Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cúm A có khả năng lây lan mạnh, nếu thuộc 6 nhóm người này, bạn dễ mắc cúm A hơn những người khác

06-12-2025 - 16:53 PM | Sống

Cúm A có khả năng lây lan mạnh, nếu thuộc 6 nhóm người này, bạn dễ mắc cúm A hơn những người khác

“Hôm trước tôi cũng không tiếp xúc nhiều với ai, sao đột nhiên lại mắc cúm A?” - Đó là thắc mắc của nhiều người.

Vài ngày trước, bà Vương, 63 tuổi, bỗng sốt cao, đau nhức toàn thân. Ban đầu bà nghĩ đơn giản “chắc cảm cúm thôi”. Nhưng khi đi bệnh viện kiểm tra thì hóa ra là mắc cúm A!

Trong khu dân cư của bà, đã có vài hàng xóm mắc cúm A. Có người cao tuổi, có cả người trẻ và trẻ con. Bác sĩ nói một câu khiến mọi người rùng mình: “Con người không phải tự nhiên mà mắc cúm A. Thể chất, thói quen sinh hoạt và miễn dịch, có thể chính là nguyên nhân khiến bạn bị lây cúm”.

Cúm A có khả năng lây lan mạnh, nếu thuộc 6 nhóm người này, bạn dễ mắc cúm A hơn những người khác- Ảnh 1.

Nhiều người cho rằng cúm A “chỉ nặng hơn cảm cúm một chút”, nhưng họ không biết rằng cúm A có khả năng lây mạnh, tiến triển nhanh, và tỷ lệ trở nặng cũng không phải nhỏ.

Vậy điều gì khiến một số người “dễ dàng” nhiễm cúm A hơn người khác?

Theo nghiên cứu phát hiện có 6 nhóm người có nguy cơ lây nhiễm cúm A cao hơn những người khác.

1. Người có hệ miễn dịch suy yếu - “tấm khiên” mất đi

Nếu bạn ngủ muộn, ít vận động, thường xuyên ăn đồ nhanh, uống rượu, căng thẳng kéo dài - hệ miễn dịch dễ bị ảnh hưởng. Khi đó, cơ thể phản ứng với virus cúm chậm hơn, nguy cơ bị nhiễm sẽ cao hơn người khỏe mạnh. Đó chính là lý do vì sao những người “ăn uống, nghỉ ngơi thất thường” được xem là nhóm dễ “dính cúm”.

2. Người có đường hô hấp đã yếu - hút thuốc, bệnh mạn tính là “cửa mở” cho virus

Với những người hút thuốc, hoặc có bệnh đường hô hấp mãn tính (hen, viêm phổi, phổi mãn tĩnh…), niêm mạc đường thở đã bị tổn thương. Khi virus cúm xâm nhập, “hàng rào bảo vệ” suy giảm, khiến nguy cơ nhiễm và biến chứng tăng rõ rệt.

Cúm A có khả năng lây lan mạnh, nếu thuộc 6 nhóm người này, bạn dễ mắc cúm A hơn những người khác- Ảnh 2.

3. Người có bệnh nền - tiểu đường, tim mạch, bệnh mãn tính dễ tổn thương hơn

Theo các bác sĩ, người bị bệnh mãn tính như tiểu đường, tim phổi, suy gan, suy thận… có hệ miễn dịch và khả năng chống đỡ virus yếu hơn bình thường. Khi nhiễm cúm A, họ dễ diễn tiến nặng, biến chứng cần đặc biệt lưu ý trong mùa dịch.

4. Người cao tuổi - miễn dịch suy giảm vì tuổi tác

Càng lớn tuổi, cơ thể càng khó phục hồi, tế bào miễn dịch giảm, khả năng phản ứng chậm hơn. Vì vậy, người cao tuổi là một trong những đối tượng có nguy cơ cao khi virus cúm A xuất hiện.

5. Người có áp lực, stress kéo dài vô hình đẩy cơ thể vào “tình trạng dễ vỡ”

Stress mạn tính, áp lực công việc, thiếu ngủ, mất cân bằng nghỉ ngơi… đều làm suy yếu miễn dịch. Đây là điều nhiều người dễ bỏ qua, nhưng chính là một trong những yếu tố khiến virus cúm dễ tấn công.

