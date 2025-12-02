Khoai Lang Thang tiếp tục lên tiếng về "ồn ào kì lạ nhất sự nghiệp”

Trưa ngày 2/12, Khoai Lang Thang (tên thật là Đinh Võ Hoài Phương) chính thức lên tiếng về ồn ào “hoa hồng đen” liên quan đến mình gần đây. Bài đăng xuất hiện trên tài khoản Facebook 3,6 triệu người theo dõi.

Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ việc Khoai Lang Thang được gọi tên trong clip của TikToker H. (gần 19k người theo dõi). Chủ nhân clip phân tích tính cách của Khoai, nhận xét anh chàng là “hoa hồng đen” phiên bản nam, có EQ cao nhưng hơi khó gần gũi, “diễn nét dễ gần gũi” và “IQ đủ xài”. Những đánh giá này khiến nhiều khán giả khó chịu vì thiếu cơ sở.

Chính Khoai Lang Thang cũng bình luận phía dưới clip này, phản hồi rằng anh không phải lúc nào cũng vui vẻ, đôi khi vẫn “dữ” khi ai đó đụng chạm tới người thân.

screenshot-2025-12-01-161422-176

Trong bài đăng lên tiếng của mình, Khoai Lang Thang thừa nhận có điểm TikToker H. nói đúng như anh ít khi bộc lộ nỗi buồn vì sống độc lập từ nhỏ và sợ làm phiền người khác. Tuy nhiên, nhiều nhận xét trong video cũng có cái chưa đúng nhưng vì chính anh cũng chưa hiểu hết bản thân nên không quá để tâm.

Về bình luận phía dưới clip “hoa hồng đen, Khoai giải thích rằng bình luận nhằm đính chính việc H. nói anh xây dựng hình ảnh 100% hiền lành. Anh cho biết mình đôi khi cũng “dữ”, tranh luận và phản biện chứ không hoàn toàn nhẹ nhàng như mô tả. Sau đó hai bên đã nhắn tin trao đổi và hiểu nhau hơn.

Nguyên văn chia sẻ của Khoai Lang Thang:

Về chuyện ‘hoa hồng đen’ qua nay trên mạng, Khoai muốn tâm sự một chút. Có một điều bạn H. trong clip nói đúng về Khoai là Khoai ít khi nói những nỗi lòng, chuyện buồn của mình cho người khác trừ khi người đó đặc biệt. Vì Khoai sống độc lập từ nhỏ và Khoai ngại chuyện không vui của mình sẽ phiền người xung quanh. Phân tích về Khoai của bạn ấy tất nhiên sẽ có cái đúng có cái không, nhưng nghĩ lại thì nhiều khi chính Khoai còn chưa hiểu Khoai hết nữa mà nên mình đại đại bỏ qua nha. Giải thích thêm về bình luận Khoai viết bên dưới video, là Khoai bình luận để đính chính một ý chưa đúng trong video của bạn. Bạn có nói trong clip Khoai xây dựng 100% hình ảnh là hiền trên mạng, Khoai bình luận nói là không phải, trên mạng Khoai nhiều lúc cũng dữ lắm, hay đi bình luận dạo lắm và mấy bình luận dạo của Khoai nhiều lúc cũng trời ơi đất hỡi, cũng tranh luận, cũng ích kỷ để bảo vệ bản thân mình chứ không có 100% hiền như bạn phân tích. Trong video đó của bạn cũng có khen Khoai nhiều, có một số câu chữ dễ hiểu lầm, bạn cũng có nhắn tin cho Khoai và Khoai cũng có nhắn lại bạn rồi. Và quan trọng nhất! Khoai cám ơn tất cả những lời động viên, thật lòng rất xúc động khi lướt đọc từng bình luận từ mọi người. Tối qua nằm suy nghĩ, thấy đời mình may mắn và hạnh phúc quá. Khoai cảm ơn nhiều lắm.

Bài đăng nhận về lượng tương tác lớn

Phía dưới bài đăng của Khoai Lang Thang, cư dân mạng, đặc biệt là fan của nam YouTuber tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ với anh chàng, mong Khoai tiếp tục sản xuất nhiều nội dung hay ho.

Bên cạnh đó, nhiều người còn cho rằng có thể xem đây là "ồn ào kỳ lạ nhất trong 9 năm làm sáng tạo nội dung" của Khoai. Bởi lẽ bỗng nhiên Khoai Lang Thang được nhắc tên trong một clip từ trên trời rơi xuống để rồi bây giờ lại phải lên tiếng. Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Điều khiến em xem vlog của anh suốt những năm qua chính là nguồn năng lượng tích cực mà anh mang đến chứ không phải vì điều gì khác. Nên là anh hãy cứ như vậy nha.

- Xã hội có người này người kia, Khoai cứ sống như bản chất của mình là ok rồi. Mọi người hiểu và ủng hộ Khoai mà. Sai thì ta tiếp thu và sửa, đúng thì ta phát huy. Vậy đi Khoai, cho nhẹ lòng hén!

- Chúng ta ai cũng như nhau. Ai cũng có lựa chọn và sống theo cá tính riêng của mình. Có người thích phô bày, có người thích che giấu, không ai có quyền phán xét phân tích, bình phẩm về cuộc sống của ai hết.

- Coi clip mọi người sẽ thấy Khoai tinh tế và tử tế tôn trọng mọi người chứ không phải kiểu hiền đâu. Có nhiều clip Khoai cũng nói chuyện rất đời mà.

- Không biết người khác ra sao nhưng coi clip Khoai mình thấy rất tích cực và mình tin nhiều người cũng cảm nhận được như vậy. Mình cứ hoan hỷ thôi cứ là chính mình là được anh ạ

- Sống hiền lành tử tế với những người nào thực sự hiểu bạn và tốt với bạn. Còn những con người xa lạ chưa từng gặp mặt trực tiếp bạn mà bịa đặt những điều khiến bạn bị ảnh hưởng thì phải thật minh bạch rõ ràng ấy.