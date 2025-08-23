Ông bà dặn: Nhà mắc 5 lỗi phong thủy này chẳng khác gì đục thủng két sắt, tiền chảy đi ào ào không kìm nổi

Theo quan niệm của nhiều người, phong thủy trong nhà có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày. Một ngôi nhà có phong thủy tốt giúp năng lượng tích cực lưu thông, mang đến cảm giác dễ chịu, thuận lợi trong công việc và các mối quan hệ. Ngược lại, một số vấn đề phong thủy phổ biến có thể khiến gia chủ gặp trắc trở, ảnh hưởng sức khỏe và tinh thần. Dưới đây là 5 vấn đề thường gặp trong phong thủy nhà ở, bạn nên lưu ý để tránh làm suy giảm vận khí.

1. Mở cửa ra thấy lọ họa hoặc vật sắc nhọn

Nhiều người thường trang trí khu vực cửa ra vào để tạo ấn tượng đẹp, ví dụ như đặt lọ hoa hoặc vật sắc nhọn như kiếm, dao. Theo phong thủy, mở cửa ra thấy lọ hoa hoặc vật sắc nhọn là điều không nên. Lọ hoa (nhất là lọ rỗng hoặc lọ hoa giả) tượng trưng cho sự rối loạn, ảnh hưởng tới hòa khí trong gia đình. Vật sắc nhọn mang sát khí, dễ tạo cảm giác căng thẳng, bất hòa, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

2. Nhà thiếu ánh sáng tự nhiên

Ánh sáng tự nhiên đóng vai trò quan trọng cho sức khỏe và tinh thần. Nếu căn nhà thiếu ánh sáng, không khí trở nên u tối, dễ gây cảm giác lạnh lẽo và ẩm ướt. Trong phong thủy, thiếu ánh sáng khiến năng lượng tích cực không lưu thông, ảnh hưởng tâm trạng và tính cách, khiến người sống trong nhà trở nên trầm lắng hoặc khép kín. Ngoài ra, điều kiện thiếu sáng còn dễ gây ẩm mốc, sinh vi khuẩn, ảnh hưởng sức khỏe và sự hòa hợp trong gia đình.

3. Đầu giường không tựa vào tường

Giấc ngủ chiếm khoảng một phần ba thời gian mỗi ngày, vì vậy vị trí giường ngủ rất quan trọng. Nếu đầu giường không dựa vào tường hoặc vật chắn, người nằm dễ cảm thấy thiếu chỗ dựa, dẫn đến cảm giác cô đơn hoặc bất an. Về mặt phong thủy, điều này có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp và khả năng nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Giường ngủ nên được đặt sao cho đầu giường dựa vào tường hoặc đồ nội thất vững chắc, tránh để trống hoàn toàn.

4. Nhiều dầm ngang trong nhà

Các dầm ngang trần có thể vô tình tạo cảm giác áp lực, đặc biệt khi dầm thấp hoặc nhiều dầm chồng lên nhau. Phong thủy cho rằng dầm ngang sinh sát khí, ảnh hưởng tới vận khí của gia chủ và gây cảm giác ngột ngạt, căng thẳng tinh thần. Khi thiết kế hoặc bài trí, nên hạn chế các dầm ngang chiếm không gian sinh hoạt.

5. Nhà vệ sinh đặt ở trung tâm ngôi nhà

Nhà vệ sinh là khu vực ẩm ướt và dễ sinh vi khuẩn, nên cần đảm bảo thông thoáng và có ánh sáng đầy đủ. Nếu đặt nhà vệ sinh ở vị trí trung tâm, ánh sáng và thông gió đều hạn chế, khí xấu dễ lan tỏa, ảnh hưởng tới sức khỏe và sự thoải mái của gia đình. Theo phong thủy, trung tâm ngôi nhà nên sạch sẽ và thông thoáng để không làm suy giảm vận khí và tài vận.

Theo 163.com