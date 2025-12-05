Từ “ẩn mình” đến gây sốt: Manila bỗng thành điểm check-in mới của giới trẻ Việt nhờ 4 điều này!

Giữa nhịp sống trẻ trung của giới mê du lịch, Manila nổi lên như một cái tên đầy hứa hẹn - vừa đủ lạ để khơi gợi tò mò, lại vừa đủ gần để khiến người ta muốn xách vali đi ngay. Thành phố thủ đô của Philippines này đang dần trở thành "điểm trốn" mới trong bản đồ du lịch châu Á, nhờ những lý do khiến ai từng đặt chân tới cũng phải bất ngờ và thích thú.

Manila - thành phố sôi động mang hơi thở Á - Âu

Nếu Bangkok là thiên đường giải trí, Singapore là trung tâm mua sắm, thì Manila giống như một bản giao hưởng dung hòa giữa lịch sử và nhịp sống hiện đại. Giữa những con phố tấp nập xe jeepney đầy sắc màu, bạn vẫn bắt gặp đâu đó những bức tường đá rêu phong, nhà thờ cổ kính và quảng trường kiểu châu Âu - dấu vết còn lại của hơn 300 năm Philippines chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa Tây Ban Nha.

Manila là nơi mà quá khứ và hiện tại cùng tồn tại trong một nhịp thở. Bên ngoài, các tòa nhà kính soi bóng xuống sông Pasig; bên trong, khu phố cổ Intramuros vẫn giữ nguyên linh hồn của "Thành phố có tường bao" từ thế kỷ 16.

Nhiều du khách Việt từng nhận xét, họ thấy ở Manila "một chút Rome thu nhỏ" giữa lòng Đông Nam Á - vừa cổ kính, vừa tràn đầy sức sống nhiệt đới. (Ảnh: @elviajerofeliz)

Lý do khiến Manila trở thành "điểm trốn" mới của người trẻ Việt

Không cần visa

Một trong những điểm khiến Manila trở thành lựa chọn sáng giá là sự "dễ thở" trong thủ tục. Công dân Việt Nam được miễn visa 21 ngày khi nhập cảnh Philippines, chỉ cần hộ chiếu còn hạn và vé khứ hồi. Không cần xếp hàng xin thị thực hay chuẩn bị hồ sơ rườm rà, mọi thứ gọn nhẹ như… một chuyến đi cuối tuần.

Từ TP.HCM, bay sang Manila chỉ khoảng 3 tiếng - tương đương với chuyến đi Đài Loan hay Jakarta. Càng hấp dẫn hơn khi từ thủ đô Philippines, bạn có thể dễ dàng nối chuyến bay nội địa đến những thiên đường biển nổi tiếng thế giới như Boracay, Palawan hay Cebu.

Thành phố hội tụ mọi "gu" du lịch

Manila là kiểu điểm đến có thể khiến bất kỳ nhóm bạn nào cũng hài lòng - vì ở đây, bất kể ai cũng có thể tìm thấy niềm vui riêng. Nếu thích check-in, bạn chắc chắn không thể bỏ qua Venice Grand Canal Mall - nơi tái hiện khung cảnh Venice thu nhỏ với dòng kênh xanh biếc và những cây cầu cong lãng mạn.

(Ảnh: @sabinarcruz)

Còn nếu muốn chạm vào hơi thở lịch sử, hãy dạo quanh Intramuros - khu phố cổ với những con đường lát đá, nhà thờ San Agustin và quán café rooftop La Cathedral ngắm toàn cảnh thành phố.

(Ảnh: @sabinarcruz)

Với dân mê mua sắm, Manila là "thiên đường" đúng nghĩa. SM Mall of Asia có mọi thương hiệu bạn cần; trong khi Greenbelt & Glorietta ở khu Makati lại mang không khí sang trọng kiểu châu Âu. Còn nếu săn đồ giá rẻ, Divisoria Market chính là "thiên đường vỡ òa" với hàng ngàn món đồ độc lạ giá chỉ bằng nửa Việt Nam.

Ẩm thực cũng là một mảng màu khiến du khách Việt thích thú. Một đĩa adobo (thịt hầm đậm đà) ăn cùng cơm trắng, hay món lechon (heo quay giòn tan) khiến người ta nhớ mãi. Đặc biệt, café Philippines có vị đậm và hương thơm rất riêng - thường được thưởng thức trong không gian vintage của những quán nhỏ quanh Intramuros.

Không ít bạn trẻ Việt chia sẻ trên mạng rằng họ "không ngờ Manila lại đáng yêu đến thế" - vừa đủ yên bình, vừa có những góc hiện đại để chill.

(Ảnh: guidetothephilippines)

Người dân thân thiện, văn hóa thú vị

Điều khiến nhiều du khách nhớ mãi về Manila không chỉ là cảnh đẹp mà chính là con người. Người Philippines nói tiếng Anh tốt, luôn niềm nở và cởi mở, khiến việc giao tiếp trở nên dễ dàng. Thành phố cũng lưu giữ nhiều lớp văn hóa giao thoa: những bức tường đá cổ kính, nhà thờ trăm năm và quảng trường mang hơi thở châu Âu vẫn hiện diện giữa phố phường hiện đại như một phần của giai đoạn dài Philippines chịu ảnh hưởng văn hóa Tây Ban Nha.

Manila còn thú vị bởi cảm giác "đa bản sắc" rất tự nhiên. Bạn có thể bắt gặp một nhà thờ cổ nằm ngay bên cạnh quán cà phê phong cách Hàn, hay tiếng nhạc pop hiện đại vang lên xen lẫn giai điệu truyền thống trên cùng một tuyến phố. Bữa ăn cũng đa dạng không kém: bạn ngồi thưởng thức adobo trong khi bàn bên cạnh là nhóm bạn trẻ ăn pizza Ý. Sự pha trộn ấy tạo nên nhịp sống vừa quen vừa lạ, khiến mỗi ngày ở Manila đều đầy ắp những bất ngờ dễ thương.

(Ảnh: @sabinarcruz)

Đường bay mới mở - hành trình dễ dàng hơn bao giờ hết

Nếu trước đây, việc đến Manila còn khiến nhiều người ngần ngại vì ít chuyến bay thẳng, thì giờ đây, mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Từ ngày 22/11, Vietjet chính thức khai thác đường bay TP.HCM - Manila với 14 chuyến bay mỗi tuần, mở ra cơ hội "xê dịch" cực thuận tiện cho người dân và du khách.

Chưa đầy 3 giờ bay, giá vé lại cực kỳ hợp lý - nhất là khi săn được vé 0 đồng cùng 20kg hành lý ký gửi miễn phí. Ngoài ra, hành khách có thể đặt trước suất ăn nóng trên app hoặc website Vietjet để được giảm 30%, vừa tiết kiệm vừa được thưởng thức món ăn nóng hổi trên chuyến bay.

Phải thừa nhận rằng, Manila có sức hút rất riêng: vừa lạ, vừa gần gũi! Một thành phố mang hơi thở Á - Âu, nơi nụ cười của người dân làm chuyến đi trở nên ấm áp, nơi mỗi con phố đều kể một câu chuyện. Và giờ đây, với đường bay thẳng tiện lợi, hành trình đến Manila đã dễ dàng hơn bao giờ hết.