"Ca sĩ số 1" của concert quốc gia mắt long lanh, ngưỡng mộ 1 Anh Trai: Cách nghệ sĩ thực lực support nhau quá ấm lòng

24-09-2025 - 14:23 PM | Lifestyle

Khoảnh khắc ấm áp khiến fan nhạc phát cuồng.

Tối 23/9, (S)TRONG Trọng Hiếu tổ chức listening party giới thiệu E.P Kho Báu, dự án đặc biệt kỷ niệm 10 năm ca hát. Sau thành công vang dội từ bản hit cùng tên, anh tiếp tục khẳng định vị thế bằng màn ra mắt hoành tráng, quy tụ loạt nghệ sĩ thân thiết như Chi Pu, MONO, Kay Trần, Neko Lê, Cường Seven - Vũ Ngọc Anh, Ngọc Thanh Tâm, Hà Nhi, Maitinhvi,... Trong đó, cái tên bất ngờ nhất góp mặt chính là Nguyễn Hùng - chủ nhân bản hit gây sốt thời gian qua Còn Gì Đẹp Hơn.

Dàn sao đến ủng hộ (S)TRONG

Xuyên suốt chương trình, (S)TRONG lần lượt trình diễn toàn bộ E.P mới, trong đó có Máy Bay Giấy. Nam ca sĩ kêu gọi mọi người lại gần để cùng nhau tận hưởng âm nhạc, tạo nên không gian ấm cúng. Spotlight khoảnh khắc này thuộc về Nguyễn Hùng. Đứng ngay phía dưới sân khấu, Nguyễn Hùng chăm chú dõi theo từng động tác của (S)TRONG. Đôi mắt long lanh, vừa nghe vừa khẽ đung đưa theo giai điệu. Chỉ một ánh nhìn cũng đủ thấy sự ngưỡng mộ mà anh dành cho đàn anh, khiến khán giả chứng kiến cảm thấy ấm lòng.

Khoảnh khắc ấm lòng của Nguyễn Hùng lại sự kiện ra mắt E.P Kho Báu - (S)TRONG

Cảm xúc ấy càng đặc biệt hơn khi nhìn vào chặng đường của cả hai. (S)TRONG là người miệt mài hoạt động hơn 10 năm, tưởng chừng mờ nhạt cuối cùng bùng nổ với bản hit quốc dân Kho Báu. Nguyễn Hùng lại là tân binh nổi lên chỉ sau 2 bài hát. Năm nay, Nguyễn Hùng gây bão với Phép Màu cùng MAYDAYS và Còn Gì Đẹp Hơn vang vọng trong các đại lễ quốc gia. Một người kiên trì bền bỉ, một người bứt phá thần tốc nhưng ở cả hai vẫn luôn có điểm chung: sự chân thành với âm nhạc.

"Ca sĩ số 1" của concert quốc gia mắt long lanh, ngưỡng mộ 1 Anh Trai: Cách nghệ sĩ thực lực support nhau quá ấm lòng- Ảnh 1.

(S)TRONG là người miệt mài hoạt động hơn 10 năm, mới bùng nổ với bản hit quốc dân Kho Báu. Nguyễn Hùng lại là tân binh nổi lên chỉ sau 2 bài hát

"Ca sĩ số 1" của concert quốc gia mắt long lanh, ngưỡng mộ 1 Anh Trai: Cách nghệ sĩ thực lực support nhau quá ấm lòng- Ảnh 2.

Nguyễn Hùng mắt long lanh, cổ vũ hết mình cho (S)TRONG

Nguyễn Hùng là một trong những gương mặt trẻ nổi bật nhất của Vpop năm 2025. Xuất phát điểm từ dòng nhạc indie, anh nhanh chóng gây chú ý nhờ giọng hát mộc mạc, giàu cảm xúc. Nguyễn Hùng trở thành cái tên được săn đón, nhưng anh chàng vẫn giữ sự giản dị, chân thành và phong thái gần gũi, khác biệt so vẻ hào nhoáng thường thấy trong showbiz.

"Ca sĩ số 1" của concert quốc gia mắt long lanh, ngưỡng mộ 1 Anh Trai: Cách nghệ sĩ thực lực support nhau quá ấm lòng- Ảnh 3.

"Ca sĩ số 1" của concert quốc gia mắt long lanh, ngưỡng mộ 1 Anh Trai: Cách nghệ sĩ thực lực support nhau quá ấm lòng- Ảnh 4.

(S)TRONG và Nguyễn Hùng đã bằng chính thực lực tìm thấy sự đồng điệu trong âm nhạc và trái tim khán giả

Khoảnh khắc Nguyễn Hùng ánh mắt sáng bừng hướng về sân khấu của (S)TRONG trở thành điểm nhấn đáng nhớ. Đó không chỉ là giây phút Nguyễn Hùng cổ vũ đồng nghiệp, mà còn là hình ảnh đẹp hiếm có, cho thấy sự tôn trọng hết mực khi nam tân binh đứng trước tiền bối. (S)TRONG và Nguyễn Hùng đã bằng chính thực lực tìm thấy sự đồng điệu trong âm nhạc và trái tim khán giả.

Theo Tuyết Anh

Thanh niên Việt

