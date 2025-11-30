Châu Nhuận Phát và G-DRAGON tái ngộ ở MAMA 2025, dung dăng dung dẻ lên sân khấu khiến 50 triệu người chao đảo

Tối 29/11, sân khấu MAMA D-2 đã diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc). Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất ở đêm khép lại sự kiện đó là cuộc hội ngộ lịch sử sau 10 năm của "Thần bài" Châu Nhuận Phát và G-DRAGON. Còn nhớ tại lễ trao giải MAMA tại Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 2015, huyền thoại màn ảnh Trung Quốc là người trao giải thưởng cho G-DRAGON cùng nhóm nhạc BIGBANG. Họ sau đó còn chụp ảnh selfie với nhau. Và hôm nay tại lễ trao giải MAMA năm 2025 tổ chức tại xứ Hương Cảng, khi Châu Nhuận Phát tóc đã bạc, tài tử cũng lại là người trao giải Nghệ Sĩ Của Năm cho "anh Long".

Gặp lại nhau sau 1 thập kỷ, Châu Nhuận Phát và G-DRAGON đã có cái ôm đầy thắm thiết. Không chỉ vậy, cả hai còn có khoảnh khắc nắm tay nhau dung dăng dung dẻ cực dễ thương trên sân khấu, khiến "anh Long" ngại chết đi được, còn dân tình lại được dịp cười nghiêng ngả. Sau khi xuống sân khấu, Châu Nhuận Phát và G-DRAGON không rời nhau nửa bước, tiếp tục trò chuyện đầy vui vẻ.

Màn tái ngộ và tương tác nhí nhố giữa 2 huyền thoại của showbiz Trung - Hàn gây bão MXH, nằm trong top 3 hot search trên Weibo, với gần 50 triệu lượt xem. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây đúng là duyên phận đặc biệt vì Châu Nhuận Phát chỉ tham gia trao giải MAMA đúng hai lần. Đặc biệt cả hai lần đều tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc), cách nhau tròn 10 năm và cả hai lần nam diễn viên đều trao cúp cho G-DRAGON. Sự xuất hiện của Châu Nhuận Phát tại MAMA D-2 có thể nói là gây bất ngờ, bởi trước đó nam diễn viên đã tuyên bố cân nhắc về việc tham gia sự kiện trong bối cảnh cả xứ Hương Cảng chìm trong bầu không khí tang thương vì thảm kịch cháy 8 tòa chung cư.

Khoảnh khắc nhí nhố đáng yêu của Châu Nhuận Phát và G-DRAGON trên sân khấu lễ trao giải

Châu Nhuận Phát trở lại làm khách mời trao giải ở MAMA sau 10 năm

G-DRAGON cúi đầu chào tiền bối trong ngày gặp lại Châu Nhuận Phát

Cả hai trao cho nhau cái ôm thắm thiết

Là "ông hoàng Kpop", nhưng khi đứng cạnh huyền thoại màn ảnh Trung Quốc cũng hóa fan boy bẽn lẽn, ngại ngùng

Sau 1 thập kỷ, duyên phận lại để Châu Nhuận Phát là người trao giải cho G-DRAGON

Năm 2015, tài tử Thần bài là người trao giải cho G-DRAGON VÀ BIGBANG cũng tại MAMA tổ chức ở Hong Kong (Trung Quốc)

"Anh Long" nhà ta sĩ ngút ngàn khi vừa chiến thắng giải Nghệ sĩ của năm, lại còn được nhận cúp từ chính tay thần tượng siêu to của mình

Châu Nhuận Phát và G-DRAGON "gặp nhau rồi thật khó lìa xa", trò chuyện không ngớt sau khi xuống sân khấu

"Ông hoàng Kpop" đến MAMA 2025 vừa được gặp lại thần tượng, vừa ôm sương sương mấy cái cúp vàng về nhà

Nguồn: Weibo, Sohu