Nữ Đại tá là NSND, U60 tóc bạc trắng vẫn trẻ đẹp khó tin: Tập tạ thường xuyên, chồng là tài tử, đẹp trai

Trong dàn nghệ sĩ gạo cội của sân khấu – truyền hình miền Bắc, NSND Thu Quế luôn giữ được vị trí đặc biệt: một diễn viên tài năng, một Đại tá quân đội đầy kỷ luật, và là hình mẫu phụ nữ U60 sống lạc quan, tràn đầy năng lượng. Hơn ba thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật, Thu Quế không chỉ được biết đến bởi diễn xuất đa dạng mà còn bởi thần thái sang trọng và phong cách sống rất riêng.

Nữ Đại tá, NSND Thu Quế.

Sinh năm 1969 tại Hà Nội, Thu Quế có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ. Mới 13 tuổi, cô trúng tuyển Đoàn kịch Quân khu 2 và chính thức theo nghề khi mới 14 tuổi. Sự nghiêm khắc trong môi trường quân đội đã rèn luyện cho Thu Quế bản lĩnh, kỷ luật và tác phong làm nghề nghiêm túc. Từ sân khấu đến màn ảnh, cô tạo dấu ấn qua những tác phẩm như Cô gái mang tên dòng sông, Vị tướng tình báo và hai bà vợ, Dòng sông phẳng lặng… Năm 2016, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Năm 2017, chị được phong quân hàm Đại tá, ghi nhận chặng đường dài cống hiến.

Dù tóc bạc trắng nhưng nghệ sĩ Thu Quế vẫn trẻ đẹp.

Nữ nghệ sĩ thường xuyên tập tạ.

Bước vào tuổi U60, Thu Quế gây ngỡ ngàng khi ngày càng đẹp mặn mà theo cách rất tự nhiên. Hình ảnh mái tóc bạc trắng của chị từng gây "bão" mạng xã hội. Nhưng thay vì nhuộm che tuổi, Thu Quế chọn để tóc bạc như đúng độ tuổi của mình. Chị chia sẻ lý do giữ nguyên màu tóc là để da đầu khỏe, tóc khỏe và cũng vì không ngại tuổi tác – điều rất "đúng chất lính". Chính sự tự tin ấy khiến hình ảnh Thu Quế vừa sang trọng, vừa tự do, trở thành một nét đẹp rất riêng mà nhiều khán giả yêu thích.

Không chỉ trẻ đẹp nhờ thần thái, Thu Quế còn duy trì thói quen tập luyện mỗi ngày. Bên cạnh yoga, chị tập cả gym và tạ để tăng sức bền. Đặc biệt, trong bài kiểm tra thể lực gần đây của đơn vị, nghệ sĩ U60 hoàn thành bài nâng tạ đơn 3 kg hoặc tạ đôi 6 kg tới 40 lần liên tục — kết quả khiến nhiều người trẻ cũng phải nể phục. Với Thu Quế, luyện tập không chỉ để giữ vóc dáng mà còn để giữ tinh thần thoải mái, đủ sức làm nghề và sống tích cực.

NSND Thu Quế và chồng.

Đằng sau sự nghiệp rực rỡ, Thu Quế còn có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ với nghệ sĩ – Đại tá Phạm Cường, một trong những tài tử màn ảnh Việt đình đám những năm 90. Cả hai gặp nhau tại Đoàn kịch Quân khu 2 và kết hôn từ năm 1995. Gần 30 năm bên nhau, họ là cặp nghệ sĩ đẹp, kín tiếng và bền bỉ hiếm có của làng văn nghệ quân đội. Nhờ cùng nghề, cùng môi trường, họ thấu hiểu áp lực công việc của nhau và luôn giữ được sự tôn trọng – nền tảng giúp gia đình viên mãn, hạnh phúc.

Vẫn đĩnh đạc trong quân phục Đại tá, vẫn mềm mại ở đời thường với mái tóc bạc thanh lịch, vẫn mạnh mẽ khi nâng tạ mỗi sáng và vẫn trẻ trung trong từng vai diễn — NSND Thu Quế chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số. Ở tuổi U60, chị trở thành biểu tượng của vẻ đẹp trưởng thành, của sự kỷ luật và tinh thần sống lạc quan, đúng chất người nghệ sĩ – chiến sĩ.