Cúm A có khả năng lây lan mạnh, nếu thuộc 6 nhóm người này, bạn dễ mắc cúm A hơn những người khác- Ảnh 3.

6. Người thường xuyên sống trong môi trường kín, đông người, thông khí kém - “đất sống” cho virus

Virus cúm A lây lan qua giọt bắn (khi ho, hắt hơi, nói chuyện) theo đường hô hấp. Trong môi trường đông người, phòng kín, không thông thoáng, nếu bạn ở lâu, nguy cơ tiếp xúc virus rất cao. Nhà chung cư, văn phòng có máy lạnh kín - đều dễ tạo điều kiện cho virus phát tán.

Những điều nên làm để không trở thành “con mồi” cho bệnh cúm

Ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh, vận động đều đặn: Một cơ thể khỏe mạnh, miễn dịch tốt là lá chắn đầu tiên chống virus.

Giữ vệ sinh, rửa tay thường xuyên, lau dọn vật dụng, đồ đạc trong nhà: Virus có thể tồn tại trên bề mặt vài giờ - nên cẩn trọng với đồ dùng chung.

Giữ ấm cơ thể, đặc biệt mùa lạnh, lưu ý môi trường sống, thoáng khí: Tránh nơi kín máy lạnh, đóng kín cửa lâu ngày; nên mở cửa, thông gió thường xuyên.

Cúm A có khả năng lây lan mạnh, nếu thuộc 6 nhóm người này, bạn dễ mắc cúm A hơn những người khác- Ảnh 4.

Hạn chế tiếp xúc nơi đông người khi có dịch, đeo khẩu trang nếu cần.

Với người có bệnh nền, cao tuổi, phụ nữ mang thai, nên lưu ý tiêm vắc-xin cúm và theo dõi sức khỏe sát sao. Giữ tinh thần thoải mái, tránh stress kéo dài, nghỉ ngơi hợp lý - để hệ miễn dịch luôn sẵn sàng chống virus.

Loài cây phong thủy lúc xanh lúc đỏ: Trồng một chậu trong nhà, may mắn tự ghé cửa

Theo Minh Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Học vấn 2 MC dẫn Lễ trao giải VinFuture 2025: Đỉnh miễn bàn!

Học vấn 2 MC dẫn Lễ trao giải VinFuture 2025: Đỉnh miễn bàn! Nổi bật

Đừng coi thường loại rau này vì rẻ: Ăn vào mùa đông "siêu tốt" cho gan lại giúp cải thiện thị lực

Đừng coi thường loại rau này vì rẻ: Ăn vào mùa đông "siêu tốt" cho gan lại giúp cải thiện thị lực Nổi bật

Bí ẩn không lời về ghế 11A trên máy bay, từ vị trí bị ghét nhất thành “bùa hộ mệnh” cứu sống người duy nhất trong hai thảm kịch hàng không

Bí ẩn không lời về ghế 11A trên máy bay, từ vị trí bị ghét nhất thành “bùa hộ mệnh” cứu sống người duy nhất trong hai thảm kịch hàng không

16:45 , 06/12/2025
Từ Hà Nội T&T đến CAND - T&T: Hành trình 18 năm bóng bàn của bầu Hiển

Từ Hà Nội T&T đến CAND - T&T: Hành trình 18 năm bóng bàn của bầu Hiển

16:30 , 06/12/2025
Phụ huynh bỗng dưng đổ xô đi mua vỏ hộp sữa rỗng: Sao lại dạy con gian dối thế này?

Phụ huynh bỗng dưng đổ xô đi mua vỏ hộp sữa rỗng: Sao lại dạy con gian dối thế này?

16:30 , 06/12/2025
Ngâm chân nước nóng có rất nhiều lợi ích nhưng 5 nhóm người này tốt nhất đừng làm - càng làm nhiều càng hại

Ngâm chân nước nóng có rất nhiều lợi ích nhưng 5 nhóm người này tốt nhất đừng làm - càng làm nhiều càng hại

16:28 , 06/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên