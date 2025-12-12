Tình huống oái oăm sau khi chuyển căn nhà xây nhầm ở Hải Phòng về đúng vị trí

Ngôi nhà xây nhầm của ông Đỗ Văn Hữu (ở phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) đã được đội thi công của “thần đèn” Hoàng Đình Bách nhấc khỏi thửa đất của gia đình bà Trần Thị Kim Loan để dịch chuyển về đúng vị trí. Tuy nhiên, rắc rối mới lại phát sinh khi phần thềm nhà hiện tại cao hơn mặt ngõ gần 2m.

Hiện tại, để có thể lên xuống được ngôi nhà này, gia đình ông Hữu phải bắc thang nên việc di chuyển rất khó khăn, bất tiện. Tại hiện trường, nhóm thợ của “ thần đèn ” Hoàng Đình Bách vẫn đang tập trung hoàn thiện những khâu cuối cùng trong việc gia cố móng của ngôi nhà.

Sau khi chuyển về đúng vị trí, phần thềm ngôi nhà 2 tầng của ông Hữu đang cao hơn mặt ngõ gần 2m.

Do phần đất của gia đình ông Hữu ngắn hơn so với thửa đất của bà Trần Thị Kim Loan, khi căn nhà được đưa về đúng vị trí thì không còn khoảng sân để làm bậc lên xuống như trước. Hiện nay, từ lối ngõ đi chung gần như dẫn thẳng vào cửa nhà ông Hữu, thay vì có khoảng sân để xe cộ và bố trí bậc tam cấp như trước kia.

Theo “thần đèn” Hoàng Đình Bách, việc thềm nhà cao hơn mặt ngõ gần 2m xuất phát từ yêu cầu của ông Hữu: đội thi công phải đào toàn bộ dầm móng để chuyển sang vị trí mới. Riêng phần dầm móng này đã cao khoảng 80cm.

Trước kia, móng nổi lên chỉ 20cm nhưng để di dời được ngôi nhà đến vị trí mới thì phải nâng móng lên khoảng 1m. Một lý do khác không thể hạ thấp nền nhà xuống vì những hộ dân có lô đất cho “đi nhờ” không đồng ý việc hạ cốt nền quá thấp vì như vậy sẽ làm mất mặt bằng của họ, do đó buộc phải duy trì độ cao để di chuyển sang.

“Để hạ thấp ngôi nhà xuống thì chúng tôi vẫn có thể làm được nhưng chi phí nhân công rất cao. Khi đưa đến vị trí mới rồi mới hạ thấp xuống thì chi phí sẽ tốn thêm khoảng 150 triệu nữa.

Nguyên tắc công trình muốn hạ thấp thì ngay từ lúc đổ đài móng sẽ phải đổ đài giật cấp, đặt kích hạ đến đâu giật cấp đến đó nhưng khi hạ cấp cũng có khó khăn là ngôi nhà dễ bị tổn thương, nứt nhà nếu lực hạ không đều” , ông Bách cho hay.

Nhóm thợ của "thần đèn" Hoàng Đình Bách đang gia cố móng, hoàn thiện những khâu cuối cùng.

Để giải quyết vấn đề phát sinh oái oăm này, gia đình ông Đỗ Văn Hữu đang tính phương án nâng cốt nền của ngõ đi chung lên khoảng 1m do nhà ông nằm ở vị trí gần cuối ngõ. Khi đó khoảng cách từ thềm nhà xuống ngõ vẫn còn khoảng 80cm và sẽ phải làm bậc lên xuống chéo, đi ngang cửa nhà chứ không xây bậc từ ngõ đi lên.

Liên quan vụ việc, bà Trần Thị Kim Loan cho biết thêm, Tòa án Nhân dân khu vực 1 TP Hải Phòng đã tiếp nhận nội dung đơn yêu cầu gia đình ông Đỗ Văn Hữu có trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà gia đình bà phải chịu khi hơn 1 năm nay đất bị gia đình ông Hữu chiếm giữ, xây nhà.

Theo bà Loan, tòa đang yêu cầu hai bên tổ chức hòa giải, thương lượng về vấn đề này. Trong trường hợp giữa hai bên hòa giải bất thành, tòa sẽ tiến hành thủ tục xét xử theo quy định.

Thửa đất của gia đình ông Hữu ngắn hơn mảnh đất xây nhầm nên khi căn nhà được chuyển về đúng vị trí, mặt ngõ gần như dẫn thẳng lên cửa nhà.

Vụ việc gia đình ông Đỗ Văn Hữu xây nhà trên phần đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bà Trần Thị Kim Loan từng thu hút sự chú ý của dư luận.

Thời điểm phát hiện công trình xây dựng sai vị trí, gia đình bà Loan cùng chính quyền địa phương đã yêu cầu dừng thi công nhưng gia đình ông Hữu không chấp hành mà vẫn tiếp tục hoàn thiện căn nhà và dọn vào sinh sống.

Khi sự việc được khởi kiện ra tòa, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân khu vực 1 TP Hải Phòng tuyên buộc vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu phải tháo dỡ, di dời công trình và trả lại mặt bằng cho chủ đất hợp pháp.

Tại phiên tòa này, ông Hữu thừa nhận bản thân xây nhầm nhưng đề nghị hướng giải quyết bằng cách đổi đất hoặc gia đình bà Loan bán lại với mức giá 550 triệu đồng.

Thời gian sau đó, giữa hai bên vẫn không tìm được tiếng nói chung nên ông Hữu quyết định thuê “thần đèn” Hoàng Đình Bách với giá 250 triệu đồng để di dời căn nhà về đúng vị trí đất của gia đình.