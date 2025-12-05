Món ăn ưa thích của "nữ thần màn ảnh Hàn Quốc những năm 90" có gì đặc biệt mà ở tuổi U50 cô vẫn "giữ vững" nhan sắc đến không ngờ

Kim Hee-sun là một trong những biểu tượng nhan sắc và tài năng hàng đầu của điện ảnh Hàn Quốc trong suốt nhiều thập kỷ. Ra mắt từ những năm 90, cô nhanh chóng trở thành "nữ thần" được yêu mến qua các bộ phim đình đám như Mối Tình Đầu, Thần Y, và Alice. Dù đã bước sang tuổi U50 và là mẹ của một cô con gái, Kim Hee-sun vẫn giữ vững vị thế là một ngôi sao hạng A với vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ đáng kinh ngạc.

Cô được biết đến là người luôn duy trì một lối sống lành mạnh và kỷ luật, không chỉ trong sự nghiệp diễn xuất mà còn trong việc chăm sóc bản thân, khiến công chúng luôn tò mò về bí quyết giữ gìn vẻ đẹp và sức khỏe vượt thời gian của cô.

Vào ngày 12, Kim Hee-sun đã đăng ảnh bữa ăn lên SNS cá nhân. Trong ảnh là một tô đựng trứng ốp la và salad. Kèm theo bức ảnh, cô đăng chú thích: “Trứng ơi, em xinh quá”. Kim Hee-sun, dù đã 47 tuổi, vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung và luôn là chủ đề nóng mỗi khi xuất hiện trên truyền hình.

Chế độ ăn gồm trứng ốp la và salad mà cô công khai có thể giúp ích gì cho việc quản lý sức khỏe?

Trứng

Trứng có hàm lượng protein cao, giúp kiềm chế sự thèm ăn. Protein dồi dào làm tăng cảm giác no, giảm cơn đói. Trên thực tế, theo một nghiên cứu của nhóm nghiên cứu tại Đại học St. Louis, Missouri, Mỹ, ăn trứng vào bữa sáng có thể mang lại cảm giác no lâu hơn so với ăn cùng một lượng bánh mì vòng (bagel).

Hơn nữa, lòng trắng trứng rất giàu protein và gần như không có chất béo, nên rất hiệu quả trong việc xây dựng cơ bắp. Hiệp hội Sức mạnh và Điều kiện Quốc gia Mỹ (NSCA) khuyến nghị lượng protein tiêu thụ hàng ngày là 0.8g\1kg trọng lượng cơ thể. Một phụ nữ trưởng thành có thể đáp ứng 20% lượng protein khuyến nghị hàng ngày chỉ bằng cách ăn hai quả trứng.

Mặt khác, ăn trứng ốp la chín kỹ (trứng chiên chín hoàn toàn) giúp cơ thể hấp thụ tốt protein trong trứng. Cơ thể chúng ta có một loại enzyme phân giải protein gọi là 'trypsin'. Phải có trypsin thì protein mới được hấp thụ tốt vào cơ thể.

Mặc dù trứng giàu protein, nhưng nó cũng chứa các chất cản trở hoạt động của trypsin. Khi trứng được làm nóng đủ, các chất cản trở trypsin sẽ bị loại bỏ, làm tăng tỷ lệ hấp thụ protein. Trên thực tế, theo nhóm nghiên cứu tại Đại học Yale, tỷ lệ hấp thụ protein đạt 91% khi ăn trứng đã nấu chín, nhưng chỉ đạt 52% khi ăn sống.

Salad

Salad có lượng calo tương đối thấp và độ no cao hơn so với các thực phẩm khác, nên rất thích hợp để ăn khi ăn kiêng. Đặc biệt, ăn chất xơ như rau củ trước trong bữa ăn sẽ có lợi cho việc kiểm soát cân nặng. Rau củ chứa nhiều chất xơ cần phải nhai lâu mới dễ nuốt, và số lần nhai càng nhiều thì trung tâm cảm giác no càng được kích thích. Cảm giác no sau đó cũng giúp giảm lượng protein và carbohydrate tiêu thụ.

Trên thực tế, nhóm nghiên cứu tại Đại học Cornell (Mỹ) đã chia 124 nam và nữ thành hai nhóm: Nhóm 1 ăn rau củ và trái cây trước. Nhóm 2 ăn trứng và thịt xông khói trước. Kết quả cho thấy Nhóm 1 tiêu thụ ít calo hơn Nhóm 2 và ít bị cám dỗ bởi thức ăn nhiều dầu mỡ và chiên rán hơn.

Ngoài món ăn ưa thích trêm, Kim Hee-sun duy trì vẻ đẹp không tuổi nhờ kết hợp hài hòa giữa chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt khoa học.

Về dinh dưỡng, cô nổi tiếng với thói quen uống nước mật ong ấm ngay khi thức dậy để tăng cường năng lượng và thải độc, đồng thời ưu tiên bổ sung trái cây tươi, uống trà thảo mộc (táo đỏ, gừng, nhân sâm) để hỗ trợ tuần hoàn máu, sản sinh collagen.

Ngoài việc ăn các bữa ăn giàu protein như trứng và salad, cô còn bổ sung men vi sinh giúp cải thiện sức khỏe đường ruột. Trong chăm sóc da, cô rất chú trọng đến việc bôi kem chống nắng hàng ngày và dưỡng ẩm kỹ lưỡng bằng các loại kem, dầu dưỡng.

Quan trọng nhất, cô luôn giữ tinh thần lạc quan, ngủ đủ giấc và tập luyện các bộ môn nhẹ nhàng như yoga hoặc pilates để duy trì vóc dáng, tận hưởng một cuộc sống không áp lực.