Vụ bữa cơm sơ sài của tuyển futsal Việt Nam ở SEA Games: VFF vào cuộc, cầu thủ không còn lo đói

12-12-2025 - 13:51 PM | Sống

Tuyển futsal nữ Việt Nam được tạo điều kiện tốt nhất bước vào trận đấu đầu tiên ở SEA Games.

Lúc 13h30 hôm nay ngày 12/12, môn Futsal nữ tại SEA Games 33 chính thức khởi tranh. Trong trận đấu ra quân tại bảng B, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia. Đây là cuộc chạm trán mà thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đặt mục tiêu phải giành trọn ba điểm, tạo đà thuận lợi cho hành trình hướng tới huy chương tại Đại hội.

Vụ bữa cơm sơ sài của tuyển futsal Việt Nam ở SEA Games: VFF vào cuộc, cầu thủ không còn lo đói- Ảnh 1.

Tuyển nữ futsal bước vào trận đầu tiên SEA Games

Mặc dù trận đấu được dự báo sẽ có nhiều thách thức khi Indonesia là một đối thủ sở hữu lối chơi tốc độ và nền tảng thể lực dồi dào, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam vẫn bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ. HLV Nguyễn Đình Hoàng khẳng định công tác huấn luyện, đánh giá phong độ và hoàn thiện chiến thuật đều đã được triển khai bài bản, toàn đội đã sẵn sàng để bước vào chiến dịch.

Song song với việc chuẩn bị chuyên môn, công tác hậu cần cũng được LĐBĐ Việt Nam VFF đặc biệt quan tâm. VFF đã chủ động bổ sung thực đơn dinh dưỡng bằng các suất ăn từ nhà hàng do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan giới thiệu, nhằm đảm bảo chất lượng dinh dưỡng tối ưu cho các cầu thủ, khắc phục những khó khăn chung về thực đơn mà Ban tổ chức SEA Games bố trí. Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao suất ăn trưa khá sơ sài của tuyển futsal nữ Việt Nam.

Vụ bữa cơm sơ sài của tuyển futsal Việt Nam ở SEA Games: VFF vào cuộc, cầu thủ không còn lo đói- Ảnh 2.

Bữa ăn gây xôn xao của tuyển nữ futsal Việt Nam do BTC chuẩn bị

Bên cạnh đó, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Phó Chủ tịch Trần Anh Tú sẽ trực tiếp dự khán trận đấu, đến Nhà thi đấu Đại học Bangkok Thonburi để động viên, tiếp thêm tinh thần và động lực cho đội tuyển Futsal nữ Việt Nam.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam đang hướng tới một chiến thắng để tạo nên một khởi đầu mạnh mẽ tại SEA Games 33.

Bữa ăn gây xôn xao cõi mạng do BTC Thái Lan chuẩn bị cho tuyển futsal Việt Nam tại SEA Games 33

Theo Hải Đăng

