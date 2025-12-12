Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khoảnh khắc xúc động, người bố chân đứng không vững, mắt rớm lệ khi con trai giành HCV SEA Games cho Việt Nam

12-12-2025 - 21:27 PM | Sống

Khoảnh khắc xúc động, người bố chân đứng không vững, mắt rớm lệ khi con trai giành HCV SEA Games cho Việt Nam

Bố của VĐV điền kinh Hồ Trọng Mạnh Hùng hạnh phúc không nói nên lời khi con trai giành HCV.

Tối 11/12, tại sân vận động Supachalasai (Thái Lan), vận động viên Hồ Trọng Mạnh Hùng đã xuất sắc giành HCV nội dung nhảy ba bước nam, mang về niềm vinh quang đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33. Tuy nhiên, khoảnh khắc xúc động nhất lại thuộc về người cha của anh, ông Hồ Trọng Doanh, người đã không thể kìm được nước mắt và run rẩy đứng không vững khi chứng kiến thành quả của con trai.

Với cú nhảy đầy quyết tâm đạt thành tích 16m33, Hồ Trọng Mạnh Hùng không chỉ đăng quang ngôi vô địch SEA Games mà còn thiết lập một cột mốc cá nhân mới. Thành tích này đã vượt qua kỷ lục tốt nhất trước đây của chính anh là 16m30.

Khoảnh khắc xúc động, người bố chân đứng không vững, mắt rớm lệ khi con trai giành HCV SEA Games cho Việt Nam- Ảnh 1.

VĐV Hồ Trọng Mạnh Hùng giành HCV

Đây là lần đầu tiên Mạnh Hùng tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á, việc anh trở thành VĐV đầu tiên mang về HCV cho đội tuyển điền kinh Việt Nam tại giải đấu này càng khiến chiến thắng trở nên ý nghĩa hơn.

Chia sẻ ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Mạnh Hùng cho biết anh vô cùng xúc động: "Lúc đó tôi nhớ đến gia đình đầu tiên, nhớ đến những ngày tháng tập luyện để đạt được thành tích như hôm nay".

Chứng kiến khoảnh khắc con trai bước lên bục vinh quang, ông Hồ Trọng Doanh, bố của Mạnh Hùng đã không thể giữ được bình tĩnh. Trong niềm vui vỡ òa, sự xúc động đã khiến ông "đứng không vững, hai chân run hết lên".

Ông Doanh nghẹn ngào bày tỏ: "Tôi rất vui, xúc động khi chứng kiến sự nỗ lực của cháu đạt HCV. Lúc này, cảm xúc rất khó tả, chân tôi không đứng vững nữa... Tôi rất xúc động, gia đình cũng cảm thấy tự hào và phấn khởi. Xin cảm ơn tất cả các thầy cô đã tận tình dạy dỗ cháu để đạt thành tích tốt như này".

Khoảnh khắc xúc động, người bố chân đứng không vững, mắt rớm lệ khi con trai giành HCV SEA Games cho Việt Nam- Ảnh 2.

VĐV Hồ Trọng Mạnh Hùng ôm lấy bố

Khoảnh khắc xúc động, người bố chân đứng không vững, mắt rớm lệ khi con trai giành HCV SEA Games cho Việt Nam- Ảnh 3.

Ông Doanh vô cùng tự hào về con trai, khoảnh khắc cực xúc động của người bố đồng hành với con trong cả chặng đường sự nghiệp

Khoảnh khắc xúc động, người bố chân đứng không vững, mắt rớm lệ khi con trai giành HCV SEA Games cho Việt Nam- Ảnh 4.

Cú lấy đà mang về HCV

Khoảnh khắc xúc động, người bố chân đứng không vững, mắt rớm lệ khi con trai giành HCV SEA Games cho Việt Nam- Ảnh 5.

Khoảnh khắc xúc động, người bố chân đứng không vững, mắt rớm lệ khi con trai giành HCV SEA Games cho Việt Nam- Ảnh 6.

Cú nhảy đạt thành tích 16m33

Khoảnh khắc xúc động, người bố chân đứng không vững, mắt rớm lệ khi con trai giành HCV SEA Games cho Việt Nam- Ảnh 7.

Hồ Trọng Mạnh Hùng đã xuất sắc giành HCV nội dung nhảy ba bước nam

Khoảnh khắc xúc động, người bố chân đứng không vững, mắt rớm lệ khi con trai giành HCV SEA Games cho Việt Nam- Ảnh 8.

Niềm vui giành huy chương vàng

Khoảnh khắc xúc động, người bố chân đứng không vững, mắt rớm lệ khi con trai giành HCV SEA Games cho Việt Nam- Ảnh 9.

Quốc ca Việt Nam vang lên ở SEA Games 33

115 chủ xe có biển số sau được camera A.I ghi lại nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không ai ngờ: 4 CÂU NÓI đơn giản này có thể “tái lập trình” não trẻ, giúp con thông minh vượt bậc!

Không ai ngờ: 4 CÂU NÓI đơn giản này có thể “tái lập trình” não trẻ, giúp con thông minh vượt bậc! Nổi bật

Chọn ngay 3 loại "hải sản quốc dân" này, đảm bảo sạch 100%, thịt ngọt lừ, trẻ con người già ăn đều tốt

Chọn ngay 3 loại "hải sản quốc dân" này, đảm bảo sạch 100%, thịt ngọt lừ, trẻ con người già ăn đều tốt Nổi bật

Chỉ trong 5 ngày, người đàn ông Gia Lai chuyển khoản liên tục 4,9 tỷ đồng để nhận chiết khấu: Công an vào cuộc xác định giao dịch bất thường

Chỉ trong 5 ngày, người đàn ông Gia Lai chuyển khoản liên tục 4,9 tỷ đồng để nhận chiết khấu: Công an vào cuộc xác định giao dịch bất thường

21:18 , 12/12/2025
Bài văn tả mẹ đạt 9 điểm gây 'sốt' mạng, tinh tế nhất là lời phê của giáo viên

Bài văn tả mẹ đạt 9 điểm gây 'sốt' mạng, tinh tế nhất là lời phê của giáo viên

21:12 , 12/12/2025
Tình huống oái oăm sau khi chuyển căn nhà xây nhầm ở Hải Phòng về đúng vị trí

Tình huống oái oăm sau khi chuyển căn nhà xây nhầm ở Hải Phòng về đúng vị trí

21:10 , 12/12/2025
Cô gái kiếm 2,8 tỷ đồng/năm nhờ công việc AI không thể làm

Cô gái kiếm 2,8 tỷ đồng/năm nhờ công việc AI không thể làm

21:00 , 12/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên