Nam ca sĩ 29 tuổi trình diễn tại Lễ trao giải thưởng 4,5 triệu USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Mới đạt thành tích quốc tế, sẵn sàng chi hàng tỷ đồng làm việc này

Tối 5/12, Lễ trao Giải thưởng Khoa học Công nghệ thường niên toàn cầu VinFuture lần thứ 5 diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Bên cạnh các ngôi sao khoa học, điểm nhấn về nghệ thuật với sự xuất hiện của quán quân Intervision 2025 Đức Phúc được nhiều khán giả quan tâm.

Bản mashup “Đất nước lời ru - Phù Đổng Thiên Vương” kết hợp nét đẹp văn hóa dân tộc với âm nhạc hiện đại của nam ca sĩ khiến cả khán phòng bùng nổ. Phần trình diễn được dàn dựng công phu, mãn nhãn với hiệu ứng sân khấu bắt mắt. Đức Phúc gây ấn tượng với giọng hát nội lực, khả năng rap và trình diễn cuốn hút.

Đức Phúc trình diễn tại VinFuture

Đức Phúc bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp và được đông đảo khán giả biết đến sau khi giành quán quân Giọng hát Việt năm 2015. Nam ca sĩ được mệnh danh là “ông hoàng nhạc cưới” vì sở hữu hàng loạt bản hit trăm triệu view về tình yêu như Ánh nắng của anh, Hơn cả yêu, Ngày đầu tiên, Em đồng ý…

Năm 2025 là một năm bùng nổ trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ. Anh vượt qua đại diện từ hơn 20 quốc gia, giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision tổ chức tại Nga. Màn trình diễn của nam ca sĩ lọt top Trending Youtube thế giới, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ truyền thông quốc tế, công chúng trong và ngoài nước.

Đức Phúc nhận giải thưởng cao nhất tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision

Xúc động chia sẻ sau chiến thắng lịch sử, Đức Phúc viết: “Những ngày qua thật sự như là một giấc mơ đối với Phúc. Được trở thành nghệ sĩ đại diện Việt Nam, may mắn trở thành quán quân, được sống trong tình yêu thương của khán giả quê nhà, của bạn bè tại Nga và quốc tế – tất cả đều là những điều không tưởng”.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thành công, Đức Phúc còn ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ bởi hoạt động từ thiện tích cực. Nam ca sĩ trích 1 tỷ đồng từ tiền thưởng quán quân Intervision 2025 giúp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi). Đức Phúc cho biết trong suốt quá trình tham gia cuộc thi tại Nga, anh thường xuyên dõi theo tin tức ở quê nhà. Hình ảnh về những thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung do mưa bão thời gian qua khiến anh trăn trở, mong muốn đóng góp một phần để chia sẻ khó khăn với người dân.

Sau đó, nam ca sĩ tiếp tục chia sẻ trên trang cá nhân về việc ủng hộ tiền, hỗ trợ người dân tại miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai trong đợt mưa lũ vào tháng 10,11 vừa qua. Nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, giọng ca sinh năm 1996 tặng 500 triệu đồng cho các tổ chức, quỹ thiện nguyện để tỏ lòng biết ơn thế hệ cha ông. Hành động của Đức Phúc nhận được nhiều lời khen ngợi bởi lòng nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.