề, Khổng Tú Quỳnh đã nỗ lực "giả dạng" bạn thân, cho thấy một mặt rất khác của cô so với bình thường. Đến mức, Tóc Tiên phải khẳng định đây không phải Khổng Tú Quỳnh mà cô vẫn biết, và chỉ có Đông Nhi - người bạn đã tiếp xúc đủ lâu mới nhận ra và khẳng định đây mới là tính cách thật của Khổng Tú Quỳnh.