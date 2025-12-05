Bật máy lọc không khí quanh năm mà không thấy tác dụng: Chuyên gia chỉ ra 4 sai lầm thường gặp

Theo các chuyên gia với nhiều gia đình vấn đề không nằm ở bản thân thiết bị, mà chủ yếu xuất phát từ cách lựa chọn công suất, vị trí đặt máy và cách bảo trì. Dưới đây là những sai lầm phổ biến khiến máy lọc hoạt động quanh năm mà không thấy có tác dụng.

Chọn máy lọc không phù hợp với diện tích, chiều cao trần và tải ô nhiễm thực tế

Hiệu quả lọc không khí phụ thuộc trực tiếp vào CADR (Clean Air Delivery Rate) thông số thể hiện lượng không khí sạch mà máy có thể tạo ra mỗi giờ. Nếu CADR thấp hơn nhu cầu thực của phòng, máy không thể tuần hoàn không khí đủ nhanh để giảm bụi mịn, phấn hoa, các loại mùi trong nhà trong thời gian hợp lý.

Nhiều gia đình chỉ nhìn tên model hoặc giá bán mà bỏ qua thông số CADR và diện tích phòng tính theo thể tích (m² và cả chiều cao trần). Phòng 25 m² trần 3,2 m chẳng hạn, sẽ cần lưu lượng cao hơn phòng 25 m² trần 2,4 m. Ngoài ra, các phòng có tải ô nhiễm cao hơn như phòng bếp, phòng khách nối với ban công cần CADR lớn hơn để đảm bảo hiệu quả.

Chọn đúng máy lọc không khí phù hợp với diện tích phòng là điều nhiều người thường bỏ qua.

Đặt máy lọc ở vị trí sai khiến luồng khí vào ra bị nghẽn nghiêm trọng

Một trong những nguyên nhân lớn khiến máy lọc không hiệu quả là việc đặt máy ở vị trí khiến luồng khí không thể tuần hoàn đúng cách. Hầu hết thiết bị đều hút khí từ mặt trước hoặc hai bên và đẩy khí sạch từ mặt trên. Nếu máy bị che khuất bởi tường, tủ, kệ hoặc đặt dưới gầm bàn, dòng khí sẽ không đủ khoảng trống để lưu thông, dẫn đến hiệu suất giảm mạnh.

Các hãng sản xuất đều hướng dẫn người dùng đặt máy cách tường tối thiểu 20-30 cm, tránh đặt sát góc nhà và nên để ở vị trí trung tâm luồng gió. Tùy cấu trúc phòng mà hiệu suất có thể biến động 30-50% chỉ vì vị trí đặt sai. Nhiều gia đình để máy ngay cạnh cửa ra vào hoặc ngay dưới đất, khiến bụi bẩn bị thổi cuộn lên nhiều hơn, cảm giác càng bật càng bụi. Một vị trí hợp lý là nơi có khả năng tuần hoàn không khí đều, không bị chặn luồng gió và không quá gần nguồn bụi.

Không vệ sinh cảm biến và không thay lõi lọc đúng chu kỳ khiến máy đo sai và lọc kém

Cảm biến bụi là “mắt” của máy lọc không khí. Nếu cảm biến bị bám bụi, thiết bị sẽ đánh giá sai nồng độ PM2.5. Máy tưởng rằng không khí sạch và tự hạ công suất dù trong phòng vẫn còn ô nhiễm. Điều này giải thích vì sao nhiều người thấy máy chạy im ru nhưng chỉ số chất lượng không khí lại không hề cải thiện.

Lõi lọc HEPA và than hoạt tính cũng có chu kỳ sử dụng nhất định. Khi bị bão hòa, chúng không chỉ giảm hiệu quả mà còn tăng lực cản, khiến không khí khó đi qua. Một số gia đình dùng máy 1-2 năm không thay lõi lọc, trong khi theo nhà sản xuất, chu kỳ thay thường ở mức 6-12 tháng tùy mức độ sử dụng. Khi lõi lọc quá cũ, máy gần như chỉ hút gió mà không lọc được gì.

Việc vệ sinh lõi lọc định kỳ rất cần thiết.

Chỉ trông chờ vào máy lọc trong khi nguồn ô nhiễm ngay trong nhà vẫn liên tục phát sinh

Máy lọc không khí không phải là thiết bị vạn năng. Nếu phòng liên tục phát sinh bụi từ việc mở cửa ra gió, khói bếp, khói thuốc, lông thú, nến thơm, dung môi tẩy rửa hoặc ẩm mốc, máy lọc khó có thể xử lý triệt để. Lượng chất ô nhiễm phát sinh liên tục sẽ vượt quá khả năng xử lý, dẫn đến tình trạng máy hoạt động liên tục nhưng chỉ giữ được nồng độ ở mức trung bình, chứ không thể “làm sạch sâu”.

Trong những không gian có nhiều nguồn ô nhiễm mạnh, người dùng nên kết hợp thêm các biện pháp như thông gió tự nhiên khi không khí ngoài trời ổn định, hút mùi bếp hiệu quả hơn, hạn chế nến thơm hoặc hóa chất bay hơi và duy trì độ ẩm trong khoảng 40-60%.