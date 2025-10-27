Messi bị tố lừa đảo từ thiện

Không chỉ chinh phục thế giới bằng tài năng sân cỏ, Lionel Messi còn nổi tiếng với hàng loạt hoạt động thiện nguyện hướng tới trẻ em nghèo. Tuy nhiên, có một thời gian, siêu sao người Argentina bất ngờ bị kéo vào một vụ kiện gây xôn xao dư luận - bị tố "lừa đảo, gian lận trong hoạt động từ thiện". Sau thời gian xem xét, tòa án Tây Ban Nha đã đưa ra phán quyết cuối cùng, giúp Messi "nhẹ nhõm thở phào".

Tháng 6/2019, truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin về đơn kiện nhắm vào Messi và quỹ từ thiện do anh sáng lập. Người đứng đơn là Federico Rettori - cựu nhân viên từng làm việc cho tổ chức từ thiện liên kết với gia đình Messi.

Messi từng bị tố cáo lừa đảo từ thiện...

Đơn tố cáo được gửi bởi Federico Rettori - người từng làm việc cho quỹ của Messi

Theo nội dung đơn kiện, Rettori cáo buộc một phần số tiền quyên góp cho quỹ từ thiện của Messi đã không được chuyển đến đúng nơi cần thiết, thậm chí có dấu hiệu bị "chuyển hướng" sang các mục đích cá nhân. Ngoài Messi, cha anh - ông Jorge Messi cùng anh trai Rodrigo cũng bị nêu tên trong hồ sơ.

Tuy nhiên, sau quá trình điều tra và thẩm định, tòa án quốc gia Tây Ban Nha đã chính thức bác đơn kiện, khẳng định các cáo buộc "không có cơ sở pháp lý rõ ràng". Theo tòa, người khởi kiện chỉ dựa trên thông tin từ truyền thông, chứ không có bằng chứng cụ thể hay tài liệu độc lập chứng minh hành vi sai phạm.

Dẫu vậy, vụ việc vẫn khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi. Nhiều người hâm mộ cho rằng đây là bài học đắt giá về minh bạch trong hoạt động thiện nguyện, nhất là với những người nổi tiếng: "Ngay cả Messi cũng không tránh khỏi bị nghi ngờ, nên việc công khai tài chính là cực kỳ quan trọng". Một số fan khác thì thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối với siêu sao Argentina: "Ai hiểu Messi thì biết anh luôn sống giản dị và tận tâm với trẻ em. Những cáo buộc kiểu này chỉ là chiêu trò câu view".

Từ nhiều năm qua, Quỹ Leo Messi Foundation vẫn là tổ chức có nhiều đóng góp thiết thực cho cộng đồng - tài trợ học bổng, viện trợ y tế, xây dựng sân chơi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Nam Mỹ, châu Phi và Tây Ban Nha. Dù đã được minh oan, vụ kiện vẫn là lời nhắc nhở rằng hoạt động từ thiện của người nổi tiếng luôn cần sự rõ ràng, giám sát và công khai, tránh để niềm tin của công chúng bị lung lay.

Messi đã vượt qua nhiều đối thủ trên sân cỏ, và lần này, anh cũng chiến thắng một 'trận đấu' khác - trận đấu để bảo vệ danh dự.