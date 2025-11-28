Thượng uý Quân đội là nữ thần mở màn concert quốc gia, giọng hát lấn át 29 nghệ sĩ

Lâm Bảo Ngọc sinh năm 1996, quê Nam Định, được xem là một trong những vocalist hiếm hoi của Vbiz sở hữu cả kỹ thuật thanh nhạc chuẩn mực lẫn bản lĩnh sân khấu mạnh mẽ. Xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Lâm Bảo Ngọc theo học Sư phạm Âm nhạc tại Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội trước khi trở thành Thượng úy, công tác tại Đoàn Văn công Quân khu I. Quyết định xuất ngũ vào tháng 6/2024 để vào TP.HCM phát triển con đường ca sĩ giải trí được xem là bước ngoặt lớn, chứng minh sự quyết tâm rời khỏi vùng an toàn để theo đuổi đam mê đến tận cùng.

Sự nghiệp của Lâm Bảo Ngọc ghi dấu bằng loạt thành tích đáng nể từ rất sớm. Nữ ca sĩ thắng Á quân Sao Mai 2017 dòng nhạc nhẹ, Á quân Giọng hát Việt 2019, giành giải Bạc tại Liên hoan Ban nhạc Toàn quốc 2019 và trở thành Quán quân Giọng ca bí ẩn mùa 2. Đặc biệt, hành trình tại The Masked Singer Vietnam mùa 2 với mascot HippoHappy không chỉ đưa Lâm Bảo Ngọc đến gần hơn với số đông khán giả mà còn giúp cô vượt qua giai đoạn trầm cảm nặng kéo dài. Những nốt cao giàu cảm xúc, kỹ thuật whistle và giọng hát nội lực đã trở thành thương hiệu của Lâm Bảo Ngọc. Những năm gần đây, nữ ca sĩ liên tục thử nghiệm nhiều màu sắc mới, thêm vũ đạo, thay đổi concept, hướng đến hình tượng nghệ sĩ đa năng.

Năm 2025, Lâm Bảo Ngọc quyết định tranh tài tại Em Xinh Say Hi. Đây là quyết định quan trọng giúp tên tuổi Lâm Bảo Ngọc bứt phá hơn. Khán giả được thấy một Lâm Bảo Ngọc khác biệt hoàn toàn, không chỉ hát hay mà còn nhảy giỏi, tương tác với các Em Xinh được quan tâm. Là giọng ca hiếm hoi tại Em Xinh được đào tạo trường lớp bài bản, Lâm Bảo Ngọc nhanh chóng chứng minh bản lĩnh. Nữ ca sĩ được gọi bằng biệt danh “giọng hát khủng nhất dàn Em Xinh”, về giọng hát có thể "ăn đứt" 29 Em Xinh còn lại. Với kinh nghiệm sân khấu dày dạn và nền tảng thanh nhạc vững chắc, cô không chỉ giữ vững phong độ mỗi lần cất giọng mà còn cho thấy khả năng thích nghi với các thử thách khó. Ca khúc solo Ái Kỷ ở Chung kết Em Xinh trở thành một trong những tiết mục bùng nổ nhất, nơi Lâm Bảo Ngọc vừa hát live highnote chói sáng vừa xử lý vũ đạo lẫn diễn xuất mượt mà.

Lâm Bảo Ngọc thường xuyên được chọn mặt gửi vàng trong các sự kiện mang tầm vóc quốc gia. Tại các chương trình như Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam hay Concert Quốc gia đặc biệt: 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, Lâm Bảo Ngọc xuất hiện bên cạnh những tên tuổi lớn của giới âm nhạc chính luận, được trao cơ hội thể hiện các ca khúc quê hương đất nước. Đặc biệt là dấu ấn mở màn cho concert Quốc gia đặc biệt nhằm chào mừng Đại lễ 2/9 cùng NSUT Đăng Dương. Cất cao ca khúc Tự Nguyện và Ca Ngợi Tổ Quốc , giọng hát ấn tượng mạnh nhất giúp Lâm Bảo Ngọc được gọi với danh xưng “nữ thần mở màn concert quốc gia”.

Không chỉ có kỹ thuật và nội lực, hành trình của Lâm Bảo Ngọc còn là câu chuyện về sự kiên trì và niềm tin vào nghệ thuật. Từ chiếc mũ quân nhân đến ánh đèn showbiz, từ vocalist an toàn trở thành “dark horse” được săn đón ở chương trình thực tế, Lâm Bảo Ngọc từng bước mở ra một lộ trình phát triển rõ ràng và đầy bản lĩnh. Ở Em Xinh Say Hi, Lâm Bảo Ngọc chứng minh mình không chỉ là giọng ca mạnh mà còn là nghệ sĩ thật sự chiến đấu cho sự thay đổi. Trên các sân khấu lớn, cô trở thành biểu tượng của một thế hệ vocalist trẻ không ngại thử thách, sẵn sàng mang giọng hát của mình đến những không gian âm nhạc khó nhất.