Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Messi thua Ronaldo rồi

13-09-2025 - 19:59 PM | Sống

Messi thua Ronaldo rồi

Ronaldo thu nhập dẫn đầu làng thể thao thế giới.

Cristiano Ronaldo tiếp tục chứng minh sức hút khổng lồ khi trở thành vận động viên thể thao kiếm nhiều tiền nhất thế giới trong 12 tháng qua. Theo thống kê của Sun Sport, siêu sao người Bồ Đào Nha thu về khoảng 261 triệu USD, gần gấp đôi so với Lionel Messi – người nhiều năm qua luôn được xem là "kỳ phùng địch thủ" của anh.

Kể từ khi gia nhập Al Nassr rồi được gia hạn hợp đồng vào tháng 6 vừa rồi, Ronaldo đang hưởng mức lương thuộc hàng cao nhất lịch sử thể thao. Ước tính anh bỏ túi tới 662.000 USD mỗi ngày, chưa tính tiền thưởng và các hợp đồng thương mại. Chính chế độ đãi ngộ "khủng" tại Saudi Arabia đã giúp Ronaldo vượt xa phần còn lại trong bảng xếp hạng, đồng thời khẳng định bóng đá Trung Đông đang là "mỏ vàng" đối với các ngôi sao lớn tuổi nhưng vẫn còn sức hút toàn cầu. Trong tổng số 261 triệu USD mà Ronaldo thu về, phần lớn đến từ lương và thưởng ở CLB. Bên cạnh đó, CR7 vẫn duy trì lượng hợp đồng quảng cáo và hình ảnh lớn nhờ tên tuổi đã trở thành thương hiệu toàn cầu suốt nhiều năm.

Trong khi đó, Lionel Messi xếp ở vị trí thứ 3 với khoảng 136 triệu USD, chỉ bằng 52% so với Ronaldo. Dù kém xa về khoản lương từ CLB, Messi vẫn khẳng định tầm ảnh hưởng thông qua sức mạnh thương hiệu. Tại Inter Miami, thu nhập của anh từ quảng cáo, tài trợ thậm chí còn cao hơn số tiền nhận trên sân cỏ. Điều này cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai siêu sao. Ronaldo vượt trội ở nguồn thu trực tiếp từ bóng đá, còn Messi khai thác triệt để giá trị hình ảnh ngoài sân đấu.

Messi thua Ronaldo rồi- Ảnh 1.

Ronaldo sở hữu thu nhập hơn hẳn Messi

Danh sách 10 vận động viên thể thao có thu nhập cao nhất thế giới năm 2025 tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ của bóng đá. Ngoài Ronaldo và Messi, còn có Mbappé đứng thứ 6 với 110 triệu USD, Neymar đứng thứ 7 với 108 triệu USD bất chấp quãng thời gian dài dưỡng thương, và Karim Benzema xếp thứ 8 với 106 triệu USD nhờ bản hợp đồng béo bở khi chuyển đến Al Ittihad. Sự xuất hiện dày đặc của các ngôi sao sân cỏ trong bảng xếp hạng cho thấy ảnh hưởng lớn từ "cơn bão tiền" của Saudi Arabia, khi các CLB nơi đây không tiếc tay tung ra hợp đồng khổng lồ để lôi kéo cầu thủ hàng đầu châu Âu.

Dù vậy, bóng đá không phải môn duy nhất góp mặt trong Top 10. Golfer Jon Rahm đứng thứ 2 với hơn 200 triệu USD, chủ yếu từ bản hợp đồng lịch sử cùng LIV Golf. LeBron James, ngôi sao bóng rổ NBA, giữ vị trí thứ 4 với 129 triệu USD, tiếp tục duy trì vị thế biểu tượng trong làng thể thao Mỹ. Sự đa dạng trong danh sách cho thấy thể thao toàn cầu đang chứng kiến nhiều nguồn thu khác nhau, từ lương, thưởng đến quảng cáo và thương hiệu cá nhân.

Việc Ronaldo bỏ xa Messi về thu nhập khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý. Thông tin này phản ánh sức mạnh tài chính vượt trội của các giải đấu mới nổi, đặc biệt ở Trung Đông, nơi sẵn sàng chi đậm để nâng tầm thương hiệu bóng đá. 

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

Từ Khóa:
ronaldo, Messi

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Họp lớp được hỏi lương, tôi định nói 200 triệu đồng/tháng thì vợ trả lời thay: “Chục triệu đủ ăn”, về nhà bị loại khỏi nhóm chat nhưng hài lòng

Họp lớp được hỏi lương, tôi định nói 200 triệu đồng/tháng thì vợ trả lời thay: “Chục triệu đủ ăn”, về nhà bị loại khỏi nhóm chat nhưng hài lòng Nổi bật

Một bức ảnh của vợ chồng lương tháng 20 triệu ai cũng chê: Đã vay nợ thẻ tín dụng còn chơi pickleball!

Một bức ảnh của vợ chồng lương tháng 20 triệu ai cũng chê: Đã vay nợ thẻ tín dụng còn chơi pickleball! Nổi bật

Bác sĩ nội trú Nội tim mạch tốt nghiệp loại Giỏi và màn tua nhanh 14 năm "kịch bản phim cũng phải rén"

Bác sĩ nội trú Nội tim mạch tốt nghiệp loại Giỏi và màn tua nhanh 14 năm "kịch bản phim cũng phải rén"

19:30 , 13/09/2025
Camera ở bệnh viện Bạch Mai tiết lộ sự thật về đời sống các bác sĩ: Vì sao ai cũng đi dép crocs?

Camera ở bệnh viện Bạch Mai tiết lộ sự thật về đời sống các bác sĩ: Vì sao ai cũng đi dép crocs?

19:05 , 13/09/2025
Người bán thịt bò nói thẳng: “Đừng mua 5 loại thịt này vì vừa ít chất, vừa hại sức khỏe”

Người bán thịt bò nói thẳng: “Đừng mua 5 loại thịt này vì vừa ít chất, vừa hại sức khỏe”

18:20 , 13/09/2025
Nghiên cứu Harvard: 3 ĐẶC ĐIỂM nhận diện “thiên tài nhỏ” từ tuổi mầm non, cha mẹ lưu ý!

Nghiên cứu Harvard: 3 ĐẶC ĐIỂM nhận diện “thiên tài nhỏ” từ tuổi mầm non, cha mẹ lưu ý!

18:04 , 13/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên