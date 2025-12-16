Nữ giáo viên nguy kịch sau bữa bún ngan

Sau khi ăn bún ngan tại một quán ăn ở Hà Nội khoảng 15 phút, nữ giáo viên 39 tuổi xuất hiện hoa mắt, chóng mặt, nôn nhiều lần và được đưa vào Bệnh viện 19-8 cấp cứu.

Các bác sĩ đang can thiệp ECMO để cứu tính mạng nữ giáo viên. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Khi nhập viện, bệnh nhân còn tỉnh nhưng da tím lạnh, tím môi và đầu chi, huyết áp không đo được, suy hô hấp nặng, phải thở ôxy. Tình trạng nhanh chóng xấu đi, người bệnh rơi vào hôn mê, tụt huyết áp, nhiễm toan chuyển hóa nặng.

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc phản vệ biến chứng ARDS (suy hô hấp cấp). Các bác sĩ khẩn trương đặt ống nội khí quản, thở máy, dùng thuốc vận mạch và trợ tim. Do đáp ứng điều trị kém, kíp trực chỉ định can thiệp ECMO (tim phổi ngoài cơ thể) kết hợp lọc máu để cứu sống người bệnh.

Sau 24 giờ hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, chức năng các cơ quan dần hồi phục. Sau 6 ngày, bệnh nhân cai ECMO, bỏ thở máy, ngừng thuốc vận mạch; đến ngày điều trị thứ 7, tỉnh táo, dừng lọc máu. Hiện người bệnh hồi phục tốt, sinh hoạt gần như bình thường và dự kiến ra viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Bùi Nam Phong, Trưởng Khoa Điều trị tích cực – Chống độc, cho biết đây là trường hợp sốc phản vệ nguy kịch, diễn biến rất nhanh, nguy cơ tử vong cao, đòi hỏi phải áp dụng đồng thời các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu như ECMO và lọc máu. Nguyên nhân nhiều khả năng liên quan đến mì chính trong món ăn, do bệnh nhân có tiền sử dị ứng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt khi ăn ngoài hàng quán. Người có tiền sử dị ứng nên hạn chế sử dụng thực phẩm có nguy cơ dị ứng cao: Nhộng tằm, hải sản, thức ăn nhiều đạm... Đồng thời, hạn chế tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ dị ứng cao như phấn hoa, lông chó, mèo, động vật, các loại hóa chất dễ gây dị ứng...

Khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ như nổi mẩn, khó thở, cần đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu 115 ngay.