Nữ Đại tá là NSND tóc bạc trắng vẫn đẹp tỏa sáng khi ở bên chồng tài tử, cái nắm tay cũng gây chú ý

Chuyện tình đẹp gắn bó 3 thập kỷ



NSND Thu Quế sinh năm 1969 tại Hà Nội. Chị bén duyên nghệ thuật rất sớm: năm 13 tuổi dự tuyển vào Đoàn kịch Quân khu 2, một năm sau chính thức trở thành diễn viên của đoàn. Thu Quế hoạt động bền bỉ trên sân khấu và phim truyền hình, góp mặt trong các tác phẩm như Cô gái mang tên dòng sông , Vị tướng tình báo và hai bà vợ , Hoa đất Mường , Dòng sông phẳng lặng …

Lối diễn nội tâm, chân thực cùng sự cống hiến nhiều năm trong môi trường nghệ thuật – quân đội đã giúp chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2016. Hiện chị mang quân hàm Đại tá, công tác trong ngành nghệ thuật của quân đội, vẫn giữ được phong thái kín đáo, giản dị và ít xuất hiện trước truyền thông.

Vợ chồng nghệ sĩ Thu Quế - Phạm Cường đã bên nhau 3 thập kỷ.

NSƯT – Đại tá Phạm Cường sinh năm 1965 tại Hải Phòng. Gia nhập Đoàn Kịch nói Quân đội từ đầu thập niên 1990, anh nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật nhờ ngoại hình điển trai, phong thái phong trần và diễn xuất cuốn hút. Từ năm 2005, anh lần lượt giữ các vị trí quản lý: Đội trưởng Đội diễn I, Phó Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội, sau đó là Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân.

Anh đã tham gia hàng trăm vai diễn lớn nhỏ, trong đó có những bộ phim ghi dấu đậm nét như Chủ tịch tỉnh , Bến bờ vực thẳm , Khoan nói lời yêu thương , Chiều tàn thu muộn , Hướng dương ngược nắng … Vai diễn trong Khoan nói lời yêu thương từng đem lại cho anh Cánh Diều Vàng 2010 cho Nam diễn viên xuất sắc.

Thu Quế và Phạm Cường quen nhau khi cùng công tác trong môi trường nghệ thuật – quân đội. Sau vài năm tìm hiểu, hai người quyết định kết hôn vào năm 1995. Cả hai có hai người con: một trai, một gái.

Suốt gần 30 năm hôn nhân, vợ chồng họ luôn chọn lối sống kín đáo, không ồn ào trên truyền thông. Sự đồng điệu trong nghề và tính kỷ luật của quân đội giúp họ hiểu, chia sẻ và tôn trọng công việc của nhau. Dù bận rộn, Phạm Cường vẫn sắp xếp thời gian cho gia đình còn Thu Quế luôn giữ sự mềm mỏng, tinh tế của người phụ nữ Hà thành.

Dù tóc bạc trắng nhưng NSND Thu Quế vẫn đẹp tỏa sáng bên chồng.

Vợ U60 tóc bạc trắng, chồng vẫn nhìn với ánh mắt si mê, nắm tay tình tứ

Những hình ảnh gần đây của vợ chồng Thu Quế – Phạm Cường tại các sự kiện nghệ thuật hay đời thường khiến nhiều khán giả thích thú. NSND Thu Quế xuất hiện với mái tóc bạc trắng tự nhiên, gương mặt phúc hậu và nụ cười nhẹ nhàng. Không trang điểm cầu kỳ, không phục sức lòe loẹt nhưng chị vẫn toát lên vẻ đẹp nền nã đặc trưng của người phụ nữ Hà Nội.

Bên cạnh chị, NSƯT Phạm Cường – dù đã ở độ tuổi trung niên – vẫn giữ phong thái lịch lãm của một "nam thần màn ảnh miền Bắc" năm nào. Điều gây chú ý hơn cả là ánh mắt anh luôn hướng về vợ đầy tình si và thường xuyên nắm tay nhau tình tứ. Có lẽ tình yêu đó khiến NSND Thu Quế ngày càng rạng rỡ, tỏa sáng hơn dù tóc đã bạc trắng.