Đêm đến gặp 4 cảm giác này chỉ sợ thận đã "cứng như đá", sắp bị ung thư "nuốt trọn"

05-12-2025 - 23:59 PM | Sống

Đêm đến gặp 4 cảm giác này chỉ sợ thận đã "cứng như đá", sắp bị ung thư "nuốt trọn"

Ban đêm là một trong những thời điểm dấu hiệu bệnh thận, đặc biệt là ung thư thận lộ rõ.

Thận là cơ quan hoạt động thầm lặng, khiến các vấn đề nghiêm trọng như ung thư thận thường phát triển mà không có triệu chứng rõ ràng vào ban ngày. Chính sự im lặng và khả năng bù trừ của thận khiến các mô xơ hóa, tổn thương tích tụ, dẫn đến tình trạng "thận cứng như đá" (suy giảm chức năng nặng). Đôi khi còn có thể là ung thư thận.

Khi màn đêm buông xuống và cơ thể bước vào trạng thái nghỉ ngơi, 4 cảm giác bất thường sau đây sẽ trở nên rõ rệt hơn, cảnh báo nguy cơ bị khối u ác tính "nuốt trọn".

1. Thường xuyên phải thức dậy đi tiểu đêm

Ảnh minh họa

Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất xảy ra vào ban đêm và là tín hiệu cảnh báo thận đang quá tải. Nếu bạn phải thức dậy đi tiểu nhiều lần (thường là 2 lần trở lên) và kéo dài trong thời gian dài, đó là do chức năng cô đặc nước tiểu của thận suy giảm.

Thận bị tổn thương (do xơ hóa hoặc khối u) không thể tạo ra nước tiểu đậm đặc vào ban đêm. Thay vào đó, chúng phải liên tục đào thải một lượng lớn nước tiểu loãng, buộc bạn phải thức giấc nhiều lần. Tình trạng này gây rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng và là bằng chứng thận đang cố gắng làm việc quá sức.

2. Cảm giác ngứa da dữ dội và khô rát về đêm

Ngứa da do bệnh thận có tính chất đặc trưng là ngứa dữ dội, dai dẳng và không giảm khi dùng thuốc chống dị ứng thông thường, và thường tăng lên mạnh mẽ vào ban đêm.

Nguyên nhân là do khối u và bệnh lý khiến chức năng thải độc của thận bị suy giảm. Các chất thải chuyển hóa (urê, phốt-pho) không được đào thải mà tích tụ trong máu, lắng đọng dưới da. Sự kích thích này trở nên rõ rệt hơn vào ban đêm, gây ngứa rát khó chịu, khiến bạn khó đi vào giấc ngủ.

3. Đau tức hoặc khó chịu âm ỉ vùng hông, lưng dưới

Mặc dù thận là cơ quan thầm lặng, nhưng khi khối u ung thư thận đã phát triển lớn, nó sẽ gây ra cảm giác đau. Cơn đau thường bắt đầu âm ỉ, mơ hồ ở vùng hông, sườn hoặc lưng dưới (một bên hoặc cả hai bên).

Cơn đau này thường trở nên dễ nhận thấy hơn vào ban đêm khi bạn nằm ngửa hoặc nằm nghiêng, do áp lực của khối u lên các mô và dây thần kinh xung quanh tăng lên. Cảm giác đau dai dẳng này không phải là đau cơ thông thường và làm gián đoạn giấc ngủ.

Ảnh minh họa

4. Chuột rút hoặc co giật cơ bắp chân vào ban đêm

Cảm giác chuột rút (vọp bẻ) hoặc co giật cơ bắp chân đột ngột vào ban đêm có thể là dấu hiệu của sự mất cân bằng điện giải trong cơ thể.

Thận bị suy yếu (do ung thư hoặc bệnh lý khác) làm rối loạn sự cân bằng của các khoáng chất quan trọng như kali, canxi và magiê. Sự mất cân bằng điện giải này trực tiếp ảnh hưởng đến chức năng thần kinh và cơ bắp, gây ra hiện tượng chuột rút không kiểm soát được, thường xảy ra nhất khi cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi vào ban đêm.

