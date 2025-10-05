Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trấn Thành "lạnh nhạt" với Anh Trai Say Hi?

05-10-2025 - 18:32 PM | Lifestyle

Chỉ 1 động thái mà cư dân mạng chia ra tranh luận về Trấn Thành.

Tối thứ 7 vừa qua, màn đụng độ giờ vàng giữa hai show thực tế hot nhất hiện nay - Anh Trai Say Hi và Running Man Vietnam mùa 3 - đã trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả. Cả hai chương trình đều quy tụ dàn cast đình đám, trong đó Trấn Thành là cái tên góp mặt 2 show. Tuy nhiên, điều khiến netizen đặc biệt chú ý lại nằm ở thái độ của nam MC trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, Trấn Thành liên tục chia sẻ bài viết về Running Man Vietnam – từ poster công bố khởi chiếu đến dòng trạng thái hỏi cảm nhận khán giả sau tập đầu tiên: "Tập 1 đã hăm mấy chế? Có ai fan Bò Biển hả?". Bài đăng này nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác cùng loạt bình luận sôi nổi. Ngược lại, Anh Trai Say Hi - show thực tế khác mà Trấn Thành đang đảm nhiệm vai trò MC - lại hoàn toàn vắng bóng trên trang cá nhân của anh. Điều này khiến nhiều khán giả thắc mắc: liệu Trấn Thành đang thiên vị Running Man Vietnam?

Trấn Thành

Trấn Thành đăng bải sau khi Running Man Vietnam lên sóng tập đầu tiên

Trấn Thành

Trong khi đó, nam MC không có động thái tương tự với Anh Trai Say Hi

Không ít cư dân mạng bày tỏ sự "băn khoăn" về việc nam MC có vẻ ưu tiên một show hơn show còn lại. Một số bình luận nhận định: "Anh Thành đăng Running Man liên tục mà không thấy nhắc gì đến Anh Trai Say Hi luôn", "Chắc Running Man đông người quen hơn nên anh đầu tư quảng bá mạnh tay hơn", hay "Tập nào của Anh Trai Say Hi cũng hot mà anh Thành im re thấy lạ ghê".

Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến lên tiếng bênh vực. Theo đó, Running Man Vietnam vừa trở lại với mùa thứ 3 sau 4 năm tạm ngưng, việc các nghệ sĩ trong dàn cast, đặc biệt là Trấn Thành, đăng bài quảng bá nhiều hơn là điều dễ hiểu. Trong khi đó, Anh Trai Say Hi đã lên sóng đến tập 3, lượng khán giả đã ổn định nên không cần PR rầm rộ. Một fan trung lập bình luận: "Không nên quy chụp anh Thành thiên vị, vì ai cũng hiểu Running Man mới lên sóng nên cần đăng bài cho khán giả theo dõi chứ".

Trấn Thành

Nhiều khán giả bênh vực Trấn Thành

Thực tế, nếu nhìn lại hành trình trước đó, Trấn Thành từng nhiều lần chia sẻ, ủng hộ các tập Anh Trai Say Hi mùa 2 - thậm chí còn có những lần khen ngợi thí sinh và đội chơi trên sóng. Vì vậy, việc nam MC chưa nhắc đến show trong thời điểm này có thể chỉ là lựa chọn truyền thông tạm thời, chứ không phản ánh sự "thiếu mặn mà".

Ở chiều ngược lại, một số nonfan vẫn cho rằng Trấn Thành - với tư cách là MC gắn bó với cả hai chương trình - nên san sẻ sự ủng hộ đều hơn, tránh để khán giả cảm thấy anh ưu tiên một bên. Dẫu vậy, phần lớn người xem đều đồng tình rằng sự xuất hiện của Trấn Thành tại cả hai sân chơi đã đủ chứng minh tinh thần làm việc bền bỉ và tầm ảnh hưởng của anh trong giới giải trí.

Trấn Thành

Khán giả cho rằng Trấn Thành nên san sả sự quảng bá các chương trình anh tham gia để tránh tranh cãi không đáng có

Điều Trấn Thành lo lắng nhất cuối cùng đã thành sự thật

Theo Liên Hoa

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dân tình giành giật iPhone 17 Pro Max, còn iPhone Air thì bị "bơ" đẹp dù được Tim Cook khen hết lời!

Dân tình giành giật iPhone 17 Pro Max, còn iPhone Air thì bị "bơ" đẹp dù được Tim Cook khen hết lời! Nổi bật

Cuộc sống thở thôi cũng thấy giàu của phú bà U60: Dinh thự 1600 tỷ, cũng trồng cây nuôi gà nhưng gà 1,5 triệu/ con, chanh 25 triệu/ cây

Cuộc sống thở thôi cũng thấy giàu của phú bà U60: Dinh thự 1600 tỷ, cũng trồng cây nuôi gà nhưng gà 1,5 triệu/ con, chanh 25 triệu/ cây Nổi bật

Vì sao người giàu giải thích chia sẻ về các vấn đề đầu tư?

Vì sao người giàu giải thích chia sẻ về các vấn đề đầu tư?

16:27 , 05/10/2025
Quang Vinh, Mỹ Linh trích quà cưới ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Quang Vinh, Mỹ Linh trích quà cưới ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

16:10 , 05/10/2025
"Tử chiến trên không" tung MV, vượt mốc 200 tỉ đồng

"Tử chiến trên không" tung MV, vượt mốc 200 tỉ đồng

16:08 , 05/10/2025
Đoàn Công Vinh bị ngộ độc, nhập viện điều trị sau đêm Bán kết Mister Global 2025

Đoàn Công Vinh bị ngộ độc, nhập viện điều trị sau đêm Bán kết Mister Global 2025

15:26 , 05/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên