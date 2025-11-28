2 tuần trước concert See The Light của Mỹ Tâm, SeABank bất ngờ vượt mặt loạt ông lớn trong cuộc đua “Ngân hàng Kim Chủ của Năm”

Sáng 28/11, cổng bình chọn hạng mục “Ngân hàng Kim Chủ của Năm” của FChoice 2025 chính thức được mở. Là 1 trong 2 hạng mục hoàn toàn do độc giả quyết định, ngay từ những giờ đầu mở cổng, đường đua dành cho các ngân hàng tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực tài trợ giải trí này đã lập tức nóng lên, thu hút sự quan tâm rộng rãi.

Cuộc đua năm nay được dự đoán sẽ vô cùng quyết liệt khi quy tụ hàng loạt “ông lớn” như Techcombank – gắn liền với “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai”; VIB – nổi bật với “Anh Trai Say Hi”; MB – tạo dấu ấn với “Sao Nhập Ngũ”; TPBank – gây chú ý với “Em Xinh Say Hi”; hay SeABank – nhà tài trợ độc quyền concert "See The Light" của Mỹ Tâm.

Sự góp mặt của các ngân hàng gắn liền với các chương trình đình đám khiến cuộc bình chọn không chỉ là câu chuyện về số phiếu, mà còn là màn so kè sức hút giữa các chiến dịch tài trợ – nơi mỗi ngân hàng đều có “con át chủ bài” riêng.

Màn rượt đuổi nghẹt thở

Chỉ sau 1 ngày mở cổng bình chọn, cơn “sóng vote” hiện tại cho thấy cuộc đua chiếm ngôi “Kim chủ” đang diễn ra vô cùng gay cấn và khó đoán.

VPBank – với sức hút của chuỗi concert G-DRAGON – đang tạm dẫn đầu với hơn 5.000 bình chọn. Chễm chệ ở vị trí số 2 là một cái tên gây bất ngờ: SeABank, mặc dù Live Concert 2025 - “See The Light” của Mỹ Tâm, sự kiện mà họ là nhà tài trợ độc quyền, vẫn chưa chính thức diễn ra.

Đuổi sát phía sau là các đối thủ như Techcombank, TPBank, VIB và MB. Những ngân hàng này vốn đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với các chương trình giải trí của riêng mình, tạo ra lượng tương tác và bình chọn ổn định.

Có thể nói, tính tới thời điểm hiện tại, SeABank đang tạo ra một cú “đảo ngược thế trận” thực sự, bởi thông thường các ngân hàng dẫn đầu đều là những cái tên đã có chiến dịch truyền thông rầm rộ trước đó. Không những vậy, khoảng cách giữa SeABank và các ngân hàng bám đuổi chỉ là vài trăm phiếu, cho thấy sự giằng co từng giờ.

Việc ngân hàng này áp sát VPBank với khoảng cách chỉ hơn một nghìn phiếu khiến cuộc đua trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

Live Concert 2025 - See The Light là “đòn bẩy” đưa SeABank lên top đầu ?

Chỉ còn 2 tuần nữa, Live Concert 2025 - See The Light của ca sĩ Mỹ Tâm sẽ chính thức diễn ra. Đây là một trong những concert được mong chờ nhất nửa cuối năm bởi sức hút của “họa mi tóc nâu”.

Việc trở thành nhà tài trợ độc quyền cho một show diễn lớn như vậy giúp SeABank lập tức thu hút sự quan tâm đặc biệt từ fan của Mỹ Tâm – cộng đồng nổi tiếng nhiệt thành và có tác động mạnh lên các hoạt động bình chọn trực tuyến. Chính hiệu ứng này đã giúp SeABank thăng hạng nhanh chóng chỉ trong ngày đầu bình chọn.

Từ nay cho đến ngày concert diễn ra ( 13/12/2025), lượng bình chọn dành cho SeABank được dự đoán còn tăng nhanh hơn nữa. Đây có thể là “cú hích cuối” trước khi cổng bình chọn khép lại.

Hiện tại, VPBank vẫn đang dẫn đầu với lợi thế lớn từ các chiến dịch tài trợ quy mô lớn, nhưng sự bứt phá của SeABank cho thấy cuộc đua năm nay khó mà nói trước. Trong khi đó, các ông lớn khác như Techcombank, TPBank, MB hay VIB đều có lượng bình chọn ổn định và hoàn toàn có khả năng tạo ra bất ngờ ở cuối chặng đua.

Tất cả những điều này khiến câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất vẫn còn bỏ ngỏ: Liệu VPBank có tiếp tục giữ vững ngôi vị dẫn đầu, hay SeABank – nhờ “hỏa lực” từ concert của Mỹ Tâm – sẽ tạo nên cú lật đổ ngoạn mục để trở thành “Ngân hàng Kim Chủ của Năm”?

Câu trả lời sẽ được định đoạt trong những ngày tới – khi cả cuộc đua và concert See The Light cùng bước vào thời điểm bùng nổ nhất.

FChoice là bảng bình chọn thường niên do CafeF tổ chức, ra đời từ năm 2021. Đây không chỉ là một cuộc bình chọn thông thường mà là "bản đồ thành tựu" phản ánh những câu chuyện đột phá, có tác động quan trọng đến nền kinh tế quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. Năm 2025, FChoice đã chính thức quay trở lại với thông điệp "Việt Nam vươn mình" với 4 nhóm hạng mục lớn. Ngay từ bây giờ, hãy theo dõi / bình chọn cho những câu chuyện đột phá, những minh chứng sống động cho sự kiên cường, nỗ lực đổi mới và niềm tự hào dân tộc trong giai đoạn phát triển mới TẠI ĐÂY. Mọi thắc mắc về chương trình, vui lòng liên hệ qua Email về địa chỉ của Ban tổ chức FChoice: info@cafef.vn



