5 kiểu bữa tối đang "bóp nghẹt" 2 quả thận: Nhiều người ăn mỗi ngày mà không hề hay biết

Chế độ ăn uống mỗi ngày có tác động trực tiếp đến sức khỏe của thận. Bởi đây là cơ quan chịu trách nhiệm lọc bỏ chất thải và kiểm soát lượng khoáng chất trong cơ thể. Khi tiêu thụ quá nhiều muối, đường, chất béo hoặc các phụ gia nhân tạo, thận buộc phải hoạt động liên tục để xử lý, lâu dần dễ dẫn đến quá tải và suy giảm chức năng.

Cẩn trọng với 5 kiểu bữa tối có thể gây hại cho thận

Chia sẻ trên Eating Well, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Catalina Ruz Gatica đã chỉ ra 5 kiểu bữa tối phổ biến nhưng đang âm thầm “bào mòn” chức năng thận. Đáng tiếc là nhiều người không biết sự nguy hiểm khi thường xuyên ăn tối kiểu này.

1. Bữa tối với nhiều nước ngọt có ga

Uống nhiều nước ngọt có ga có thể gây hại cho thận (Ảnh minh họa).

Các loại nước ngọt có ga, đặc biệt là những loại có màu sẫm, thường chứa phốt pho nhân tạo. Đây là chất khoáng mà thận khỏe mạnh có thể lọc được khi tồn tại tự nhiên trong thực phẩm, nhưng lại khó xử lý khi ở dạng phụ gia.

Chuyên gia Ruz Gatica cho biết: “Phốt pho nhân tạo gây gánh nặng cho thận. Ngoài ra, nước ngọt có ga sẫm màu còn chứa rất nhiều đường bổ sung. Do đó, nếu muốn bảo vệ sức khỏe thận, tốt nhất hãy hạn chế loại đồ uống này”.

2. Bữa tối với đồ ăn đông lạnh

Thường xuyên ăn bữa tối đông lạnh có thể khiến thận gặp nguy (Ảnh minh họa).

Các bữa tối với đồ ăn đông lạnh tiện lợi nhưng lại là “vựa” muối. Theo Eating Well, Nhiều loại đồ ăn đông lạnh có lượng muối có thể vượt hơn 1.000 mg natri, trong khi mức khuyến nghị cho người trưởng thành là 2.300 mg/ngày. Với người bệnh thận hoặc cao huyết áp, giới hạn chỉ còn 1.500 mg/ngày. Thường xuyên tiêu thụ thực phẩm nhiều muối khiến thận phải lọc nhiều hơn, dần dần dẫn tới suy giảm chức năng.

3. Bữa tối với thức ăn nhanh

Thức ăn nhanh (Ảnh minh họa).

Thức ăn nhanh chứa nhiều chất béo bão hòa, đường, calo nhưng nghèo dinh dưỡng. Chuyên gia Ruz Gatica nhấn mạnh: “Một chế độ ăn thân thiện với thận cần đa dạng rau củ, tinh bột phức hợp và đạm nạc. Thức ăn nhanh lại chứa lượng natri, phốt pho và chất béo cao, hoàn toàn không hỗ trợ sức khỏe thận”. Vì sự tiện lợi, nhiều người ăn tối bằng thức ăn nhanh mỗi ngày mà không biết thận đang phải gồng gánh quá mức.

4. Bữa tối với phô mai chế biến

Phô mai chế biến chứa nhiều chất không tốt cho thận (Ảnh minh họa).

Không phải loại phô mai nào cũng như nhau. Phô mai chế biến là loại phô mai không hoàn toàn làm từ sữa, mà được tạo ra bằng cách trộn phô mai tự nhiên với chất nhũ hóa và nhiều thành phần bổ sung khác như dầu thực vật, muối, màu thực phẩm, đường hoặc sữa chua lên men. Loại phô mai này thường chỉ chứa khoảng 50 - 60% phô mai thật, phần còn lại là phụ gia nên hương vị, màu sắc và kết cấu có thể thay đổi rất nhiều. Đây là lý do phô mai siêu chế biến thường kém lành mạnh hơn so với phô mai tự nhiên.

“Chỉ một lượng nhỏ phô mai chế biến cũng có thể đưa vào cơ thể rất nhiều natri và phốt pho không cần thiết, gây bất lợi cho thận”, chuyên gia Ruz Gatica cảnh báo. Lựa chọn an toàn hơn là các loại phô mai tự nhiên.

5. Bữa tối với quá nhiều thịt

Đừng ăn bữa tối với quá nhiều thịt (Ảnh minh họa).

Protein cần thiết cho cơ thể, nhưng tiêu thụ quá mức - đặc biệt từ thịt động vật - khiến thận phải lọc nhiều acid hơn. Chuyên gia Ruz Gatica giải thích: “Đạm động vật tạo ra lượng acid lớn trong máu. Thận buộc phải làm việc liên tục để đào thải chúng. Việc điều chỉnh lượng thịt là cách tốt để giữ thận khỏe mạnh”.