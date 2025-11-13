Cúm A đang bùng phát: Cha mẹ không thể bỏ qua 5 triệu chứng thường gặp này ở trẻ

Cúm A đang lây lan nhanh chóng, đặc biệt trong môi trường trường học, khiến nhiều học sinh phải nghỉ học và gián đoạn quá trình học tập. Việc lây nhiễm chủ yếu qua đường hô hấp và tiếp xúc gần. Trong bối cảnh này, sự cảnh giác và khả năng nhận biết sớm các dấu hiệu cúm A của cha mẹ là tuyến phòng thủ đầu tiên, giúp bảo vệ sức khỏe của con và ngăn chặn dịch bùng phát rộng hơn trong cộng đồng học đường.

5 triệu chứng thường gặp ở trẻ cha mẹ cần lưu ý

Cúm A thường có xu hướng bùng phát vào thời điểm giao mùa và dễ bị nhầm lẫn với cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, các triệu chứng của cúm A thường nặng và xuất hiện đột ngột hơn. Khi con có một hoặc nhiều dấu hiệu dưới đây, cha mẹ cần đặc biệt cảnh giác và theo dõi sát:

- Sốt và ớn lạnh: Đây là dấu hiệu phổ biến, trẻ thường sốt cao đột ngột (có thể trên 38 độ C), kèm theo cảm giác ớn lạnh, rét run.

- Triệu chứng hô hấp: Trẻ có thể bị đau họng và ho, hắt hơi, chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi. Ho và đau họng thường kéo dài dai dẳng.

- Nhức mỏi toàn thân: Trẻ cảm thấy nhức đầu và nhức mỏi cơ thể. Ở trẻ lớn, dấu hiệu này càng rõ rệt khiến trẻ mệt mỏi, uể oải, không muốn vận động.

- Cảm thấy mệt mỏi: Mức độ mệt mỏi do cúm A thường nặng hơn so với cảm lạnh thông thường, ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt và học tập của trẻ.

- Triệu chứng tiêu hóa: Một số trẻ, đặc biệt là trẻ nhỏ, có thể kèm theo rối loạn tiêu hóa như đau bụng, nôn hoặc tiêu chảy.

Nhóm trẻ nguy cơ cao cha mẹ cần theo dõi sát

Theo khuyến cáo từ Bệnh viện Nhi Trung ương, mặc dù cúm A có thể tự khỏi ở đa số trẻ, có một số đối tượng khi nhiễm virus cúm A rất dễ gây ra các biến chứng nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Cha mẹ có con thuộc nhóm này cần theo dõi sát sao hơn và tham khảo ý kiến bác sĩ ngay từ khi có dấu hiệu:

- Trẻ nhỏ dưới 5 tuổi.

- Trẻ có các bệnh mãn tính (như hen suyễn, bệnh tim, tiểu đường).

- Trẻ có cơ địa béo phì.

Các biến chứng thường gặp ở nhóm này bao gồm: viêm tai, viêm phế quản, viêm phổi, và có thể dẫn đến viêm não. Việc phát hiện sớm và cách ly ngay lập tức là hành động cần thiết để bảo vệ sức khỏe cá nhân của trẻ và ngăn chặn nguồn lây cho các bạn cùng lớp.