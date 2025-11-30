Công an thành phố Hải Phòng cảnh báo nóng về "vụ việc nghiêm trọng ở Lạng Sơn"

Theo đó, công an Hải Phòng cho biết trong những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin chưa được kiểm chứng, chưa có kết luận của các cơ quan chức năng. Cụ thể là gần đây có đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận như “vụ việc nghiêm trọng ở Lạng Sơn”.

Công an thành phố Hải Phòng kêu gọi nhân dân:

• Không chia sẻ, không bình luận, không lan truyền những thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng.

• Chỉ tiếp nhận thông tin từ nguồn chính thống: báo chí, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

• Tích cực tố giác các tài khoản, trang mạng tung tin giả, góp phần giữ gìn môi trường mạng lành mạnh.

• Phối hợp cùng lực lượng Công an trong việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi tung tin thất thiệt.

Mỗi người dân chính là một “chiến sĩ” trên mặt trận thông tin. Việc không chia sẻ tin giả, tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt tin có nội dung gây hoang mang dư luận là hành động thiết thực để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, đồng thời góp phần xây dựng xã hội an toàn - văn minh - giàu mạnh.

Trước đó, Công an xã Tiên Hưng (tỉnh Hưng Yên) cũng phát đi cảnh báo khẩn cấp về việc một số tài liệu có nội dung độc hại, kích động bạo lực và hướng dẫn hành vi phạm tội đang bị lén lút phát tán trên mạng xã hội.

Theo công an xã Tiên Hưng, những tài liệu này, trong đó có các tệp được gọi là "tài liệu 88 trang", được xác định là cực kỳ nguy hiểm, gây hoang mang dư luận và tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý cho người tiếp cận.

Trước tình hình trên, Công an xã đề nghị người dân tuyệt đối không chia sẻ hay lan truyền các nội dung độc hại. Nếu vô tình nhận được, cần xóa bỏ ngay lập tức để tránh gây ảnh hưởng đến cộng đồng.

Khi phát hiện tài khoản hoặc cá nhân đăng tải, tán phát những nội dung này, người dân cần nhanh chóng báo cho Công an xã hoặc cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Đồng thời, phụ huynh được khuyến cáo tăng cường quản lý việc sử dụng mạng xã hội của con em mình, hướng dẫn các em tránh xa những tài liệu tiêu cực và không rõ nguồn gốc.

Công an cũng thông tin rằng hành vi lưu trữ, chia sẻ hay phát tán các nội dung kích động bạo lực có thể khiến người vi phạm bị xử phạt hành chính từ 5 triệu đồng trở lên. Trong trường hợp nghiêm trọng, cá nhân liên quan thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

T.Đ (tổng hợp)