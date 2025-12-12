Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam người cầm đầu đường dây nha khoa không giấy tờ, giả bác sĩ, lừa dối hơn 1.000 bệnh nhân cao tuổi

12-12-2025 - 13:01 PM | Sống

Bắt tạm giam người cầm đầu đường dây nha khoa không giấy tờ, giả bác sĩ, lừa dối hơn 1.000 bệnh nhân cao tuổi

Nguyễn Văn Đồng cùng đồng phạm bị cáo buộc lập hàng loạt phòng khám nha khoa không phép, giả bác sĩ, dùng ưu đãi để lừa cả nghìn người cao tuổi.

Theo Vnexpress, ngày 12/12, Đồng (38 tuổi, quê Đăk Lăk) cùng Bùi Huy Thiện, Bùi Xuân Toàn, Bùi Xuân Dũng bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt tạm giam để điều tra hành vi Đưa hối lộ Lừa dối khách khàng.

Từ đầu năm đến nay, chuỗi phòng khám này đã điều trị, trồng và nhổ răng cho hơn 1.000 người, thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của nhiều người khác.

Đối tượng Nguyễn Văn Đồng làm việc với cơ quan điều tra

Theo điều tra, nhóm Đồng lập các phòng khám nha khoa 20 Đức Trọng (Lâm Đồng); Sài Gòn Smile Dental (TP Bảo Lộc cũ); Nguyên Trinh Sài Gòn (xã Đức Lập) và nha khoa Thủy Nguyên (ở phường Đông Gia Nghĩa, Đăk Nông cũ); Mỹ Anh ở Buôn Hồ và xã Ea Drăng (Đăk Lăk). Sau đó, họ thuê người thăm khám, điều trị, tập trung vào nhóm khách hàng là người cao tuổi.

Để tạo lòng tin, nhóm Đồng thông qua môi giới liên hệ các hội, đoàn thể ở địa phương gửi thư mời tham gia sự kiện. Sau đó, khách được mời chào gói "quà tặng" như: xe đưa đón, ăn sáng, khám sức khỏe, đo loãng xương, mỡ máu miễn phí. Tại các phòng khám, họ được cạo vôi, nhổ răng sâu miễn phí và hứa hẹn giảm 50% chi phí nếu trồng răng, bọc sứ.

Cơ quan điều tra xác định, các phòng khám này đều không có giấy phép hoặc hoạt động trá hình; nhân viên trực tiếp điều trị không có bằng cấp hay chứng chỉ hành nghề. Nhóm tổ chức vận hành theo kiểu "cuốn chiếu": khai thác hết khách ở một địa phương thì đóng cửa, chuyển sang nơi khác.

Trong thời gian vận hành các phòng khám, để tránh bị kiểm tra, Đồng khai đã liên hệ và đưa quà kèm tổng cộng 85 triệu đồng cho hai cựu cán bộ thanh tra của Sở Y tế Lâm Đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đang làm rõ dấu hiệu sai phạm tại nha khoa Đà Loan - Đà Lạt và nha khoa Sài Gòn (cùng ở xã Tà Hine), đồng thời rà soát toàn bộ các phòng khám tương tự để chấn chỉnh hoạt động y tế tư nhân.

