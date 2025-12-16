Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

NÓNG: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của gần 70 trường đại học, dài nhất lên tới 30 ngày!

16-12-2025 - 19:47 PM | Sống

Các trường đại học trên khắp cả nước công bố thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026 khá linh hoạt.

Thông tin đang nhận được sự quan tâm nhất lúc này đó chính là lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Được biết, Bộ Nội vụ đã ban hành thông báo về lịch nghỉ Tết Âm lịch và lễ Quốc khánh năm 2026. Trên cơ sở khung hướng dẫn này, hệ thống các cơ sở giáo dục đại học cũng bắt đầu xây dựng và công bố phương án nghỉ Tết, nhằm vừa đảm bảo quyền lợi cho người học, vừa phù hợp với kế hoạch đào tạo năm học.

NÓNG: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của gần 70 trường đại học, dài nhất lên tới 30 ngày!- Ảnh 1.

Thông tin đang nhận được sự quan tâm nhất lúc này đó chính là lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

Tính đến thời điểm này, nhiều trường trên cả nước đã dự kiến phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2026 cho sinh viên, cán bộ và giảng viên với thời gian khá linh hoạt. Trong số đó, đáng chú ý phải kể đến Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM dự kiến cho sinh viên nghỉ Tết lên tới 30 ngày. Hai trường khác là Đại học Công Thương TP.HCM và Đại học Nông Lâm TP.HCM dự kiến thời gian nghỉ khoảng 28 ngày.

Phần lớn các trường đại học còn lại lựa chọn phương án nghỉ Tết khoảng 14 ngày, phù hợp với tiến độ học tập và kế hoạch đào tạo của từng đơn vị.

STT Trường Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 Số ngày nghỉ
1 ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM 1/2–1/3/2026 30 ngày
2 ĐH Công Thương TP.HCM 9/2–8/3/2026 28 ngày
3 ĐH Nông Lâm TP.HCM 2/2–1/3/2026 28 ngày
4 ĐH Thể dục Thể thao TP.HCM 8/2–1/3/2026 22 ngày
5 ĐH Kinh tế – Luật (ĐHQG TP.HCM) 9/2–22/2/2026 14 ngày
6 ĐH Quản lý & Công nghệ TP.HCM 9/2–1/3/2026 21 ngày
7 Học viện Phụ nữ Việt Nam 9/2–1/3/2026 21 ngày
8 ĐH Kiến trúc TP.HCM 9/2–1/3/2026 21 ngày
9 Học viện Hàng không Việt Nam 9/2–1/3/2026 21 ngày
10 ĐH Bách khoa Hà Nội 9/2–22/2/2026 14 ngày
11 ĐH Đại Nam 9/2–22/2/2026 14 ngày
12 ĐH CMC 11/2–24/2/2026 14 ngày
13 ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 9/2–27/2/2026 19 ngày
14 ĐH Hùng Vương 8/2–1/3/2026 22 ngày
15 ĐH Tài chính – Marketing 9/2–22/2/2026 14 ngày
16 ĐH Nha Trang 9/2–28/2/2026 20 ngày
17 ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) 9/2–22/2/2026 14 ngày
18 ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) 9/2–22/2/2026 14 ngày
19 ĐH Kinh tế Quốc dân 8/2–1/3/2026 22 ngày
20 ĐH Công nghiệp TP.HCM 9/2–22/2/2026 14 ngày
21 ĐH Y Dược TP.HCM 9/2–27/2/2026 19 ngày
22 ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) 9/2–22/2/2026 14 ngày
23 ĐH Quy Nhơn 9/2–1/3/2026 21 ngày
24 ĐH Xây dựng Hà Nội 16/2–1/3/2026 14 ngày
25 ĐH KHTN (ĐHQG TP.HCM) 9/2–1/3/2026 21 ngày
26 ĐH Duy Tân 9/2–25/2/2026 17 ngày
27 ĐH Hà Nội 9/2–22/2/2026 14 ngày
28 ĐH Mỏ – Địa chất 9/2–1/3/2026 21 ngày
29 ĐH Mở Hà Nội 9/2–22/2/2026 14 ngày
30 ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) 9/2–22/2/2026 14 ngày
31 ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch 9/2–27/2/2026 19 ngày
32 ĐH Kinh tế – Kỹ thuật CN 9/2–1/3/2026 21 ngày
33 ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) 9/2–22/2/2026 14 ngày
34 ĐH Văn Hiến 11/2–24/2/2026 14 ngày
35 ĐH Thủy lợi 9/2–22/2/2026 14 ngày
36 ĐH Quốc tế Sài Gòn 9/2–28/2/2026 20 ngày
37 ĐH Sài Gòn 9/2–28/2/2026 20 ngày
38 ĐH Lao động – Xã hội (CS2) 9/2–1/3/2026 21 ngày
39 ĐH Sư phạm Hà Nội 9/2–22/2/2026 14 ngày
40 ĐH Thăng Long 12/2–25/2/2026 14 ngày
41 ĐH CNTT (ĐHQG TP.HCM) 9/2–22/2/2026 14 ngày
42 ĐH Tôn Đức Thắng 9/2–1/3/2026 21 ngày
43 ĐH Quốc tế Hồng Bàng 16/2–28/2/2026 13 ngày
44 ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM 9/2–22/2/2026 14 ngày
45 ĐH Văn Lang 9/2–1/3/2026 21 ngày
46 ĐH TN & MT TP.HCM 9/2–27/2/2026 19 ngày
47 ĐH Đồng Nai 9/2–1/3/2026 21 ngày
48 ĐH Đà Nẵng 9/2–22/2/2026 14 ngày
49 ĐH Thương mại 10/2–23/2/2026 14 ngày
50 ĐH Ngoại thương 9/2–1/3/2026 21 ngày
51 ĐH KHTN (ĐHQG Hà Nội) 9/2–22/2/2026 14 ngày
52 ĐH KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội) 9/2–24/2/2026 16 ngày
53 ĐH Lâm nghiệp 9/2–1/3/2026 21 ngày
54 ĐH Công nghệ GTVT 9/2–22/2/2026 14 ngày
55 ĐH Công nghệ TP.HCM 9/2–1/3/2026 21 ngày
56 ĐH Gia Định 9/2–1/3/2026 21 ngày
57 ĐH Kinh tế TP.HCM 9/2–22/2/2026 14 ngày
58 Học viện Hành chính & QL công (TP.HCM) 9/2–1/3/2026 21 ngày
59 ĐH Mở TP.HCM 9/2–1/3/2026 21 ngày
60 ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 9/2–1/3/2026 21 ngày
61 ĐH Lao động – Xã hội (CS2 TP.HCM) 9/2–1/3/2026 21 ngày
62 ĐH Hoa Sen 9/2–22/2/2026 14 ngày
63 ĐH Tài nguyên & Môi trường 9/2–27/2/2026 19 ngày
64 Học viện Ngân hàng 9/2–1/3/2026 21 ngày
65 ĐH Ngân hàng TP.HCM 9/2–1/3/2026 21 ngày
66 ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) 9/2–1/3/2026 21 ngày
67 ĐH Sư phạm Hà Nội 2 9/2–1/3/2026 21 ngày
68 ĐH Kinh tế – Luật 9/2–22/2/2026 14 ngày

Nữ Giáo sư có profile cực đỉnh, vừa được Thủ tướng bổ nhiệm trở thành nữ Giám đốc đầu tiên trong lịch sử của Đại học Quốc gia TP. HCM

Theo Đông

Thanh niên Việt

