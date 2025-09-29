Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trấn Thành khen ‘Tử chiến trên không’ có gì mà lạ

29-09-2025 - 10:26 AM | Lifestyle

Việc Trấn Thành dành lời khen cho bộ phim “Tử chiến trên không” là chuyện hết sức bình thường, tuy nhiên khán giả phản ứng bất thường, tranh luận gay gắt.

Tối 28/9, Trấn Thành không tiếc lời khi nhận xét về bộ phim Tử chiến trên không do đạo diễn Hàm Trần thực hiện. Trấn Thành khẳng định đạo diễn Hàm Trần là người anh nể nhất trong nghề và luôn mong đợi xem mọi tác phẩm của đàn anh.

“Tử chiến trên không là khẩu vị quá đặc biệt trong điện ảnh Việt từ trước đến giờ. Quá thật, quá kịch tính, đề tài cũng quá lạ - một vụ cướp máy bay dựa trên câu chuyện có thật. Tất cả vai đều có đất diễn và số phận hay ho như nhau, không nhân vật nào bị bỏ quên. Quay phim siêu đẹp, chỉ đạo diễn xuất cũng rất tốt, những pha hành động phải nói thật hơn chữ thật. Nói chung rất phê và thật sự nghẹt thở. Chúc mừng Điện ảnh Công an Nhân dân đã cho ra mắt bộ phim ý nghĩa và cảm động. Chúc mừng đạo diễn Hàm Trần lần nữa và các đồng nghiệp có những vai diễn thật hay”, Trấn Thành viết.

Chỉ sau 2 giờ đăng tải, dòng trạng thái của Trấn Thành thu hút hơn 20.000 lượt tương tác. Bên cạnh những ý kiến đồng tình Tử chiến trên không là tác phẩm chất lượng và đáng xem, nhiều khán giả chỉ trích Trấn Thành tương tự khi anh dành lời khen cho Mưa đỏ .

Trấn Thành khen ‘Tử chiến trên không’ có gì mà lạ- Ảnh 1.

Trấn Thành gây tranh luận khi dành lời khen phim Tử chiến trên không.

Một số người định kiến Trấn Thành giả tạo, khen để “tẩy trắng”, dọn đường cho bộ phim của anh ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên có người hâm mộ bênh vực, cho rằng dư luận quá khắt khe với Trấn Thành. Anh cũng là nghệ sĩ hoạt động bền bỉ và nghiêm túc, xứng đáng được ghi nhận.

“Khen cũng nói, im lặng cũng nói, tha cho Trấn Thành đi”, “Thấy thương Trấn Thành, hôm lên bài về phim Mưa đỏ cũng bị chửi quá trời quá đất, vào chúc mừng cũng bị chửi luôn, làm gì cũng không vừa lòng”, “Trấn Thành khen phim của đồng nghiệp là bình thường, phản ứng của một số người mới là bất thường đó”… là một số bình luận bênh vực Trấn Thành.

Hiện, Tử chiến trên không là bộ phim có doanh thu đứng đầu phòng vé. Tính đến 23h, tác phẩm này vượt mốc 164 tỷ đồng, theo đơn vị thống kê độc lập Box Office Vietnam. Riêng trong ngày, Tử chiến trên không bỏ túi 16,6 tỷ đồng, bán hơn 168.000 vé trên tổng số 4.055 suất chiếu.

Tử chiến trên không lấy bối cảnh cuối thập niên 1970, dựa trên cảm hứng từ các vụ không tặc có thật trong lịch sử hàng không Việt Nam sau thống nhất, đặc biệt là chuyến bay DC4 năm 1978. Phim có sự tham gia của các diễn viên như Thái Hòa, Thanh Sơn, Ma Ran Đô, Kaity Nguyễn…

Đạo diễn Hàm Trần cho biết ê-kíp đã làm mô hình máy bay với tỷ lệ tương đương máy bay thật, chỉnh sửa từ nội thất thật để tăng tính chân thực. “Để bộ phim tăng tính chân thật, chúng tôi đã thực hiện mô hình máy bay với tỷ lệ tương đương máy bay thật với các chi tiết được sửa lại từ nội thất thật và đưa vào sử dụng. Trong thời gian chuẩn bị dự án, các diễn viên phải luân phiên tập luyện bên trong máy bay và cả phòng tập để có được kết quả tốt nhất”, anh nói.

