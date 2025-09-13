Messi thua Ronaldo rồi

Cristiano Ronaldo tiếp tục chứng minh sức hút khổng lồ khi trở thành vận động viên thể thao kiếm nhiều tiền nhất thế giới trong 12 tháng qua. Theo thống kê của Sun Sport, siêu sao người Bồ Đào Nha thu về khoảng 261 triệu USD, gần gấp đôi so với Lionel Messi – người nhiều năm qua luôn được xem là "kỳ phùng địch thủ" của anh.

Kể từ khi gia nhập Al Nassr rồi được gia hạn hợp đồng vào tháng 6 vừa rồi, Ronaldo đang hưởng mức lương thuộc hàng cao nhất lịch sử thể thao. Ước tính anh bỏ túi tới 662.000 USD mỗi ngày, chưa tính tiền thưởng và các hợp đồng thương mại. Chính chế độ đãi ngộ "khủng" tại Saudi Arabia đã giúp Ronaldo vượt xa phần còn lại trong bảng xếp hạng, đồng thời khẳng định bóng đá Trung Đông đang là "mỏ vàng" đối với các ngôi sao lớn tuổi nhưng vẫn còn sức hút toàn cầu. Trong tổng số 261 triệu USD mà Ronaldo thu về, phần lớn đến từ lương và thưởng ở CLB. Bên cạnh đó, CR7 vẫn duy trì lượng hợp đồng quảng cáo và hình ảnh lớn nhờ tên tuổi đã trở thành thương hiệu toàn cầu suốt nhiều năm.

Trong khi đó, Lionel Messi xếp ở vị trí thứ 3 với khoảng 136 triệu USD, chỉ bằng 52% so với Ronaldo. Dù kém xa về khoản lương từ CLB, Messi vẫn khẳng định tầm ảnh hưởng thông qua sức mạnh thương hiệu. Tại Inter Miami, thu nhập của anh từ quảng cáo, tài trợ thậm chí còn cao hơn số tiền nhận trên sân cỏ. Điều này cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai siêu sao. Ronaldo vượt trội ở nguồn thu trực tiếp từ bóng đá, còn Messi khai thác triệt để giá trị hình ảnh ngoài sân đấu.

Ronaldo sở hữu thu nhập hơn hẳn Messi

Danh sách 10 vận động viên thể thao có thu nhập cao nhất thế giới năm 2025 tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ của bóng đá. Ngoài Ronaldo và Messi, còn có Mbappé đứng thứ 6 với 110 triệu USD, Neymar đứng thứ 7 với 108 triệu USD bất chấp quãng thời gian dài dưỡng thương, và Karim Benzema xếp thứ 8 với 106 triệu USD nhờ bản hợp đồng béo bở khi chuyển đến Al Ittihad. Sự xuất hiện dày đặc của các ngôi sao sân cỏ trong bảng xếp hạng cho thấy ảnh hưởng lớn từ "cơn bão tiền" của Saudi Arabia, khi các CLB nơi đây không tiếc tay tung ra hợp đồng khổng lồ để lôi kéo cầu thủ hàng đầu châu Âu.

Dù vậy, bóng đá không phải môn duy nhất góp mặt trong Top 10. Golfer Jon Rahm đứng thứ 2 với hơn 200 triệu USD, chủ yếu từ bản hợp đồng lịch sử cùng LIV Golf. LeBron James, ngôi sao bóng rổ NBA, giữ vị trí thứ 4 với 129 triệu USD, tiếp tục duy trì vị thế biểu tượng trong làng thể thao Mỹ. Sự đa dạng trong danh sách cho thấy thể thao toàn cầu đang chứng kiến nhiều nguồn thu khác nhau, từ lương, thưởng đến quảng cáo và thương hiệu cá nhân.

Việc Ronaldo bỏ xa Messi về thu nhập khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý. Thông tin này phản ánh sức mạnh tài chính vượt trội của các giải đấu mới nổi, đặc biệt ở Trung Đông, nơi sẵn sàng chi đậm để nâng tầm thương hiệu bóng đá.