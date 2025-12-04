Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhan sắc mẹ đơn thân 2 con khiến nam ca sĩ Việt nổi tiếng si mê, làm đám cưới hoành tráng

04-12-2025 - 07:50 AM | Lifestyle

Dù trải qua hai lần sinh nở nhưng mẹ đơn thân 2 con vẫn giữ được thân hình bốc lửa, gương mặt ngây thơ.

Cindy Lư, tên thật Lư Hoàng Bảo Ngọc, sinh năm 1996, thuộc một gia đình nghệ thuật nổi tiếng. Cô là cháu nội NSƯT Bảo Quốc và là em gái của diễn viên Gia Bảo. Cô sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, cuốn hút.

Nhan sắc mẹ đơn thân 2 con khiến nam ca sĩ Việt nổi tiếng si mê, làm đám cưới hoành tráng- Ảnh 1.

Ở tuổi rất trẻ, Cindy kết hôn với ca sĩ Hoài Lâm và sinh hai bé gái. Tuy nhiên cuộc hôn nhân không trọn vẹn, khiến cô trở thành mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ.

Nhan sắc mẹ đơn thân 2 con khiến nam ca sĩ Việt nổi tiếng si mê, làm đám cưới hoành tráng- Ảnh 2.

Sau khi bước qua biến cố hôn nhân, nhan sắc của Cindy Lư ngày càng thăng hạng rõ rệt.

Nhan sắc mẹ đơn thân 2 con khiến nam ca sĩ Việt nổi tiếng si mê, làm đám cưới hoành tráng- Ảnh 3.

Mẹ đơn thân sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét mềm mại, làn da trắng sáng, đặc biệt là vóc dáng thon gọn dù đã trải qua hai lần sinh nở của Cindy Lư luôn khiến cộng đồng mạng trầm trồ.

Nhan sắc mẹ đơn thân 2 con khiến nam ca sĩ Việt nổi tiếng si mê, làm đám cưới hoành tráng- Ảnh 4.

Phong cách của Cindy cũng biến hóa đa dạng lúc kín đáo dịu dàng lúc lại nổi bật với trang phục sexy, bốc lửa.

Nhan sắc mẹ đơn thân 2 con khiến nam ca sĩ Việt nổi tiếng si mê, làm đám cưới hoành tráng- Ảnh 5.

Cô từng chia sẻ bí quyết giữ gìn ngoại hình là tập luyện đều đặn, ăn uống lành mạnh và giữ tinh thần thoải mái. Chính lối sống an yên, chăm chút bản thân đã giúp Cindy ngày một rạng rỡ, trưởng thành và cuốn hút hơn.

Nhan sắc mẹ đơn thân 2 con khiến nam ca sĩ Việt nổi tiếng si mê, làm đám cưới hoành tráng- Ảnh 6.

Chính sự vẻ đẹp đa dạng ấy là điều khiến Đạt G – nam ca sĩ cá tính của Vpop phải lòng. Năm 2021, cặp đôi công khai. Như bao cặp yêu nhau khác, họ từng trải qua những giai đoạn không thuận lợi, có lúc tạm xa nhau nhưng sau tất cả vẫn quay lại bên nhau, chứng minh tình cảm đủ sâu sắc và chín chắn.

Nhan sắc mẹ đơn thân 2 con khiến nam ca sĩ Việt nổi tiếng si mê, làm đám cưới hoành tráng- Ảnh 7.

Trải qua khoảng 5 năm yêu – hợp – tan rồi lại hợp, Đạt G đưa ra quyết định quan trọng: cầu hôn Cindy Lư. Khoảnh khắc đó được giới nghệ sĩ và bạn bè chia sẻ với nhiều lời chúc mừng, bởi ai cũng hiểu rằng sau bao sóng gió, Cindy xứng đáng với hạnh phúc trọn vẹn.

Nhan sắc mẹ đơn thân 2 con khiến nam ca sĩ Việt nổi tiếng si mê, làm đám cưới hoành tráng- Ảnh 8.

Đám cưới của cả hai được tổ chức hoành tráng và lãng mạn vào tháng 7/2025, gây chú ý trên mạng xã hội. Trong ngày trọng đại, Cindy xuất hiện rạng rỡ với vẻ đẹp nền nã nhưng hiện đại, nụ cười hạnh phúc và thần thái viên mãn. Đạt G cũng không giấu được niềm tự hào khi nắm tay người phụ nữ mà anh luôn trân trọng.

Theo Li La

Thanh niên Việt

