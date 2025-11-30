Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Châu Nhuận Phát và G-DRAGON tái ngộ ở MAMA 2025, dung dăng dung dẻ lên sân khấu khiến 50 triệu người chao đảo

30-11-2025 - 08:08 AM | Lifestyle

Châu Nhuận Phát và G-DRAGON tái ngộ ở MAMA 2025, dung dăng dung dẻ lên sân khấu khiến 50 triệu người chao đảo

Sau 1 thập kỷ, 2 huyền thoại châu Á là Châu Nhuận Phát và G-DRAGON mới có dịp đứng chung sân khấu.

Tối 29/11, sân khấu MAMA D-2 đã diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc). Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất ở đêm khép lại sự kiện đó là cuộc hội ngộ lịch sử sau 10 năm của "Thần bài" Châu Nhuận Phát và G-DRAGON. Còn nhớ tại lễ trao giải MAMA tại Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 2015, huyền thoại màn ảnh Trung Quốc là người trao giải thưởng cho G-DRAGON cùng nhóm nhạc BIGBANG. Họ sau đó còn chụp ảnh selfie với nhau. Và hôm nay tại lễ trao giải MAMA năm 2025 tổ chức tại xứ Hương Cảng, khi Châu Nhuận Phát tóc đã bạc, tài tử cũng lại là người trao giải Nghệ Sĩ Của Năm cho "anh Long".

Gặp lại nhau sau 1 thập kỷ, Châu Nhuận Phát và G-DRAGON đã có cái ôm đầy thắm thiết. Không chỉ vậy, cả hai còn có khoảnh khắc nắm tay nhau dung dăng dung dẻ cực dễ thương trên sân khấu, khiến "anh Long" ngại chết đi được, còn dân tình lại được dịp cười nghiêng ngả. Sau khi xuống sân khấu, Châu Nhuận Phát và G-DRAGON không rời nhau nửa bước, tiếp tục trò chuyện đầy vui vẻ.

Màn tái ngộ và tương tác nhí nhố giữa 2 huyền thoại của showbiz Trung - Hàn gây bão MXH, nằm trong top 3 hot search trên Weibo, với gần 50 triệu lượt xem. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây đúng là duyên phận đặc biệt vì Châu Nhuận Phát chỉ tham gia trao giải MAMA đúng hai lần. Đặc biệt cả hai lần đều tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc), cách nhau tròn 10 năm và cả hai lần nam diễn viên đều trao cúp cho G-DRAGON. Sự xuất hiện của Châu Nhuận Phát tại MAMA D-2 có thể nói là gây bất ngờ, bởi trước đó nam diễn viên đã tuyên bố cân nhắc về việc tham gia sự kiện trong bối cảnh cả xứ Hương Cảng chìm trong bầu không khí tang thương vì thảm kịch cháy 8 tòa chung cư.

Khoảnh khắc nhí nhố đáng yêu của Châu Nhuận Phát và G-DRAGON trên sân khấu lễ trao giải

Châu Nhuận Phát và G-DRAGON tái ngộ ở MAMA 2025, dung dăng dung dẻ lên sân khấu khiến 50 triệu người chao đảo- Ảnh 1.

Châu Nhuận Phát trở lại làm khách mời trao giải ở MAMA sau 10 năm

Châu Nhuận Phát và G-DRAGON tái ngộ ở MAMA 2025, dung dăng dung dẻ lên sân khấu khiến 50 triệu người chao đảo- Ảnh 2.

G-DRAGON cúi đầu chào tiền bối trong ngày gặp lại Châu Nhuận Phát

Châu Nhuận Phát và G-DRAGON tái ngộ ở MAMA 2025, dung dăng dung dẻ lên sân khấu khiến 50 triệu người chao đảo- Ảnh 3.

Cả hai trao cho nhau cái ôm thắm thiết

Châu Nhuận Phát và G-DRAGON tái ngộ ở MAMA 2025, dung dăng dung dẻ lên sân khấu khiến 50 triệu người chao đảo- Ảnh 4.

Châu Nhuận Phát và G-DRAGON tái ngộ ở MAMA 2025, dung dăng dung dẻ lên sân khấu khiến 50 triệu người chao đảo- Ảnh 5.

Là "ông hoàng Kpop", nhưng khi đứng cạnh huyền thoại màn ảnh Trung Quốc cũng hóa fan boy bẽn lẽn, ngại ngùng

Châu Nhuận Phát và G-DRAGON tái ngộ ở MAMA 2025, dung dăng dung dẻ lên sân khấu khiến 50 triệu người chao đảo- Ảnh 6.

Sau 1 thập kỷ, duyên phận lại để Châu Nhuận Phát là người trao giải cho G-DRAGON

Châu Nhuận Phát và G-DRAGON tái ngộ ở MAMA 2025, dung dăng dung dẻ lên sân khấu khiến 50 triệu người chao đảo- Ảnh 7.

Năm 2015, tài tử Thần bài là người trao giải cho G-DRAGON VÀ BIGBANG cũng tại MAMA tổ chức ở Hong Kong (Trung Quốc)

"Anh Long" nhà ta sĩ ngút ngàn khi vừa chiến thắng giải Nghệ sĩ của năm, lại còn được nhận cúp từ chính tay thần tượng siêu to của mình

Châu Nhuận Phát và G-DRAGON "gặp nhau rồi thật khó lìa xa", trò chuyện không ngớt sau khi xuống sân khấu

Châu Nhuận Phát và G-DRAGON tái ngộ ở MAMA 2025, dung dăng dung dẻ lên sân khấu khiến 50 triệu người chao đảo- Ảnh 8.

"Ông hoàng Kpop" đến MAMA 2025 vừa được gặp lại thần tượng, vừa ôm sương sương mấy cái cúp vàng về nhà

Nguồn: Weibo, Sohu

Nam nghệ sĩ sắp 100 tuổi ở Hà Nội: Sống lạc quan, vẫn làm một việc hằng ngày

Theo Vy Anh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
58 tuổi tôi mới dám "lọc bạn" để sống nhẹ đầu, học cách dọn dẹp quan hệ quan trọng không kém dọn nhà trước Tết

58 tuổi tôi mới dám "lọc bạn" để sống nhẹ đầu, học cách dọn dẹp quan hệ quan trọng không kém dọn nhà trước Tết Nổi bật

Nam nghệ sĩ sắp 100 tuổi ở Hà Nội: Sống lạc quan, vẫn làm một việc hằng ngày

Nam nghệ sĩ sắp 100 tuổi ở Hà Nội: Sống lạc quan, vẫn làm một việc hằng ngày Nổi bật

Những người phụ nữ sành điệu khắp thế giới đều đang đi đôi giày này, vì nó hợp với mọi thứ

Những người phụ nữ sành điệu khắp thế giới đều đang đi đôi giày này, vì nó hợp với mọi thứ

07:47 , 30/11/2025
Trấn Thành kiệt quệ

Trấn Thành kiệt quệ

07:35 , 30/11/2025
Tọa độ 'xịn nhất' ngắm toàn cảnh làng du lịch tốt nhất thế giới Lô Lô Chải

Tọa độ 'xịn nhất' ngắm toàn cảnh làng du lịch tốt nhất thế giới Lô Lô Chải

06:05 , 30/11/2025
Nữ NSND 50 tuổi: Trẻ đẹp, chưa lấy chồng dù nhiều người theo đuổi, lộ hình ảnh gây chấn động

Nữ NSND 50 tuổi: Trẻ đẹp, chưa lấy chồng dù nhiều người theo đuổi, lộ hình ảnh gây chấn động

23:50 , 29/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên